Джахонгир Рахмонов о переезде в Германию из Узбекистана, работе в Delivery Hero и карьере в Amazon

Джахонгир Рахмонов из Узбекистана поделился опытом переезда в Германию, рассказал о том, что нужно знать иммигрантам, и о карьере в IT.





Джахонгир Рахмонов, 28 лет, город — Берлин, Software Engineer в Amazon Web Services

О переезде

Я переехал в Германию из Узбекистана в сентябре 2019 года, чтобы работать в компании Delivery Hero. На тот момент у нас было мало возможностей для развития в области информационных технологий. Но сегодня ситуация намного лучше. Я вижу, что многие иностранные компании открывают филиалы в стране.

В настоящее время я работаю инженером-программистом в Amazon Web Services.

Об адаптации и сложностях

Есть ряд проблем, с которыми иммигрант может столкнуться в Германии. Самый очевидный — это язык. Немецкий язык сложен для изучения. Лично я бы поставил его между английским и русским по уровню сложности. Хотя большая часть молодежи хорошо говорит по-английски, особенно в Берлине. Иногда я оказываюсь в ситуациях, когда не могу решить проблему без посторонней помощи. Например, когда звоню в службу поддержки интернет-провайдера. В результате я живу без WiFi, пока не найду кого-нибудь, кто говорит по-немецки и сможет мне помочь.

Вторая большая проблема — поиск жилья. Рынок недвижимости в Берлине плохо развит. Люди месяцами ищут квартиру, потому что спрос сумасшедший. Кроме того, в город постоянно переезжает много людей, из-за чего цены растут каждые шесть месяцев. За трехкомнатную квартиру вы можете платить от 1500 до 2500 евро. Самое интересное, что те, кто живет в Берлине уже 20 лет, могут платит 400 евро за четырех- или пятикомнатные квартиры в центре города. В этом преимущество старых контрактов.

При поиске жилья легче найти временную меблированную квартиру, чем постоянную. Они намного дороже, но это избавит вас от головной боли. Чтобы претендовать на постоянную квартиру, вам нужен долгосрочный вид на жительство и хорошая кредитная история. При первом переезде у вас не будет ни того, ни другого.





Еще одна большая проблема — бюрократия. Здесь все работает медленно. Вы хотите какой-то документ? Во-первых, договоритесь о встрече. Как записаться на прием? Если вам повезет, вы можете сделать это онлайн. Обычно государственные органы довольно загружены, и записаться на прием можно только через два месяца.

Если вы думали, что в Германии все происходит вовремя, вы будете разочарованы. Зачастую поезда опаздывают. Это касается и реализации проектов. Например, нынешний аэропорт Берлина — финансовая катастрофа. Его построили с опозданием на несколько лет, что обошлось в несколько миллиардов евро.

Я сам столкнулся с такими трудностями. Повезло, что компания Delivery Hero предоставила мне квартиру в первый месяц. Кроме того, мне предложили релокационный пакет: около 3000 евро после вычета налогов. Также я научился планировать все заранее и теперь не испытываю такого стресса, как раньше.





Я думал, что люди в Германии будут грубыми, но все оказалось наоборот. В общественных местах люди ведут себя организованно и уважают друг друга. Вы не чувствуете стресса из-за беспорядка — здесь все работает просто.

Еще в Германии высокие налоги. Чем больше вы зарабатываете, тем больше платите. Но вы четко видите, куда идут ваши деньги.

Больше всего мне нравится, что здесь много парков и деревьев. Это успокаивает. Водители соблюдают правила дорожного движения. Для меня, приехавшего из Узбекистана, это большой плюс. Также из Германии легко и дешево можно ездить в другие европейские страны. Я уже побывал в Швеции, Чехии, Австрии, Италии, Нидерландах и Швейцарии. А путешествую я нечасто.

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При переезде попросите свою компанию помочь вам с получением Blue Card. Есть две организации, которые занимаются этим. Одна работает с физическими лицами, бесплатна для всех. Другая — платная, работает только с предприятиями. И она намного лучше.

В Берлине много русскоговорящих. Они предоставляют многие виды услуг за гораздо меньшую цену, чем немцы. Однажды я вызвал немца, чтобы он помог мне со строительными работами. Он взял с меня 60 евро за 30 минут работы. То же самое стоило бы мне 20 евро, если бы я вызвал кого-то из стран бывшего СССР.

Как искать работу в Германии

Я нашел работу до приезда. Со мной связались из Delivery Hero через Linkedin, когда я жил в Узбекистане. С первой попытки я потерпел неудачу. Но со мной связались снова через месяц. Я дошел до финальной стадии и опять потерпел неудачу. В третий раз все прошло гораздо лучше, и я получил предложение о работе.





Рынок в Германии нуждается в инженерах-программистах. Навыки и знания, которые нужно прокачивать, чтобы было легче найти работу:

— английский язык. Это первое и самое важное, что нужно развивать

— навыки решения проблем. Я говорю о задачах, которые вы можете найти на Leetcode. Например, чтобы получить работу в Amazon, я потратил около шести месяцев на решение задач в Leetcode и изучение структур данных и алгоритмов

— навыки проектирования больших и масштабируемых систем. Это актуально тем, кто претендует на более высокую должность

— чем больше вы проходите собеседований, тем лучше вы становитесь. Иногда, если вам отказали, это не значит, что вы недостаточно хороши. Это значит, что вы не подходите для данной вакансии в данной компании. Возможно, компания была недостаточно хороша для вас.

О работе в Amazon

Я работаю инженером-программистом в AWS над продуктом под названием Amazon Verified Permissions. Наша команда работает в разных странах. Несколько человек находятся в США, несколько в Берлине, один в Шотландии, один в Мадриде.

Мы используем язык программирования Rust, потому что он быстрый и безопасный. В масштабах Amazon любой продукт, который мы разрабатываем, должен быть быстрым и безопасным.

Я работаю инженером-программистом в AWS над продуктом под названием Amazon Verified Permissions





У Amazon есть «Принципы лидерства». Вот одни из самых важных:

— «Одержимость клиентами».

— «Учиться и быть любопытным».

— «Настаивать на самых высоких стандартах».

— «Мыслить масштабно».

— «Предвзятое отношение к действиям».

Во всем, что мы делаем, мы стараемся следовать этим принципам лидерства. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

Еще одна вещь, которая мне нравится в культуре нашей команды — наличие свободных от собраний дней. У нас также есть Hackdays, когда мы пытаемся создать что-то крутое, даже если это не имеет отношения к ежедневным задачам.

Самое главное — мы серьезно относимся к документации. Если хотите обсудить что-то со своей командой, напишите документ, отправьте его коллегам. Хотите внедрить что-то новое — напишите об этом и покажите команде. Вот почему важно уметь хорошо писать и читать.

Как повлиял переезд

Теперь я более независим. Многие вещи мне пришлось делать впервые и в одиночку. Я думаю, что стал более профессиональным. Работал в разных компаниях, с разными людьми, из разных уголков мира. Знаю, как разговаривать и работать с ними.





Я также стал более открытым и инклюзивным. Оказывается, разные — это не обязательно плохо.