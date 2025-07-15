8 заведений в Оше, где можно поесть вкусный бешбармак

Бешбармак — блюдо, любимое многими и идеально подходящее для ужинов в большой компании. В этом обзоре мы собрали восемь заведений в городе Ош, в которых вы точно найдете вкусный бешбармак.
«Кыргыз Казан», @qyrgyzqazan.osh
Новое заведение, в котором помимо вкусного бешбармака, гостям предлагают широкий выбор блюд национальной кухни.
«Чыгдан», @chygdan.osh
В этом кафе большой выбор ароматного чая и национальных вторых блюд, в числе которых и традиционный бешбармак.
Blonder, @blonder_restaurant
Ресторан с большим выбором напитков и блюд на компанию. Бешбармак здесь станет отличным выбором основного горячего блюда для вечера в хорошей компании и приятной атмосфере.
Navat, @navat.osh
Филиал международной сети заведений с аутентичной восточной атмосферой и большим разнообразием традиционных блюд, в числе которых традиционный бешбармак.
«Улук Ата», @ulukata_osh
Современный семейный ресторан с просторными залами и большим выбором блюд восточной кухни. Бешбармак станет отличным выбором для уютного семейного ужина в этом заведении.
«Санжыра», @sanjyraosh
Это не просто ресторан, а полноценный этно-комплекс с особой атмосферой и уникальным национальным колоритом. Здесь также работает просторная летняя терраса.
«Атабек», @atabek_osh
Стильное семейное кафе с большим выбором разнообразных блюд, в числе которых и бешбармак. Также работают на доставку.
«Бешбармак Ордо»
Чайхана с особой аутентичной атмосферой, в которой готовят традиционный бешбармак по рецепту, проверенному годами.