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12 лучших мест для шопинга в Ташкенте: от базаров до торговых центров
Ташкент

21.03.2025

12 лучших мест для шопинга в Ташкенте: от базаров до торговых центров

Ташкентский шопинг — это сочетание колоритный базаров и комфортных современных торговых центров. Мы подготовили подборку 12 лучших мест, где можно выгодно закупиться, найти эксклюзивные товары и просто насладиться атмосферой города.


Базар «Чорсу»

Самый известный и колоритный базар Ташкента, расположенный в старой части города. Здесь можно найти традиционные ткани, ювелирные изделия ручной работы, специи, фрукты, сувениры.


Алайский базар

Oloy базар — или Алайский базар, один из самых популярных рынков Ташкента, известный фермерскими продуктами и широким выбором свежего мяса, рыбы, сухофруктов и орехов. Помимо гастрономии, здесь можно найти ювелирные изделия и этнические бутики. Базар славится удобным расположением и комфортной атмосферой, что делает его популярным среди местных жителей.


Базар Yangi Abad

Yanga Abad — идеальное место для любителей антиквариата и винтажных находок, здесь можно найти старинные монеты, керамику и предметы быта.


«Eco Базар»

«Eco Базар» — скорее просторный супермаркет, чем привычный рынок. Закрытое и удобное пространство, чистота и порядок делают шопинг комфортным, а ассортимент приятно удивляет — здесь всегда можно найти свежие фермерские продукты и редкие экзотические фрукты.


Chinni базар

Chinni базар — главный рынок посуды в Ташкенте. Здесь можно найти все: от расписных чайников до казанов и тандыров. Идеальное место для тех, кто ищет качественную кухонную утварь и аутентичные сувениры.


Sergeli Moshina базар

Sergeli Moshina базар — крупнейший авторынок Ташкента, где можно купить, продать или обменять автомобиль. Здесь представлен широкий выбор машин, от бюджетных до автомобилей премиум-класса, а также услуги автодилеров и страховых агентов.


Uch kahramon

Uch kahramon — базар, включающий в себя не только текстильные изделия, но и главный цветочный рынок города — Gullar bazar, где можно найти: свежие цветы, комнатные растения, красивые букеты на любой случай.


Tashkent City Mall, @tashkent_city_mall

Tashkent City Mall — первый торговый центр в столице, построенный по принципу мегамоллов: просторные галереи, панорамные лифты и современные зоны отдыха. Впервые в Узбекистане здесь открылись бренды, которых раньше не было на рынке. Фудкорт объединяет как популярные сети, так и премиальные заведения, а кинотеатр и развлечения делают его не только местом для шопинга, но и для полноценного семейного отдыха.


NEXT, @next_mall

NEXT — семейный торговый центр с продуманной инфраструктурой. Здесь удобная навигация, большой выбор магазинов, разнообразные кафе и развлечения. Главная изюминка — крытый каток Ice City, который работает круглый год и делает посещение торгового центра особенно привлекательным для семей и молодежи.


Samarqand Darvoza, @samarqand.darvoza.mall

Samarqand Darvoza — торговый центр в сердце старого города, где шопинг сочетается с уютной атмосферой и привычным укладом жизни. Здесь собраны магазины с доступными ценами, работает супермаркет, кафе и развлекательная зона для детей. Это место, куда приходят за покупками, проводят время с близкими и чувствуют себя как дома.


Teplo Store, @teplostore_2022

Teplo Store — стильное концептуальное пространство, где собраны локальные и международные бренды с акцентом на минимализм и качество. В Teplo Store можно найти одежду, аксессуары, предметы интерьера и парфюмерию, которые идеально вписываются в современные тренды. Магазин отличается уютной атмосферой и тщательно отобранным ассортиментом.


Union Space, @unionspace.uz

Union Space — крупнейший ритейлер в Узбекистане, предлагающий одежду, обувь, аксессуары и товары для дома от мировых и локальных брендов. Union Space — это место, где объединены стиль, комфорт и современные технологии ритейла. Здесь можно найти как базовые вещи, так и эксклюзивные коллекции для ценителей моды и дизайна.

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