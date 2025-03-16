Куда пойти, если ты впервые в Ташкенте: от главных музеев до городских базаров

Впервые в Ташкенте? Город встретит вас теплом, восточным колоритом и вкуснейшим пловом. Наслаждайтесь атмосферой, гуляйте без спешки и впитывайте каждую эмоцию этого удивительного места.
Старинный базар «Эски жува»
Адрес: ул. Тафаккур, 57
Один из старейших и колоритных рынков Ташкента, сохранивший атмосферу Великого шелкового пути. Здесь древность переплетается с современностью, а торговые ряды до сих пор наполнены восточным колоритом и историей.
Государственный музей истории Темуридов
Адрес: пр. Амира Темура, 1
Музей Амира Темура — современное здание с куполом, где представлены портреты и уникальные артефакты, связанные с жизнью и наследием великого полководца XIV века Тамерлана.
Ансамбль Хазрати Имам
Адрес: ул. Заркайнар
Ансамбль Хазрати Имам — главный религиозный архитектурный комплекс Ташкента, известный своими мечетями, медресе и древнейшей реликвией — Кораном халифа Османа VIII-IX веков.
Музеи прикладного искусства Узбекистана
Адрес: ул. Ракатбоши, 36
Музей прикладного искусства Узбекистана — это уникальная коллекция изделий ручной работы и яркий пример национальной архитектуры, позволяющий окунуться в богатое художественное наследие страны.
Ташкентское метро
Адрес: ул. Туркистан
Ташкентское метро — это не просто транспорт, а настоящий подземный музей. Роскошные станции, украшенные мозаиками, орнаментами и фресками, впечатляют своим уникальным дизайном и отражают культуру и историю Узбекистана.
Площадь Независимости
Адрес: пл. Мусталлик, 6
Площадь Независимости — главная достопримечательность Ташкента, отражающая историю и дух страны. Здесь находятся Аллея памяти и монумент Скорбящей матери.
Государственный музей истории Узбекистана
Адрес: пр. Шарафа Рашидова, 3
Государственный музей истории Узбекистана — идеальное место, чтобы начать знакомство с культурой и прошлым страны. Экспозиции на четырех этажах проведут вас через все этапы истории, а здание само по себе — памятник советской архитектуры.
Большой Чимган
Адрес: п. Чимган
Большой Чимган и водохранилище Чарвак — живописные уголки недалеко от Ташкента, где зимой катаются на лыжах, а летом наслаждаются походами и потрясающими видами горных ущелий.
Tashkent City Mall
Адрес: ул. Ботира Закирова, 7
Один из самых красивых торговых центров Узбекистана с более чем 100 магазинами, большим фуд-кортом и развлечениями для всей семьи.