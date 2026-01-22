Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
10 лучших ресторанов Актобе: от уютных уголков до изысканных локаций
Центральная Азия

20.01.2026

10 лучших ресторанов Актобе: от уютных уголков до изысканных локаций

От домашних блюд до изысканных гастрономических шедевров — Актобе предлагает множество мест, где можно насладиться вкусной едой и приятной атмосферой. В этом обзоре 10 лучших ресторанов города.

Chechil, @chechil aqtobe

Уютный ресторан Chechil радует душевной атмосферой, разнообразным меню, сетами и крутыми предложениями. Развлекательные и креативные шоу программы, профессиональные фотографии, живая музыка, атмосфера вдохновения и эстетики — вот несколько причин выбрать ресторан Chechil.



Assado, @assado_aktobe

Стильное место, где встречаются уют и хорошая кухня. В меню стейки, блюда на гриле и авторские коктейли, а интерьер создает атмосферу для дружеских встреч, ужинов и праздников. Отличное сочетание вкуса, сервиса и живой атмосферы делает Assado любимым рестобаром в Актобе.


TAGA, @taga_restaurant_aqtobe

Для любителей изысканных блюд и приятной атмосферы в ресторане TAGA представлены самые лучшие блюда национальной и итальянской кухонь, охлаждающие напитки, закуски и уютная обстановка, где каждая деталь подобрана, чтобы радовать гостей.



Romy Café, @romy_cafe

В Romy Café приятная атмосфера для уютных вечеров, долгого и теплого общения и вкусных блюд. Здесь можно позавтракать, отдохнуть с друзьями и провести время с семьей.



GAIA, @gaia_wine

Европейский ресторан с уникальной концепцией. Пространство-гибрид сочетает ресторан, уютные караоке-кабинки и лаунж-зону с авторскими коктейлями. Меню основано на легких блюдах на каждый день, премиальном мраморном мясе и обширной винной карте. Интерьер выполнен в стиле Japandi, объединяющем минимализм и функциональность.



Sal’Sabeel, @sal_sabeel_aqtobe

Для любителей стейков и сочного мяса ресторан предлагает самые различные вкусы, а также выгодные предложения и подарки.



LIBE, @libe_aktobe

В рестобаре вы не только насладитесь вкусными блюдами и напитками, но и окунитесь в мир искусства и эстетики. Изысканная атмосфера, живой звук, коктейли и лучшие джазовые композиции — все это ждет вас в LIBE.



Afsona, @café_afsona

Уютный ресторан с восточным интерьером, где готовят настоящие узбекские блюда: лагман, шурпа, плов и самса — все это в исполнении опытных поваров. Также здесь много блюд из баранины и конины. Отличный сервис и приветливый персонал делают визит особенно приятным.



Pablo, @pablo.aktobe

Современное заведение, предлагающее посетителям сочетание домашней и авторской кухни. Ресторан ориентирован на семейную аудиторию: здесь предусмотрены специальные блюда для детей, а для взрослых — разнообразная винная карта. Интерьер создает уютную атмосферу, а высокий уровень сервиса обеспечивает комфортное пребывание гостей. Pablo подходит как для обеда и ужина, так и для спокойного времяпрепровождения с близкими.



«Рахат», @rahat_aqtobe

Ресторан «Рахат» — идеальное место для знакомства с национальной кухней и традициями Казахстана. Заведение было признано лучшим в городе и завоевало много положительных отзывов от гостей.

