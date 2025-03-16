Куда пойти, если ты впервые в Ташкенте: от главных музеев до городских базаров

Впервые в Ташкенте? Город встретит вас теплом, восточным колоритом и вкуснейшим пловом. Наслаждайтесь атмосферой, гуляйте без спешки и впитывайте каждую эмоцию этого удивительного места.

Старинный базар «Эски жува»





Адрес: ул. Тафаккур, 57

Один из старейших и колоритных рынков Ташкента, сохранивший атмосферу Великого шелкового пути. Здесь древность переплетается с современностью, а торговые ряды до сих пор наполнены восточным колоритом и историей.





Государственный музей истории Темуридов

Адрес: пр. Амира Темура, 1

Музей Амира Темура — современное здание с куполом, где представлены портреты и уникальные артефакты, связанные с жизнью и наследием великого полководца XIV века Тамерлана.





Ансамбль Хазрати Имам





Адрес: ул. Заркайнар

Ансамбль Хазрати Имам — главный религиозный архитектурный комплекс Ташкента, известный своими мечетями, медресе и древнейшей реликвией — Кораном халифа Османа VIII-IX веков.





Музеи прикладного искусства Узбекистана

Адрес: ул. Ракатбоши, 36

Музей прикладного искусства Узбекистана — это уникальная коллекция изделий ручной работы и яркий пример национальной архитектуры, позволяющий окунуться в богатое художественное наследие страны.





Ташкентское метро

Адрес: ул. Туркистан

Ташкентское метро — это не просто транспорт, а настоящий подземный музей. Роскошные станции, украшенные мозаиками, орнаментами и фресками, впечатляют своим уникальным дизайном и отражают культуру и историю Узбекистана.





Площадь Независимости

Адрес: пл. Мусталлик, 6

Площадь Независимости — главная достопримечательность Ташкента, отражающая историю и дух страны. Здесь находятся Аллея памяти и монумент Скорбящей матери.





Государственный музей истории Узбекистана

Адрес: пр. Шарафа Рашидова, 3

Государственный музей истории Узбекистана — идеальное место, чтобы начать знакомство с культурой и прошлым страны. Экспозиции на четырех этажах проведут вас через все этапы истории, а здание само по себе — памятник советской архитектуры.





Большой Чимган





Адрес: п. Чимган

Большой Чимган и водохранилище Чарвак — живописные уголки недалеко от Ташкента, где зимой катаются на лыжах, а летом наслаждаются походами и потрясающими видами горных ущелий.





Tashkent City Mall

Адрес: ул. Ботира Закирова, 7

Один из самых красивых торговых центров Узбекистана с более чем 100 магазинами, большим фуд-кортом и развлечениями для всей семьи.