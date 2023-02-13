Аружан Ибрагимова из Тараза о том, как переехала в Европу и строит карьеру в ООН

Аружан Ибрагимова о том, как из Казахстана переехала в Италию благодаря образовательной стипендии, а также о том, как стала стажером в ООН.





Аружан Ибрагимова, 24 года, город — Женева, стажер в ООН, @aruzhan_i

О переезде

Я родом из Тараза. Обучалась в SDU по специальности «Международное право». Последние два года работала в Big4, была юридическим консультантом первого года в KPMG.

В октябре 2022 года я переехала в Италию. Учусь в магистратуре по программе «Права человека и межгосударственное управление» по стипендии Invest your talent in Italy. Также прохожу стажировку в ООН в Швейцарии.

Я часто посещала конференции, модели ООН. Мне нравится культура дипломатии и международных отношений. Университет, в котором я учусь, проводит подобные конференции, а учителя напрямую сотрудничают с ООН. Это было одним из факторов, почему я выбрала Падуанский университет.

Об адаптации и сложностях

При переезде в Италию вы можете столкнуться с культурным шоком. Менталитет у местных людей другой, отличается от казахстанской культуры. Еще будет сложно тем, кто не знает английский язык. А понимать итальянский вы начнете со временем.

При переезде в Италию вы можете столкнуться с культурным шоком





Это мой первый опыт жизни за рубежом. В начале мне было сложно находиться вдали от дома. Но чтобы привыкнуть к жизни в Италии, мне понадобилась одна неделя.





Для учебы в Италии нужно собрать много документов. Я апостилировала все дипломы из университета, колледжа и школы, переводила их на итальянский язык. При переводе документации также нужно делать DDV — подтвердить, что вы обучались в своей стране и у вас нет проблем с документами. Поэтому лучше подготовить все заранее.

По приезде я сначала оказалась в Венеции. Город оставил невероятные эмоции. То, что я раньше видела только на картинках, воплотилось наяву. Я была впечатлена красками и пейзажами страны.





Люди в Италии простые, все заняты своими делами, никому нет до тебя дела. Еще потрясло, что здесь все рано закрывается. В семь-восемь часов вечера магазины уже не работают. У итальянцев есть понятие «сиеста». Это период с 12:30 до 14:00, когда они закрываются на обед или могут просто отдохнуть.

Тем, кто планирует переезд, рекомендую фокусироваться не на проблемах, а на возможностях. Эта мысль помогла мне быстро адаптироваться. А если вы знаете английский, то сможете быстрее выучить итальянский. Не бойтесь начинать что-то новое, работайте над своим профайлом, развивайтесь всесторонне.

Как искать работу за рубежом

В SDU есть программа, по которой студенты четвертого курса могут не ходить на учебу, а составить трехсторонний договор с университетом и компанией и ходить на практику. Оценки ставит работодатель. Я тоже принимала участие в программе. Прошла пять этапов интервью в KPMG и получила оффер.

Во время учебы в Италии я зарегистрировалась на конференцию UPR. В одной из почтовых рассылок мероприятия говорилось об открытой вакансии стажера в Швейцарии. Согласно правилам стипендии, мне нельзя выезжать из Италии во время учебы. Но я решила рискнуть. Отправила свою форму, и уже на следующий день меня пригласили на интервью. Через время я получила приглашение на стажировку.





Я обсудила все с руководством университета, получила разрешение и уехала в Швейцарию. Стоит отметить, что это неоплачиваемая стажировка. Поэтому у меня были опасения по поводу финансов. Еще я не была уверена, что моих знаний хватит для работы в ООН. Но все сложилось хорошо. Я поняла, что если ты открыта к миру, то и он будет открыт к тебе.

Чтобы попасть в ООН, важно продемонстрировать свой опыт. Необходимо иметь стратегический план личного развития, участвовать в конференциях, набираться опыта, знать английский и русский языки. Также не будет лишним выучить французский язык. В ООН могут стажироваться не только магистранты. У студентов бакалавриата также есть все шансы.

О работе в ООН

Я работаю в департаменте UPR. Стажеры здесь наравне с сотрудниками помогают готовиться к сессиям, драфтуют и переводят документы, подготавливают отчеты супервайзерам. Я приехала за неделю до 42 сессии по правам человека, но меня всему научили и предоставили всю информацию. Поэтому я чувствовала себя как рыба в воде.





Мне нравится рабочая культура в ООН. Здесь все доброжелательные. Как только ты заходишь в здание, все улыбаются. С другими интернами у нас есть комьюнити. Мы часто собираемся и гуляем по городу.

Как повлиял переезд





С переездом моя жизнь сильно поменялась. Я поменяла свое мышление. Уверена, что если забыть о страхах и думать о своих стремлениях, можно всего добиться.