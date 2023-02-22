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Учеба в Германии и стажировка в Google. Латофат Бобожонова из Узбекистана о работе в международной компании
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Сегодня в 17:45

Учеба в Германии и стажировка в Google. Латофат Бобожонова из Узбекистана о работе в международной компании

Латофат Бобожонова о том, как получила стипендию для учебы за рубежом, переехала в Германию и стала сотрудником известной во всем мире компании.


Латофат Бобожонова, город — Саарбрюккен, ex Intern в Google, Linkedin

Латофат Б

О переезде

Я родом из Ташкента. В конце сентября 2020 года переехала в Германию по учебе, так как выиграла международную стипендию DAAD.

В конце ноября 2020 года на меня вышел рекрутер Google в Linkedin с предложением пройти стажировку в компании.

Об адаптации и сложностях

Благодаря стипендии переезд не был сложным с точки зрения организационных вопросов. Но я приехала в пик карантина, и много трудностей было связано именно с этим.

Менталитет жителей Германии отличается от узбекистанцев. Приезжим нужно будет привыкнуть ко многим моментам. Первая трудность при переезде — язык. Местные могут знать английский язык, но, скорее всего, будут отвечать вам на немецком. Еще я столкнулась с бюрократией. Здесь медленный организационный процесс. Также удивило, что по воскресеньям в городе ничего не работает.

В Германии много программ, по которым можно переехать из Центральной Азии

В Германии строгие дедлайны. Это касается и учебы. Помимо этого, я столкнулась с проблемами в сфере медицины. Если вам нужно пойти к врачу или сдать анализы, придется ждать несколько дней.

Латофат Б

Мне нравится местная инфраструктура: дороги, здания. Удивило, что здесь все работает по часам. Мне также нравится природа и чистый воздух.

В Германии много программ, по которым можно переехать из Центральной Азии. Советую изучить их подробнее. Но стоит учитывать важный момент: перед тем как переезжать в Германию, нужно выучить немецкий язык хотя бы на уровне A2 или A1. Международным студентам советую присоединиться к сообществу Erasmus. Так вы быстрее научитесь свободно говорить на немецком.

Как искать работу в Германии

Параллельно с учебой я подавалась на стажировки. В конце ноября 2020 года на меня вышел рекрутер Google в Linkedin с предложением подать документы в их компанию. Я собрала все необходимое и созвонилась с рекрутером. Главный вопрос, который мне задали: Почему я ранее не подавалась на стажировку, если я учусь в университете и люблю Google? На самом деле я боялась, думала, что не готова к этому. После созвона мне назначили два технических интервью, которые я успешно прошла. Через две недели мне сообщили, что я прошла все этапы. Оставалось только выбрать проект. Но началась пандемия, и работа приостановилась.

Самое главное — не бояться подаваться куда-либо

В октябре 2020 года мне предложили возобновить работу. Назначили дополнительное интервью, которое я прошла. В феврале 2021 года я присоединилась к SRE-команде из дублинского офиса. Уже в 2022 году получила вторую стажировку.

Латофат Б

Самое главное — не бояться подаваться куда-либо. Надо выходить из зоны комфорта. Если бы на меня не вышли рекрутеры, я бы сама никогда не подала документы в Google.

Для работы в компании надо иметь лидерские качества, быть компетентным по hard и soft skills. Также важно быстро учиться.

О работе в Google

Первую стажировку я проходила удаленно в команде SRE. Она работает с самой большой инфраструктурой машинного обучения в Google. Мы занимались поддержанием модели машинного обучения. Работа заключалась в том, чтобы дежурить 12 часов и смотреть на наличие ошибок в системе.

С июля по ноябрь 2022 года я проходила вторую офлайн-стажировку в Дублине.

Латофат Б

И тот, и другой опыт мне помогли. Я многому научилась.

Мне нравится, что в Google сотрудников никто не ругает и не винит за что-либо. Люди открыты к вопросам. Важно задавать их как можно больше. Можно отметить бесплатную еду и культуру здорового образа жизни.

После прохождения стажировки нам предложили два варианта: вернуться снова как стажер или перевестись на full-time. Но в данный момент я заканчиваю магистратуру и решила сфокусироваться на этом.

Как повлиял переезд

Переезд за рубеж сильно на меня повлиял. Чувствую, будто за один год повзрослела на десять лет.

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