Как найти дело жизни? 6 историй соотечественников, которые меняют мир вокруг себя

Джамиля Серкебаева о том, как выросла в династии просветителей и какими принципами руководствуется в жизни





Джамиля Серкебаева, город — Алматы, заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка Монте Карло 2004 года, член Джазовой ассоциации в Нью-Йорке





Все началось с музыкальной школы и консерватории им. Курмангазы. Затем, я начала работу в оркестре: сначала была просто музыкантом, потом концертмейстером, солистом. Еще были радио, телевидение. Далее я продолжила карьеру в концертном оркестре акима города Алматы, где являюсь солисткой и художественным руководителем, помощником главного дирижера, народного артиста Казахстана Мурата Серкебаева.

Дело моей жизни — делиться любовью и другими эмоциями через свое искусство. Эти эмоции особенные, красивые, неподражаемые. И я отдаю их своему слушателю. Это самое сокровенное, чем я готова делиться с другими. А основное звено, через которое идет связь между моим внутренним миром и зрителем — это мой инструмент, скрипка.

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«Дело моей жизни — это культура во всем многообразии», — директор Театра на Бронной о своем карьерном пути





Елена Мироненко, 40 лет, город — Москва, директор Театра на Бронной





Раньше я не думала, что когда-нибудь буду работать в театре, но решила, что это интересная новая возможность для меня. Константин Богомолов — творец с большой буквы, и он искал человека, который забрал бы у него груз ответственности за менеджмент и стратегическое развитие театра.

Дело моей жизни — это культура во всем ее многообразии. Теперь я не ставлю для себя никаких границ. Главное, чтобы то, что я делаю, было связано с талантливыми и выдающимися людьми, которые создают нечто новое и беспрецедентное.

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Евгений Настрадин о переезде в Астану и особенностях управления Beeline Казахстан





Евгений Настрадин, 46 лет, город — Нур-Султан, главный исполнительный директор Beeline Казахстан





За время работы здесь мы с командой достигли хороших результатов. Во-первых, мы стали лидерами по абонентской базе. Во-вторых, работаем над трансформацией из мобильного оператора в цифрового.

Моя основная задача в компании — это вдохновение, культура и трансформация. Я занимаюсь такими направлениями, как HR, PR и GR. Отвечаю за формирование образа нашего бренда в медиа. Большое количество времени посвящаю работе с людьми, развитию нашей культуры. А также взаимодействую с государственными органами.

Дело моей жизни еще впереди. Мне нужно воспитать и образовать своих детей, создать уютное гнездышко для себя и супруги. Мы постоянно перемещаемся, переезжаем, и у нас до сих пор нет места, которое мы могли бы назвать своим домом. И в этом я вижу свой долг.

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Адильхан Ержанов о любви к кино, отношениях с командой и инстинктах художника





Адильхан Ержанов, 39 лет, режиссер и сценарист





Я люблю фильмы с детства. В 13 лет понял, что именно режиссер стоит за всем тем, что я смотрю. И незаметно для себя решил, что в будущем буду заниматься созданием фильмов.

В 2009 году я окончил Казахскую Национальную Академию искусств им. Жургенова по специальности: «Режиссура». За это время снял такие фильмы, как «Ласковое безразличие мира», «Черный, черный человек», «Желтая кошка» и другие.

Дело моей жизни — это создание фильмов.

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Амина Мирсакиева о том, как быть физиком-теоретиком и заниматься популяризацией науки





Амина Мирсакиева, 32 года, город — Штутгарт, ученый-физик





Заниматься научной деятельностью я начала в университете. Сегодня моя деятельность делится на две части.

Во-первых, я действующий ученый в R&D в индустрии оптики. Вторая часть моей деятельности — популяризация науки. Это мое хобби, полупрофессиональная деятельность. В своем блоге в Instagram, на своем YouTube-канале и в подкасте «Белка и стрелка» я рассказываю о достижениях современной науки, делаю обзоры и фактчеки.

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Олеся Тишкова о том, как после 10 лет работы финансистом открыла пространство заботы о женщине





Олеся Тишкова, 39 лет, город — Нур-Султан, руководитель центра До и После родов «Жемчужинка»





Во время второй беременности я поняла, что в Астане не хватает поддержки и курсов для беременных женщин, где бы они смогли подготовиться к родам и прожить свой опыт беременности позитивно. Поэтому у меня возникло большое желание поддержать девушек на этом этапе, и я открыла свой Центр До и После родов «Жемчужинка». Сегодня — это пространство заботы о женщине.

Дело моей жизни — служение. Для меня важно исполнить свое предназначение. Помочь как можно большему количеству женщин. Показать им культуру заботы о себе. Научить как реализовываться в карьере или любимом деле и так же успешно реализоваться в семье. Не забывать о своем женском начале, энергии. Находить идеальный баланс для себя.

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