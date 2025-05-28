9 ресторанов Актау, где подают вкусные морепродукты

Город Актау по праву считается гастрономической жемчужиной побережья Каспийского моря. От изысканных ресторанов до атмосферных кафе здесь каждый найдет свое место, чтобы насладиться морепродуктами. Мы собрали список заведений города, которые точно стоит посетить.

El Divino, @eldivino_aktau

Ресторан El Divino славится изысканной авторской кухней. Повара, создавая блюда: жареные креветки, мидии и рыбные деликатесы — используют только свежайшие ингредиенты и современные кулинарные подходы.

Lamore, @lamore_aktau

Заведение отличается минималистичным интерьером и богатым выбором морепродуктов, включая дорадо, мидии в сливочном соусе и другие блюда, которые точно не оставят гостей равнодушными.

Panorama, @panorama_aktau

Из ресторана Panorama открывается захватывающий вид на Каспийское море. В меню представлен широкий выбор рыбных блюд, морской коктейль, суши и паста с морепродуктами. Уютная атмосфера и внимательное обслуживание станут приятным дополнением к трапезе.

Fish Truck, @fish_truck_aktau

Формат уличной еды с ресторанным подходом к приготовлению морепродуктов. Здесь можно отведать жареную рыбу, мидии, кальмары и другие морские лакомства.

Steak House Napoli Chinatown, @napoli_steakhouse_aktau

В меню ресторана Steak House Napoli Chinatown вы найдете запеченные мидии, семгу под соусом и жареные креветки. Уютный интерьер и разнообразие блюд делают это место подходящим для семейного ужина или встречи с друзьями.

«Бригантина», @brigantina2_aktau

В кафе «Бригантина» можно насладиться жареной рыбой или супом из морепродуктов прямо на берегу моря в компании близких людей.

Bozjyra, @bozjyra.aktau

Этот ресторан сочетает в себе традиционную кухню Мангистау и современные гастрономические тенденции. Здесь можно попробовать рыбу, приготовленную на открытом огне, а также оригинальные закуски из морепродуктов с национальным колоритом.

Sushi Time, @sushi_time_aktau

Ресторан известен свежими роллами, нигири и сашими из морской рыбы и креветок. Это отличный выбор для легкого ужина или перекуса с морским вкусом.

Aidyn, @aidyn_restaurant

Уютное место у моря, где подают свежие морепродукты и необычные блюда, как фирменный fishбармак. Идеально для теплого вечера и вкусного ужина с видом на Каспийское море.