Азиз Муртазаев из Узбекистана о жизни в Южной Корее, Великобритании и о работе в Facebook и Ami Labs

Познакомились с Азизом Муртазаевым и узнали о том, как он переехал из Узбекистана за рубеж, жил в Южной Корее и Великобритании, и в чем отличия работы в Big Tech и стартапах.





Азиз Муртазаев, город — Лондон, Senior Engineer в Ami Labs





О переезде

Я родом из города Нукус — Каракалпакстан.

Могу назвать себя Double Immigrant, так как более пяти лет жил в двух разных странах. В 2009 году поступил в магистратуру по специальности Computer Engineering в университет Ajou в городе Сувон и переехал в Южную Корею. Выбрал эту страну по двум причинам. Во-первых, она технологически продвинута, здесь большой упор на IT. Во-вторых, в Корее получить грант легче, чем в европейских вузах.

После окончания университета я устроился в Samsung Electronics на должность Android-разработчика. Проработал в компании три с половиной года, а затем покинул Корею.

В 2015 году переехал в Лондон. Шесть лет работал в Facebook и уже год удаленно работаю в стартапе Ami Labs в качестве главного инженера. В целом я Software Engineer с опытом работы более 10 лет.

Об адаптации и сложностях

В Южной Корее самые сложные аспекты — язык и своеобразная культура. Я переехал с нулевым знанием корейского. Будучи студентом, в основном общался с иностранцами и изучил язык на базовом уровне. Когда начал карьеру в Samsung Electronics, было сложно привыкнуть к местной корпоративной культуре. В компании была строгая иерархия. Я был единственным иностранцем в команде, и все собрания проводились на корейском языке. Коллеги использовали английский, только когда общались со мной напрямую. При этом они были дружелюбными и всегда были готовы помочь.





При переезде в Лондон сложностей не было. Но британский английский отличается он американского. Нужно было натренировать уши, чтобы хорошо понимать другое произношение.

Адаптация прошла гладко, так как в Facebook большое сообщество иммигрантов. Мы вместе открывали для себя Лондон, ходили в кино, театры, рестораны. Еще я познакомился с сообществом ребят из СНГ, ходил на Наврузы и в походы.

Адаптация прошла гладко, так как в Facebook большое сообщество иммигрантов

В Корее мне понравилась развитая инфраструктура, транспорт. Это безопасная страна, которая не спит: 24/7. Еще в Корее понравился ландшафт: много горных мест. Летом можно ходить в походы, а зимой кататься на лыжах.

В Лондоне мне нравятся парки. Здесь проводится много спортивных мероприятий: марафоны, заплывы, веломарафоны. Я тоже пристрастился к активному образу жизни с тех пор, как переехал сюда. Из Лондона удобно путешествовать в разные уголки Европы. Билеты недорогие, на самолете за час-два можно попасть в любую страну. Поэтому я посетил 12 стран Европы. Еще в Лондоне до 40% населения — экспаты. Поэтому здесь ты не чувствуешь себя чужим.

Самое главное, когда переезжаешь за рубеж, быть открытым к культуре новой страны и не судить образ жизни людей с призмы собственного опыта. В Лондоне ты каждый день встречаешь людей разных национальностей и культур.

Как искать работу в Южной Корее и Великобритании

В Ташкенте я учился на экономиста, но позже переквалифицировался на программиста.

Примерно за шесть месяцев до окончания учебы в магистратуре я начал смотреть, в какие компании можно подаваться. Из-за недостаточного знания корейского я смотрел только большие компании, которые набирают выпускников университетов два раза в год. Составил список организаций и выписал их даты наборов. Samsung Electronics и LG набирали сотрудников по стандартизованным тестам, чем-то похожим на GMAT. Я готовился по GMAT-тестам, где вопросы были по трем направлениям: логика, математика и английский. Прошел все этапы и начал работать в Samsung на позиции Android-разработчика.





После двух лет работы мне наскучила своеобразная корпоративная среда Samsung, и я начал подачу документов в топовые американские компании. Готовился шесть месяцев. Практиковался по алгоритмам в Topcoder, Leetcode, Hackerrank и по System Design. Подавался в Facebook и Amazon, прошел все этапы, получил офферы и принял предложение от Facebook.

Первые три года работы в Facebook были сказочными: классный офис, бесплатная еда, частые командировки в Штаты, талантливые и интересные коллеги, множество мероприятий в офисе и вне. В этой компании я вырос как инженер, участвовал в конференциях от ее имени. В 2020 году, когда началась пандемия, все работали из дома, и вся классная атмосфера Facebook исчезла. Долгая изоляция ударила по мотивации, и я выгорел на работе. Решил взять перерыв.

О работе в Ami Labs

После четырех месяцев отдыха друг пригласил меня в стартап Ami Labs. Мне импонировало, что это совершенно другой опыт и вызов. Работа в стартапах отличается от деятельности в больших корпорациях. Мне нравится, что процессы здесь еще не поставлены, можно создавать их самому.

Я занимаюсь не только Android-разработкой, но и iOS, Backend и иногда Frontend. В стартапе присутствует целый спектр инженерии, и это намного интереснее, чем узко специализированная деятельность. Работа в стартапе, особенно на ранних этапах, бывает сумбурной, хаотичной, но это дает возможность быстрее учиться и экспериментировать.





Наша компания предоставляет сервис коучинга. Мы начали с коучинга по ментальному здоровью, а позже расширили продукт. Теперь мы предоставляем коучинг по улучшению лидерских качеств. Компания получила три миллиона долларов инвестиций на seed-раунде год назад от многих инвесторов, включая Meta. Это их первая инвестиция в Юго-Восточной Азии.

Работа полностью удаленная. У нас работают люди из восьми стран. Мне нравится, что нам дают большую автономию, а роли бывают гибкими. Важно быстро учиться, приветствуется содействие и помощь направлениям, которые напрямую не входят в вашу зону ответственности. Удаленная работа требует постоянной коммуникации, и мы балансируем между асинхронным общением через Slack Zoom-собраниями.

Еще одна важная часть культуры — это открытость. Документы, процессы и сделки доступны всем, вне зависимости от роли. Это делается, чтобы у людей была вся информация для принятия оптимальных решений. Раз в год мы собираемся в одной локации, чтобы вживую пообщаться со всеми коллегами. В дальнейшем это помогает улучшить коммуникацию.

Как повлиял переезд

Я изменился с тех пор, как покинул Узбекистан. Жизнь за границей помогает посмотреть на себя со стороны. Ты отказываешься от многих убеждений, которые мешают жить.

С переездом я стал бережнее относиться к своему здоровью.

Молодым девушкам и парням я советую пожить в других странах, если у вас есть такая возможность. Это расширяет кругозор, делает вас лучшей версией себя.