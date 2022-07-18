Как иностранцы живут и работают в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Собрали шесть статей, в которых иностранцы из разных стран мира делятся впечатлениями от жизни в Центральной Азии.





Американец о том, почему открыл образовательный центр в Оше и как помогает студентам поступить за рубеж

Ной Братчер, город — Ош, сооснователь образовательного центра Kalpak English Academy, @ noahbek_kgz

Люди в Кыргызстане дружелюбные, добрые. Здесь я чувствую себя частью общества.

Кыргызстан — открытая мультикультурная страна, которая принимает людей с разным бэкграундом. От иностранцев здесь ничего не ожидают. Никто не пытается нажиться на том, что ты не всегда понимаешь устройство местной жизни.

Небольшие культурные различия все же есть. В Кыргызстане не все бывают пунктуальными. В США для опоздания должна быть серьезная причина. Здесь же никто не видит в этом проблемы.

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Гостеприимные люди, хороший климат и красивая природа. Что иностранец из Великобритании думает об Узбекистане

Конрад Озог, город — Ташкент, ректор British Management University in Tashkent, linkedin





Узбекистанцы — добрые и щедрые люди. Приятно удивила их гостеприимность. Нравится посещать традиционные мероприятия вроде свадеб. Люблю местный плов, хотя мое самое любимое блюдо в Узбекистане — салаты, которые можно попробовать только здесь.

В последнее время местная молодежь стала активнее и осознаннее. Они все больше думают об окружающей среде, работают над тем, чтобы сохранить ее. Совсем недавно видел школьников, которые организовали субботник и собирали пластик. Это здорово.

Три любимых места в Узбекистане: Самарканд, Бухара и Хива. При этом я был во многих уголках страны: от Ферганы до Нукуса. Везде можно найти красивые виды и хороших людей.

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Посол Королевства Бельгии о том, почему Алматы похож на Брюссель и как развиваются отношения между странами

Анри Вантигем, 57 лет, город — Нур-Султан, посол Королевства Бельгии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, @belgiumkazakhstan





Люди в Казахстане мягкие и гостеприимные. Чувствуется отличие от бельгийцев, которые при знакомстве могут держаться холодно. Казахстанцы же открыты ко всем.

Мне посчастливилось посетить праздник Наурыз. Я был удивлен теплотой людей. Хотя в Нур-Султане было еще холодно, в головах и сердцах людей царила весна. В Бельгии есть похожий праздник — Карнавал. Он проводится в конце февраля-начале марта и посвящается возрождению природы после зимы.

Мне нравится местная кухня. Люблю бешпармак и конину — это необычная для бельгийца еда. Также люблю традиционные напитки вроде айрана и кефира.

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Как иностранец переехал из Бельгии в Кыргызстан и почему остался в стране

Мэтью Вандеваал Валканов, 32 года, город — Бишкек, преподаватель английского языка





Кыргызы — контрастные люди. С одной стороны, они строго придерживаются социальных норм и правил поведения. С другой — они открыты к любым обсуждениям.

В странах Европы принято, что иностранцы ведут себя так же, как местные. В Кыргызстане же люди спокойно принимают иностранцев. Здесь я могу вести себя не так, как кыргызы, и это нормально. Открытость к другим культурам — одна из тех вещей, благодаря которым я чувствую себя здесь комфортно.

Я взаимодействовал с разными традициями, бывал на тоях: тушоо, бешик, свадьбах. Коримдик — интересная традиция. Нравится местная еда: куырдак, манты, боорсоки с каймаком, талкын с сары май и медом.

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Разнообразие культур и уважение к семье. Иностранец из США о впечатлениях от жизни в Узбекистане, людях и традициях

Джон Суини, город — Ташкент, Senior Research Fellow, @aloha_futures





Мне нравится разнообразие культур и традиций. Здесь можно попробовать национальные блюда стран Центральной Азии, ливанскую, индийскую и другие кухни. Люблю традиционный ташкентский чай.

Люди в Узбекистане дружелюбные и добрые. Всегда интересуются, откуда я.

Многие спрашивают: «Почему я живу здесь?». Меня это удивляет, так как я считаю, что это отличное место для жизни. Как гость чувствую, что меня здесь хорошо принимают. Большое внимание местные уделяют семье, и я это уважаю.

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«Я нашел много друзей среди казахстанцев», — иностранец о впечатлениях от жизни и работы в Казахстане

Тимоти Оуэн, 43 года, город — Алматы, архитектор, генеральный директор компании Adventure Architecture Group, @adventure.arch





За более чем 15 лет работы здесь я нашел много хороших друзей среди казахстанцев. Часть из них переехала, но мы все еще поддерживаем связь. Это говорит о том, как хорошо меня встретили в Казахстане и насколько дружелюбные здесь люди.

Я был на свадьбах друзей и коллег. Традиционные большие свадьбы дают хорошую возможность увидеть менталитет людей, их отношение к семье, узнать больше о местных обычаях. Нравится еда в Казахстане, особенно бешпармак домашнего приготовления. Ценю время и усилия, которые вкладываются в приготовление этого блюда.

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