10 лучших компаний Шымкента для работы и карьерного развития
Центральная Азия

Вчера в 11:30

Шымкент — город с растущей экономикой и большими возможностями для профессионального развития. Мы собрали 10 компаний, где можно не просто найти работу, а построить устойчивую и перспективную карьеру.


SCAT Airlines

Одна из крупнейших авиакомпаний Казахстана, работающая на рынке воздушных перевозок более 20 лет и связывающая города страны с международными направлениями в Европе, Азии и СНГ. Компания ежегодно открывает новые маршруты, расширяет сеть рейсов и делает путешествия доступнее для пассажиров по всему региону.


Киностудия Jan Production, @jan_production_kz

Компания объединяет творческие команды сценаристов, режиссеров и операторов для создания проектов разного формата — от художественных фильмов до документальных сериалов и рекламных роликов.


Компания ARRISE

Международная технологическая компания в сфере iGaming, создающая и поддерживающая живые игровые трансляции и сервисы для глобального рынка.


TELUS Digital AI Data Solutions

Международная компания, часть глобальной группы TELUS, которая строит и поддерживает большие сообщества специалистов по анализу данных и искусственному интеллекту.


Concordia Group Ltd

Частная IT-компания из Астаны. Основана в 2021 году и занимается разработкой ПО, финтех-услугами и e-commerce решениями для агробизнеса и инноваций.


ВЭБТРОН

IT‑компания занимается разработкой цифровых продуктов и онлайн‑решений, участвует в инновационной экосистеме, включая технопарк Astana Hub, ориентирована на создание современных веб‑сервисов для бизнеса и пользователей.


Coca-Cola İçecek Kazakhstan, @cocacolaicecekkz

Один из ключевых партнеров‑боттлеров в системе Coca‑Cola. CCI производит и продает газированные и негазированные напитки Компании Coca‑Cola в таких странах как Турция, Пакистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Иордания, Ирак, Туркменистан и Таджикистан.


Amanbay Tech

Казахстанская технологическая компания, создающая инновационные IT-решения для бизнеса и общества.


BOLD Construction Group

Строительная компания, реализующая масштабные проекты в сфере жилого, социального и инфраструктурного строительства.


Kaspi.kz

Ведущая цифровая экосистема Казахстана, объединяющая финансы, маркетплейс и повседневные онлайн-сервисы. Платформа позволяет пользователям совершать платежи, покупки, переводы и управлять банковскими услугами в одном приложении.

