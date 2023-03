Как переехать за рубеж и работать в Amazon, Dior, и ООН — вдохновляющие истории соотечественников

Собрали вдохновляющие истории людей из Центральной Азии, которые строят успешную карьеру в крупных компаниях за границей.







Аружан Ибрагимова из Тараза о том, как переехала в Европу и строит карьеру в ООН





Аружан Ибрагимова, 24 года, город — Женева, стажер в ООН, @aruzhan_i

Я родом из Тараза. Обучалась в SDU по специальности «Международное право». Последние два года работала в Big4, была юридическим консультантом первого года в KPMG.

В октябре 2022 года я переехала в Италию. Учусь в магистратуре по программе «Права человека и межгосударственное управление» по стипендии Invest your talent in Italy. Также прохожу стажировку в ООН в Швейцарии.

Я часто посещала конференции, модели ООН. Мне нравится культура дипломатии и международных отношений. Университет, в котором я учусь, проводит подобные конференции, а учителя напрямую сотрудничают с ООН.

В SDU есть программа, по которой студенты четвертого курса могут не ходить на учебу, а составить трехсторонний договор с университетом и компанией и ходить на практику.Оценки ставит работодатель. Я тоже принимала участие в программе. Прошла пять этапов интервью в KPMG и получила оффер.

Чтобы попасть в ООН, важно продемонстрировать свой опыт. Необходимо иметь стратегический план личного развития, участвовать в конференциях, набираться опыта, знать английский и русский языки. В ООН могут стажироваться не только магистранты. У студентов бакалавриата также есть все шансы.

Я работаю в департаменте UPR. Стажеры здесь наравне с сотрудниками помогают готовиться к сессиям, драфтуют и переводят документы, подготавливают отчеты супервайзерам. Мне нравится рабочая культура в ООН.

Учеба в Германии и стажировка в Google. Латофат Бобожонова из Узбекистана о работе в международной компании

Латофат Бобожонова, город — Саарбрюккен, ex Intern в Google, Linkedin





Я родом из Ташкента. В конце сентября 2019 года переехала в Германию по учебе, так как выиграла международную стипендию DAAD.

В конце ноября 2019 года на меня вышел рекрутер Google в Linkedin с предложением пройти стажировку в компании.

В Германии много программ, по которым можно переехать из Центральной Азии. Советую изучить их подробнее. Но стоит учитывать важный момент: перед тем как переезжать в Германию, нужно выучить немецкий язык хотя бы на уровне A2 или A1. Международным студентам советую присоединиться к сообществу Erasmus.

Параллельно с учебой я подавалась на стажировки. В конце ноября 2019 года на меня вышел рекрутер Google в Linkedin с предложением подать документы в их компанию. Я собрала все необходимое и созвонилась с рекрутером. После созвона мне назначили два технических интервью, которые я успешно прошла. Через две недели мне сообщили, что я прошла все этапы. Оставалось только выбрать проект.

В феврале 2021 года я присоединилась к SRE-команде из дублинского офиса. Уже в 2022 году получила вторую стажировку.

Для работы в компании надо иметь лидерские качества, быть компетентным по hard и soft skills. Также важно быстро учиться.

Первую стажировку я проходила удаленно в команде SRE. Она работает с самой большой инфраструктурой машинного обучения в Google. Мы занимались поддержанием модели машинного обучения. Работа заключалась в том, чтобы дежурить 12 часов и смотреть на наличие ошибок в системе.

С июля по ноябрь 2022 года я проходила вторую офлайн-стажировку в Дублине.

Мне нравится, что в Google сотрудников никто не ругает и не винит за что-либо. Люди открыты к вопросам. Важно задавать их как можно больше.

После прохождения стажировки нам предложили два варианта: вернуться снова как стажер или перевестись на full-time.

Балнур Дуйсенбаева о том, как поступила в университет в США и стала сотрудником международной компании Amazon

Балнур Дуйсенбаева, 29 лет, город — Сиэтл, программист в Amazon, @balnura_duis





Я переехала в Штаты в 2018 году для учебы в магистратуре по направлению Computer Science в University of Texas at Dallas. Уже два с половиной года работаю программистом SDE II в Amazon.

Во время учебы я не отвлекалась на подработки. Учеба длится всего два года, и я хотела получить максимум знаний от предметов, которые брала. Время от времени участвовала на хакатонах.

В свободное время я готовилась к интервью и поиску летней стажировки. Подала в 60-70 компаний, прошла несколько интервью и получила оффер от Axxess в Далласе. Это IT-компания в сфере медицины. По окончанию стажировки они сделали мне оффер на трудоустройство.

Процесс отбора в Amazon я начала на втором курсе магистратуры. Уже в ноябре после трех раундов технических и поведенческих интервью получила оффер.

В сфере программирования отбор состоит из нескольких стадий. Первый этап — телефонное интервью. Второй — технические раунды. Последняя стадия интервью — поведенческий раунд.

Я работаю в Amazon Connect. Мы предоставляем платформу Сall-центра в AWS. Любая компания, которая хочет настроить Сall-центр для своих клиентов, может зайти в AWS, найти Amazon Connect, настроить Сall-центр за пару часов и обслуживать клиентов через нашу платформу.

Amazon отличается своими принципами лидерства. Еще одна особенность в Amazon — разработка и запуск новых проектов происходит довольно быстро, что требует высокой продуктивности.

Джахонгир Рахмонов о переезде в Германию из Узбекистана, работе в Delivery Hero и карьере в Amazon

Джахонгир Рахмонов, 28 лет, город — Берлин, Software Engineer в Amazon Web Services





Я переехал в Германию из Узбекистана в сентябре 2019 года, чтобы работать в компании Delivery Hero. На тот момент у нас было мало возможностей для развития в области информационных технологий. Но сегодня ситуация намного лучше. Я вижу, что многие иностранные компании открывают филиалы в стране.

В настоящее время я работаю инженером-программистом в Amazon Web Services.

Я работаю инженером-программистом в AWS над продуктом под названием Amazon Verified Permissions. Наша команда работает в разных странах. Несколько человек находятся в США, несколько в Берлине, один в Шотландии, один в Мадриде.

Мы используем язык программирования Rust, потому что он быстрый и безопасный. В масштабах Amazon любой продукт, который мы разрабатываем, должен быть быстрым и безопасным.

Работа с Dior и MAKE UP FOR EVER. Казахстанка о том, как строит карьеру в LVMH в Париже

Айкумис Сыдыкова, 23 года, город — Париж, Social & Media Project Manager в MAKE UP FOR EVER, @aika_sydykova





Я родилась и выросла в Алматы. Степень бакалавра получила в Назарбаев Университете, а магистратуру окончила во Франции в EDHEC Business School.

Чтобы окончить магистратуру в бизнес-школах Франции, практически всегда нужен опыт работы. Начиная с января, я подавала документы на стажировки, проходила интервью с менеджерами разных компаний. В итоге получила стажировку в Dior на полгода. Я работала в качестве Social Media Manager в Dior Beauty.

При поиске работы важен нетворкинг. Еще я бы посоветовала развивать практические навыки, помимо теоретических. Когда я проходила интервью в Dior, я указала свои социальные сети. Менеджеры проверили их, увидели, что я умею создавать контент, монтировать видео, и даже похвалили мой визуал. Я думаю, что наличие таких навыков и опыта работы на фрилансе помогли мне получить стажировку, а в последующем и работу.

С конца января я работаю Social & Media Project Manager в компании MAKE UP FOR EVER. Как и Dior, этот бренд — часть холдинга LVMH. Я занимаюсь не только ведением и составлением стратегий развития социальных сетей бренда, но и начала изучать для себя новую сферу — Paid Media или реклама.

