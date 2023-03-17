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Работа с Dior и MAKE UP FOR EVER. Казахстанка о том, как строит карьеру в LVMH в Париже
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Сегодня в 15:45

Работа с Dior и MAKE UP FOR EVER. Казахстанка о том, как строит карьеру в LVMH в Париже

LVMH — французский крупнейший производитель предметов роскоши. Мы познакомились с Айкумис и узнали об ее опыте работы в Dior и MAKE UP FOR EVER, а также об особенностях жизни в Париже.

Айкумис Сыдыкова, 23 года, город — Париж, Social & Media Project Manager в MAKE UP FOR EVER, @aika_sydykova

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О переезде

Я родилась и выросла в Алматы. Степень бакалавра получила в Назарбаев Университете, а магистратуру окончила во Франции в EDHEC Business School.

Я выбрала Францию по нескольким причинам. Во-первых, в Назарбаев Университета я уже на протяжении двух лет изучала французский язык. Во-вторых, еще со школы хотела учиться на маркетолога. Программа MSc in Marketing Management во Франции на тот момент была №7 по миру. Она требовала несколько месяцев профессионального опыта или стажировки для получения диплома. А после выпуска можно было получить французский вид на жительство на год для поиска работы. В-третьих, мне всегда была интересна сфера моды, люкса и бьюти. Все эти факторы показались важными для принятия решения.

Теперь я живу в Париже и работаю Social & Media Project Manager в MAKE UP FOR EVER — это бренд холдинга LVMH.

Об адаптации и сложностях

Во время учебы я жила в общежитии на кампусе, и офис Международных студентов университета помогал со всеми вопросами. На нашем потоке было много иностранных студентов, и нам было легче решать какие-то вопросы вместе. Поэтому, когда я училась и жила в Лилле, не видела всех реалий и трудностей жизни экспата во Франции.

Со всеми сложностями я столкнулась позже. Во-первых, французская бюрократия. Все административные процессы в стране невероятно долгие. Нужно распечатывать документы и идти в префектуру, ждать обновления визы по три месяца. Номер медицинской страховки я ждала полгода, и это нормально. То же самое в банках.

Айкумис С.JPG

Во-вторых, проблема языка. Многие приезжают во Францию без знания французского, когда в реальности, особенно за пределами Парижа, мало кто говорит на английском. Административные процессы тоже ведутся на французском.

И, в-третьих, сложности поиска жилья, особенно в Париже. Если вам нравится квартира, нужно отправить целый пакет документов, включая паспорт, вид на жительство, диплом, справку с места работы с указанием заработной платы, гарантийное письмо, справку с места работы с указанием заработной платы вашего гаранта. При этом вам нужно будет оплатить первый месяц аренды и гарантийный депозит. В итоге владелец квартиры из всех желающих выбирает человека, который нравится ему больше всего.

Самое первое, что я заметила во Франции — ритм жизни. Мне показалось, что он гораздо медленнее, чем в Казахстане. Бывает, что в магазинах и пекарнях приходится долго стоять в очереди просто потому, что покупатель перед вами решил поговорить с продавцом о новостях или планах на праздники. Но я быстро осознала, что это не повод для лишнего стресса.

Айкумис С.JPG

Так как я жила не в Париже, а в городе поменьше, мне не нравилось, что по воскресеньям закрывается все, кроме некоторых ресторанов и церкви. В воскресенье вы не сможете постричься или пройтись по магазинам. В этот день все проводят время с семьей, занимаются спортом, гуляют в парках.

Все магазины и торговые центры закрываются в 19:00 или 20:00 максимум. Когда я выхожу с работы в 18:30, высока вероятность, что я уже не успею никуда зайти. В этом плане я скучаю по нашим торговым центрам.

В каждой стране можно найти комьюнити людей из Казахстана и ходить на совместные мероприятия

То, к чему я все еще не могу привыкнуть — точное время каждой трапезы. Во Франции все обедают в 12:00, когда я еще не успеваю проголодаться. А после 15:00 многие рестораны закрываются на перерыв до ужина. Знаю, что многие иммигранты из стран СНГ чувствуют то же самое.

В каждой стране можно найти комьюнити людей из Казахстана и ходить на совместные мероприятия. Например, в Facebook есть группа «Казахи во Франции». Я уже была на Фестивале казахстанского кино, а 25 марта собираюсь на празднование Наурыза в Казахском культурном центре в Париже.

Как искать работу во Франции

Чтобы окончить магистратуру в бизнес-школах Франции, практически всегда нужен опыт работы. Начиная с января, я подавала документы на стажировки, проходила интервью с менеджерами разных компаний. В итоге получила стажировку в Dior на полгода. Я работала в качестве Social Media Manager в Dior Beauty. Это был отличный опыт, и я многому научилась. В последующем он помог мне устроиться в MAKE UP FOR EVER. Еще до того, как я получила диплом, у меня уже была работа. Я подавала на вакансии напрямую на сайте компании.

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При поиске работы важен нетворкинг. Еще я бы посоветовала развивать практические навыки, помимо теоретических. Например, работа в менеджменте социальных сетей брендов не всегда требует наличия практических навыков. Когда я проходила интервью в Dior, я указала свои социальные сети. Менеджеры проверили их, увидели, что я умею создавать контент, монтировать видео, и даже похвалили мой визуал. Я думаю, что наличие таких навыков и опыта работы на фрилансе помогли мне получить стажировку, а в последующем и работу. Всегда нужно иметь то, что выделяет вас на фоне других кандидатов.

О работе в LVMH

С конца января я работаю Social & Media Project Manager в компании MAKE UP FOR EVER. Как и Dior, этот бренд — часть холдинга LVMH. Я занимаюсь не только ведением и составлением стратегий развития социальных сетей бренда, но и начала изучать для себя новую сферу — Paid Media или реклама.

Айкумис С.JPG

Во Франции на работе все обращаются друг к другу на «ты». В начале мне было непривычно, но теперь я привыкла. Даже обращаясь к директору, который намного старше меня, использую местоимение «ты».

Как повлиял переезд

С первого дня во Франции мои близкие подметили, что мне нравится жить здесь. Я стала терпеливее к медленному процессу и сервису, стала заранее отслеживать документацию, улучшила навыки французского языка.

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Самое главное: Я узнала, что можно заниматься тем, что нравится, и профессионально развиваться в этой сфере.

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