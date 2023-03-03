Балнур Дюйсенбаева о том, как поступила в университет в США и стала сотрудником международной компании Amazon

Балнур Дюйсенбаева поделилась своей историей поступления в магистратуру в США, рассказала о жизни в новой стране и о том, как стала сотрудником Amazon.





Балнур Дюйсенбаева, 29 лет, город — Сиэтл, программист в Amazon, @balnura_duis

О переезде

Я переехала в Штаты в 2018 году для учебы в магистратуре по направлению Computer Science в University of Texas at Dallas. Уже два с половиной года работаю программистом SDE II в Amazon.

Учиться в США я хотела с десятого класса. Окончила школу на отлично, получила 123 балла из 125 на ЕНТ, но понятия не имела, куда поступить и что делать. В итоге меня занесло в IT, и я поступила в МУИТ. После окончания поработала в Казахстане. А когда вернулось желание учиться и жить в США, я сдала нужные экзамены, подала документы в четыре вуза и получила приглашение от двух из них. Выбрала UTD.

Об адаптации и сложностях

Сложности, с которыми может столкнуться иммигрант в США, зависят от того, как и с какой целью вы приезжаете. Важен уровень владения английским языком, наличие профессионального образования и навыков. Например, если двое людей выиграли Green Card и один из них свободно владеет английским языком, а второй нет, опыт переезда и адаптации у них будет совершенно разный. Если у человека есть знания и опыт в востребованной профессии, можно составить резюме и найти хорошую работу. Поэтому перед переездом всегда хорошо иметь четкий план.

Сложности, с которыми я столкнулась, можно поделить на предвиденные и непредвиденные. Предвиденные — это сложные курсы во время магистратуры, стресс, связанный с поиском стажировки и работы, адаптация к жизни в Техасе, новый переезд и адаптация в Сиэтле, адаптация к работе в Amazon. Все это было нелегко, но я человек гибкий и отношусь к таким вызовам с оптимизмом.

Непредвиденных сложностей было две. В университете и в городе, где он находился, не было ни одного человека из Казахстана. Но, думаю, это было даже к лучшему. В первое время, если найти зону комфорта и общаться только с земляками, английский язык не подтянется, а круг общения не расширится.

Вторая непредвиденная сложность — пандемия.

Первое, что я заметила в менталитете людей и что мне понравилось в США — это толерантность и индивидуализм. Еще в разных Штатах у людей разный стиль жизни.

Рекомендую пожить два-три месяца в разных штатах, чтобы решить, где обосноваться





Рекомендую пожить два-три месяца в разных штатах, чтобы решить, где обосноваться. Например, я несколько месяцев жила в Майами и Флориде, но мне показалось, что там слишком размеренная и спокойная жизнь. Я же предпочитаю движение. Поэтому выбрала Сиэтл.

О развитии и карьере

Во время учебы я не отвлекалась на подработки. Учеба длится всего два года, и я хотела получить максимум знаний от предметов, которые брала. Время от времени участвовала на хакатонах. В одном из них наша команда выиграла второе и призовое место от компании State Farm. Каждому из нас дали по компьютерному монитору и Nintendo Switch.

В свободное время я готовилась к интервью и поиску летней стажировки. Подала в 60-70 компаний, прошла несколько интервью и получила оффер от Axxess в Далласе. Это IT-компания в сфере медицины. По окончанию стажировки они сделали мне оффер на трудоустройство. Это придало уверенности и помогло в подготовке к интервью с более крупными IT-компаниями.

Процесс отбора в Amazon я начала на втором курсе магистратуры. Уже в ноябре после трех раундов технических и поведенческих интервью получила оффер. Освободившиеся время и энергию потратила на обучение в школе предпринимательства, куда приходило много CEO разных компаний.

В сфере программирования отбор состоит из нескольких стадий. Первый этап — телефонное интервью. Иногда это просто разговор с HR без технических вопросов, а иногда у вас могут спросить легкие задачи прямо во время звонка. Второй — технические раунды. Они могут проходить как онлайн, так и оффлайн. В этих раундах интервьюеры дают вам алгоритмические задачи, как на платформе LeetСode. Смотрят на то, как вы подходите к решению вопроса, как размышляете над ним. Если задача сложная, не обязательно писать рабочий код, можно просто описать, какой метод вы бы использовали для решения. Интервьюеры также оценивают то, насколько быстро вы усваиваете идеи, умеете ли обсуждать проблему и как работаете в команде. Последняя стадия интервью — поведенческий раунд.

О работе в Amazon

Я работаю в Amazon Connect. Мы предоставляем платформу Сall-центра в AWS. Любая компания, которая хочет настроить Сall-центр для своих клиентов, может зайти в AWS, найти Amazon Connect, настроить Сall-центр за пару часов и обслуживать клиентов через нашу платформу.

Мои последние два релиза:

— запуск нового API

—обновление существующего API.

Помимо работы, я постоянно обучаюсь новым навыкам.

Amazon отличается своими принципами лидерства





Amazon отличается своими принципами лидерства. Еще одна особенность в Amazon — разработка и запуск новых проектов происходит довольно быстро, что требует высокой продуктивности. Это гарантирует быстрый профессиональный рост. Другие аспекты рабочей культуры могут сильно отличаться по командам и организациям.

Как повлиял переезд

Мой опыт переезда и жизни в другой стране помог стать более независимой, поверить в себя и в свою способность адаптировать любой позитивный или негативный опыт себе в плюс.