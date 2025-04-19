Отдых в горах недалеко от Ташкента: 10 лучших мест, и как туда доехать

Весна в Узбекистане — это зеленые склоны, чистый воздух и идеальное время, чтобы вырваться из города. Мы собрали лучшие места недалеко от Ташкента, где можно отдохнуть на природе, а также команды, с которыми можно удобно и безопасно отправиться в горы.
So‘qoq
Nevich
Toshsoy
Живописное ущелье с рекой и каменными склонами. Весной здесь особенно красиво: вода чистая, зелень свежая, туристов почти нет.
Achiqko‘l
Озеро в Чирчикском районе. Подходит для рыбалки, палаточного отдыха и семейных пикников. Весной вода особенно прозрачная.
Gulobod
G‘azalkent
Sinegorye
Горная местность с чистейшим воздухом, рекой и удобными тропами. Весной расцветает природа, и прогулки особенно приятны.
Xo‘jakent
Chimgan
Классика горного туризма. Весной здесь нет толпы, а виды особенно приятные — идеальное время для хайкинга и фотопрогулок.
Yangiqishloq
С кем отправиться в горы недалеко от Ташкента
Vezdekhodi, @vezdekhodi
Один из самых активных тур-клубов в Узбекистане. Организуют походы выходного дня, кемпинг, восхождения. Все четко, безопасно и с душой.
Derock travel, @derock.travel
Команда, которая делает выезды в горы с акцентом на атмосферу и комфорт. Часто бывают на маршрутах в Chimgan, So‘qoq и Achiqko‘l. Подходят как новичкам, так и опытным.
«Все в горы», @vsevgory
Специализируются на активных маршрутах, хайкинге, походах с палатками. Отличный выбор для тех, кто хочет уйти подальше от суеты и погрузиться в мир природы.
Salom Hiking, @salom_hiking
Теплое комьюнити, которое регулярно устраивает однодневные и двухдневные походы, которые подходят для начинающих.