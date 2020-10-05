Как MBA помогает в карьере: работа за рубежом, рост бизнеса, полезные знакомства

Айгуль Серикбаева, родной город — Алматы, директор и основатель британской образовательной компании London Education Group, @aigullondon









Мы с семьей переехали в Англию в 2009 году. Работодатели проспонсировали обучение мужа по его специальности — менеджмент нефтегазовой отрасли, я получала MBA в сфере финансов. Уже в первый год проживания в Лондоне мы оценили достоинства местного образования, понравилось, как устроена система. На своем личном опыте я прочувствовала, насколько после получения британского образования улучшилась моя жизнь и жизнь моих детей. После получения диплома МВА Университета Ноттингем меня приглашали на работу в Японию, Арабские Эмираты.

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Рустем Итемиров, родной город — Аягуз, генеральный директор ТОО CVL









Я чувствовал нехватку свежих знаний и знал, что образование MBA кардинально переворачивает мозг и мировоззрение. Учился в Европейском университете по специальности «международный бизнес».

Сложности в обучении могут возникнуть только у тех людей, кто не имеет практики управления бизнесом. Тем, кто занимается бизнесом, было интересно. MBA — это постоянно какие-то кейсы, а преподавателями были крупные бизнесмены.

После обучения я сделал ребрендинг компании, и ее оборот вырос в пять раз.

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Азат Сембаев, родной город — Семей, управленческое консультирование, консультант









После нескольких лет работы я решил продолжить обучение и поступил по программе MBA. Мне нравится учиться, тем более мир очень быстро меняется и мне необходимы эти знания в дальнейшем.

Поступить на MBA сложно, советую начинать подготовку заранее. Для начала нужно сдать тест GMAT и набрать балл выше 700 из 800. Также нужно написать эссе, покопаться в своем прошлом, вспомнить достижения и связать все это с бизнес-школой.

Помимо учебы и работы здесь есть возможность знакомиться с разными интересными стартапами и людьми. После года обучения я проходил стажировку в компании PayPal.

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Гульмира Шажанбаева, родной город — Щучинск — Астана, коуч, бизнес-тренер









Обучаясь в MBA Швейцарского университета бизнеса и управления UBIS, я поняла, что хочу открыть свой ресторан. Выбрала направление национальной кухни, потому что, когда я ездила за рубеж, видела, с каким трепетом европейцы, турки или китайцы вкушают свои национальные блюда. Мне было обидно за нас, казахов, которые в своей повседневной жизни предпочитают кухни других народов. Я захотела возродить нашу кухню в новом формате. Буквально через пять месяцев после того, как я получила диплом MBA, я открыла ресторан.

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Расул Косанов, пос.Новоказалинск, Кызылординская область









Заниматься саморазвитием и меняться меня мотивируют несколько причин. Первая из них, это конкурентная среда. Молодое поколение — это бойкие, позитивные и активные ребята. Поэтому, если хочешь быть конкурентоспособным, нужно работать над собой, постоянно изучать что-то новое. Например, к сорока годам я получил степень MBA. И сейчас, на практике общаясь с иностранцами, обсуждая нововведения, мне легче, так как у меня есть база, теория.

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Асхат Солтанов, родной город — Караганда, владелец Happy Cake









Я учился на MBA в Алматинском университете менеджмента. Мы проходили темы «Бережливое производство», «Система непрерывных улучшений». После этого я внедрил такие системы в нашей компании. Три раза в неделю в 8 утра мы собираемся всей командой: производство, курьеры, бухгалтерия, и обсуждаем тему по улучшению, которая была задана с вечера. То есть каждый член нашей команды, независимо от того, водитель он, техничка или кондитер, приходя утром, уже имеет в голове хотя бы одно предложение, которое позволит улучшить и оптимизировать нашу работу. Хотим, чтобы эта система стала нашей хорошей традицией.

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Галым Иманбаев, родной город — Алматы, студент Stanford Graduate School of Business









Я выбрал экономику основной специальностью и биологию человека в качестве второй специальности. Проработав три года в сфере консалтинга и инвестиций в здравоохранении, я вернулся в Стэнфорд, чтобы изучать медицину и управление бизнесом. Сейчас я учусь на программе двойного диплома MD / MBA, которая длится около пяти лет, чтобы получить степень доктора медицины и магистра делового администрирования.

Эффективное здравоохранение включает в себя разумное управление и глубокое понимание экономических сил. Поэтому я захотел получить двойное образование: медицинское и экономическое.

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Ахан Муханов, родной город — Алматы, кандидат МВА школы Слоун Массачусетского технологического института, @akhanohana













Я поступил в Массачусетский технологический институт на магистра делового администрирования. Хочу понимать, что такое машинное обучение, как искусственный интеллект влияет на компании и жизнь людей.

На подготовку к поступлению ушло много времени. Я тщательно готовился к GMAT, брал частные уроки. Меня поддерживали работодатели. Менеджер написал детальные рекомендательные письма, показал, насколько важна была моя работа компании.

Будучи в листе ожидания, я написал письмо приемной комиссии, чтобы улучшить ситуацию. Объяснил, насколько продвинулся с момента интервью. Попросил руководителя написать еще одну рекомендацию. Это помогло.

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Андрей Ким, родной город — Астана, шеф-повар и владелец Roastbeef Cafe, @roastbeef_cafe_astana













Еще в молодости я понял, что хочу собственный ресторан. У меня был план, который я постепенно реализовывал. Мне потребовалось десять лет, чтобы это сделать. Я знал все о сервисе, работе с гостями, отчасти знал про бар и помещение. Я знал о бизнес-процессах в ресторанах, окончил магистратуру МВА. Единственное — я не был знаком с кухней. И для того чтобы понимать, с чем имеешь дело, я решил окунуться в процесс.

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Аида Исанова, родной город — Усть-Каменогорск, коммерческий директор в центральном аппарате «Казпочты»









Работа в «БТА» подтолкнула на мысль поступить в МВА, получить степень магистра, что, в свою очередь, дало возможность стать директором департамента.

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Алия Шаймерденова, родной город — Астана, директор центра, врач спортивной медицины, врач-диетолог









Для того чтобы максимально быстро поставить все процессы в клинике, я обучалась в МВА. Бизнес-администрирование внесло лепту в развитие центра.

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