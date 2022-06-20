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Посол Королевства Бельгии о том, почему Алматы похож на Брюссель и как развиваются отношения между странами
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Анри Вантигем

57 лет, город — Нур-Султан, посол Королевства Бельгии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

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20.06.2020

Посол Королевства Бельгии о том, почему Алматы похож на Брюссель и как развиваются отношения между странами

Анри Вантигем работает в дипломатии уже более 25 лет. Сегодня он посол Королевства Бельгии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Мы поговорили с ним о двусторонних проектах и узнали, что он думает о Центральной Азии.


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О себе

Я родился и вырос в Брюсселе. В университете учился в области права. Также получил специальный диплом профессора. На протяжении десяти лет работал адвокатом в Коллегии адвокатов Брюсселя, отстаивал дела в суде. Также был профессором Commercial and Civil Law в Brussels City Business School.

После этого принял решение попробовать себя в работе за рубежом. Еще во время учебы в университете я хотел быть дипломатом. Поэтому сдал экзамены и в 1996 году был назначен дипломатом посольства Бельгии.

О назначении послом

Я был рад назначению. Регион Центральной Азии мало известен в Бельгии. Мне хотелось привнести новую энергию в дипломатические отношения между странами.

Меня заинтриговало быстрое развитие Казахстана после получения независимости. В советское время страну знали только по Байконуру и Семипалатинскому полигону. Мне хотелось стать свидетелем того, что происходит здесь сегодня.

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У наших стран схожий исторический и политический контекст. Бельгия на протяжении веков была окружена сильными соседями: Великобританией, Францией, Германией. У Казахстана такая же ситуация: он граничит с Россией и Китаем, рядом находятся Иран и Индия. Это делает нас открытыми к международным отношениям.

Я приехал в Казахстан вечером 1 сентября 2021 года. Был приятно удивлен аэропортом. Он действительно международный. Меня тепло встретили представители Министерства иностранных дел. Остались только хорошие впечатления.

О деятельности

Моя работа — продвигать родную страну в Центрально-Азиатском регионе. Каждый месяц мы с моим коллегой — послом Казахстана в Бельгии, обсуждаем развитие совместных проектов в области торговли, культуры.

Одна из инициатив, которую мы продвигаем — разведение новой породы быков Belgian White Blue в Казахстане. Это даст возможность стране производить качественное мясо с низким содержанием холестерина как для внутреннего потребления, так и для экспорта в другие страны.

Казахстан — важный хаб Центральной Азии для вложений Бельгии. Наша страна — шестая по количеству прямых зарубежных инвестиций в Казахстан.

Большое количество профессоров из Бельгии работают в Назарбаев Университете. Также в планах увеличивать количество студентов из Казахстана, которые отправляются в нашу страну для учебы.

Казахстан — важный хаб Центральной Азии для вложений Бельгии

Еще одна почетная обязанность — помогать и заботиться о европейском комьюнити в Казахстане и других странах моей юрисдикции: Кыргызстане и Таджикистане.

Бельгия — часть Европейского Союза. Мы продвигаем его ценности: взаимное уважение, солидарность, социальную безопасность.

Послы и посольства необходимы, чтобы строить дружеские отношения и избегать конкуренции в любых сферах. Она выгодна только в бизнесе.

О Казахстане и традициях


Нур-Султан — прекрасный город с развитой инфраструктурой, который хорошо подходит для бизнеса. Мое любимое место здесь — выставочный центр EXPO. Люблю бывать в Алматы. Это центр притяжения для людей из разных стран. Этим он похож на Брюссель. В моем родном городе тоже есть международное сообщество. Мы работаем над тем, чтобы между городами был хотя бы один авиарейс в неделю.

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Люди в Казахстане мягкие и гостеприимные. Чувствуется отличие от бельгийцев, которые при знакомстве могут держаться холодно. Казахстанцы же открыты ко всем.

Мне посчастливилось посетить праздник Наурыз. Я был удивлен теплотой людей. Хотя в Нур-Султане было еще холодно, в головах и сердцах людей царила весна. В Бельгии есть похожий праздник — Карнавал. Он проводится в конце февраля-начале марта и посвящается возрождению природы после зимы.

Мне нравится местная кухня. Люблю бешпармак и конину — это необычная для бельгийца еда. Также люблю традиционные напитки вроде айрана и кефира.

О Бельгии

Бельгия находится в центре Европы. Из Брюсселя до Парижа можно добраться на скоростном поезде чуть больше чем за час. Путь до Амстердама займет два часа, а до Кельна — два с половиной.

Если желаете посмотреть Западную Европу, Брюссель — лучшее для этого место. Цены здесь ниже, чем в соседних странах, а администрация открыта к пожеланиям туристов.

О планах

Моя задача — сделать так, чтобы о странах Центральной Азии больше знали в Бельгии, обеспечить развитие кооперации между нами.

Также в планах воплотить в реальность Соглашения о Сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, которые были подписаны в 2017 году.

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