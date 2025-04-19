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Отдых в горах недалеко от Ташкента: 10 лучших мест, и как туда доехать
Ташкент

10.04.2025

Отдых в горах недалеко от Ташкента: 10 лучших мест, и как туда доехать

Весна в Узбекистане — это зеленые склоны, чистый воздух и идеальное время, чтобы вырваться из города. Мы собрали лучшие места недалеко от Ташкента, где можно отдохнуть на природе, а также команды, с которыми можно удобно и безопасно отправиться в горы.


So‘qoq


Зеленая долина среди хвойных деревьев, одна из самых любимых локаций для пикников. Река, горный воздух и уютные поляны — все, что нужно для отдыха.


Nevich


Тихая горная деревня с чистым воздухом и панорамными видами. Отличный вариант для тех, кто ищет уединение и красивые пейзажи.


Toshsoy


Живописное ущелье с рекой и каменными склонами. Весной здесь особенно красиво: вода чистая, зелень свежая, туристов почти нет.


Achiqko‘l


Озеро в Чирчикском районе. Подходит для рыбалки, палаточного отдыха и семейных пикников. Весной вода особенно прозрачная.


Gulobod


Малоизвестная, но атмосферная точка. Здесь можно отдохнуть в тишине, устроить прогулку по холмам и насладиться весенними пейзажами.


G‘azalkent


Городок на подъезде к горам. Поблизости базы отдыха, река и трекинговые маршруты. Хороший старт для однодневных поездок.


Sinegorye


Горная местность с чистейшим воздухом, рекой и удобными тропами. Весной расцветает природа, и прогулки особенно приятны.


Xo‘jakent


Зона отдыха с кафе, базами и живописной природой. Один из самых удобных и близких вариантов для отдыха в выходной.


Chimgan


Классика горного туризма. Весной здесь нет толпы, а виды особенно приятные — идеальное время для хайкинга и фотопрогулок.


Yangiqishloq


Уединенная долина в горах. Подойдет тем, кто ищет спокойствие, свежесть и контакт с нетронутой природой.



С кем отправиться в горы недалеко от Ташкента


Если вы не планируете поездку самостоятельно или предпочитаете готовые маршруты, можно присоединиться к организованным группам. Ниже — подборка команд, которые регулярно проводят походы, выезды на природу и туры по горам.


Vezdekhodi, @vezdekhodi


Один из самых активных тур-клубов в Узбекистане. Организуют походы выходного дня, кемпинг, восхождения. Все четко, безопасно и с душой.


Derock travel, @derock.travel


Команда, которая делает выезды в горы с акцентом на атмосферу и комфорт. Часто бывают на маршрутах в Chimgan, So‘qoq и Achiqko‘l. Подходят как новичкам, так и опытным.


«Все в горы», @vsevgory


Специализируются на активных маршрутах, хайкинге, походах с палатками. Отличный выбор для тех, кто хочет уйти подальше от суеты и погрузиться в мир природы.


Salom Hiking, @salom_hiking


Теплое комьюнити, которое регулярно устраивает однодневные и двухдневные походы, которые подходят для начинающих.


Wolf travel, @wolf_travel_mount


Если хочется настоящего походного духа — это они. Туристические маршруты по Тянь-Шаню, кемпинг и душевные посиделки у костра.
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#узбекистан #отдых #природа #горы #весна
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