Айя Дарбаева о том, как, несмотря на Layoff в Meta, строит карьеру программиста в Bloomberg в Лондоне

Айя Дарбаева из Казахстана рассказала о своем опыте жизни и работы в Лондоне — одном из крупнейших мегаполисов мира.





Айя Дарбаева, 24 года, город — Лондон, программист в Bloomberg, @yegnb

О переезде

Я родом из Шымкента. Окончила Назарбаев Университет, получила степень бакалавра в области компьютерных наук.





Осенью 2022 года вместе с мужем переехала в Лондон. За год до этого успешно прошла стажировку в компании Meta в качестве фронтенд-разработчика. Мне предложили место в компании, но из-за личных обстоятельств я приняла решение отложить начало работы почти на год.

В настоящее время работаю программистом и живу в Лондоне.

Об адаптации и сложностях

В Великобритании сложности такие же, как и в других странах. Начиная от культурных различий, под которые необходимо подстраиваться, заканчивая полной зависимостью от рабочей визы.

Здесь сложнее снять квартиру, так как арендодатели просят референсы от прошлых хозяев, справки с места работы, прочие подтверждающие документы и могут отказать по разным причинам.

Что касается рабочей визы, она привязана к конкретному работодателю. Поэтому при смене или потере работы необходимо в сжатые сроки найти нового работодателя, готового спонсировать визу.

В данный момент к сложностям можно отнести и резкое повышение цен на аренду квартир и коммунальные услуги.





Несмотря на сложности, связанные с адаптацией, жизнь в Великобритании открывает перед иммигрантами широкие возможности для развития и самореализации.

Здесь звонком в любую организацию действительно можно решить проблему. Люди искренне хотят помочь и делают свою работу добросовестно. Нравится, что люди более сдержанные и проявляют меньше открытой агрессии.

В Лондоне мне нравится и система общественного транспорта. Еще город удобен для пешеходов. Здесь комфортно гулять пешком благодаря широким тротуарам, узким дорогам и большому количеству парков.

В новой стране важно находить знакомых и друзей, постараться погрузиться в местное сообщество. Можно заранее быть проактивной, например, найти группы в Telegram, Facebook. Еще лучше найти друзей из местных, чтобы погрузиться в языковую и культурную среду.





Как можно раньше сделайте исследование о различных способах экономии в повседневной жизни. Найдите лучшие проездные, скидочные карты в супермаркетах. В таких дорогих городах, как Лондон, это позволяет существенно экономить.

Как искать работу в Лондоне

Мой путь в Meta начался с трудностей. Буквально через 10 дней после начала моей работы компания Meta, как и другие компании Тech Industry, объявила о крупнейшем сокращении, под которое попала и я. Данная новость стала холодным душем после почти года подготовки к переезду.





Но в отличие от Штатов, в Великобритании, согласно законодательству, корпорации не могут уволить большое количество сотрудников без коллективных консультаций. Это дало мне два дополнительных месяца на подготовку и оценку всех возможных опций и сценариев, оставаясь полноценным сотрудником Meta. Все это время я искала команду, к которой могла бы присоединиться как фронтенд-разработчик.

Несмотря на то, насколько давящей была ситуация, я взяла себя в в руки. Обновила CV и начала готовиться к интервью. Параллельно каждый день подавалась в разные компании, получала первые приглашения на интервью, тестовые задания, первые отказы.

Время перед Рождеством и ближе к Новому году — самое неблагоприятное для поиска работы. Но нужно было идти до последнего, что и привело меня к трем офферам. Один из них оказался неплохим — теперь я в Bloomberg.

Важно упорство и точное понимание того, куда именно вы хотите попасть





Вся эта история в цифрах выглядит так: четыре месяца, 50 компаний, 30 интервью, три оффера, 100500 потраченных нервных клеток.

Важно составить план, с которым ты готовишься к подачам. Подготовка начинается за полгода-год в зависимости от вашего бэкграунда. Поэтому важно упорство и точное понимание того, куда именно вы хотите попасть.

Для программистов важны навыки решения алгоритмических задач, знание английского языка, наличие проектов для CV и базовые знания в System Design.

Как повлиял переезд

Переезд заставил меня встряхнуться и пересмотреть собственные планы. Учитывая последние обстоятельства в IT- сфере, нужно быть более гибким, что бы ни произошло. Главное — регулярно вкладываться в свои навыки и знания, подстраиваться под тренды, чтобы оставаться ценным кадром на рынке.