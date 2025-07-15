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8 заведений в Оше, где можно поесть вкусный бешбармак
Центральная Азия

Вчера в 15:00

8 заведений в Оше, где можно поесть вкусный бешбармак

Бешбармак — блюдо, любимое многими и идеально подходящее для ужинов в большой компании. В этом обзоре мы собрали восемь заведений в городе Ош, в которых вы точно найдете вкусный бешбармак.


«Кыргыз Казан», @qyrgyzqazan.osh

Новое заведение, в котором помимо вкусного бешбармака, гостям предлагают широкий выбор блюд национальной кухни.


«Чыгдан», @chygdan.osh

В этом кафе большой выбор ароматного чая и национальных вторых блюд, в числе которых и традиционный бешбармак.


Blonder, @blonder_restaurant


Ресторан с большим выбором напитков и блюд на компанию. Бешбармак здесь станет отличным выбором основного горячего блюда для вечера в хорошей компании и приятной атмосфере.


Navat, @navat.osh


Филиал международной сети заведений с аутентичной восточной атмосферой и большим разнообразием традиционных блюд, в числе которых традиционный бешбармак.

«Улук Ата», @ulukata_osh

Современный семейный ресторан с просторными залами и большим выбором блюд восточной кухни. Бешбармак станет отличным выбором для уютного семейного ужина в этом заведении.


«Санжыра», @sanjyraosh

Это не просто ресторан, а полноценный этно-комплекс с особой атмосферой и уникальным национальным колоритом. Здесь также работает просторная летняя терраса.


«Атабек», @atabek_osh

Стильное семейное кафе с большим выбором разнообразных блюд, в числе которых и бешбармак. Также работают на доставку.


«Бешбармак Ордо»

Чайхана с особой аутентичной атмосферой, в которой готовят традиционный бешбармак по рецепту, проверенному годами.

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