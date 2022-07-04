Разнообразие культур и уважение к семье. Иностранец из США о впечатлениях от жизни в Узбекистане, людях и традициях

Джон Суини — отмеченный наградами писатель и футурист, много лет занимается исследованиями в области Future Studies. Недавно он стал научным сотрудником Westminster International University in Tashkent. Мы познакомились с ним и попросили поделиться впечатлениями от жизни в Узбекистане.





О себе





Я родился в Нью-Йорке. Вырос в районе Атланты, в южной части США. Степень магистра и PhD получил в University of Hawaii at Manoa на Гаваях, где прожил девять лет.

За пределы США выехал в 2014 году. Работал в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Много путешествовал, был цифровым кочевником. В 2016 году встретил будущую жену. Она из Беларуси. Мы поженились через год, и следующие несколько лет я проработал в этой стране и немного в Женеве.

В 2019 году мне представилась отличная возможность возглавить исследовательский центр в Казахстане, в городе Алматы. В связи с пандемией работу над проектом закончить не получилось. С помощью знакомых я перевел работу в Узбекистан и продолжил ее на базе Westminster International University in Tashkent.

Раньше я не так много знал о Центральной Азии. Слышал об истории Великого Шелкового Пути, традициях и легендах прошлого, но не имел представления о повседневной жизни. Казахстан стал первой страной региона, в которой я побывал. Во время работы здесь посетил Кыргызстан и Узбекистан. Также я был частью проекта ООН в Туркменистане.

Об Узбекистане

В Узбекистане меня удивила уникальная энергия и самобытная атмосфера этого места. Заинтересовала местная история, о которой в планах узнать больше.

Узбекистан — динамичное место, в котором сегодня происходит большое количество изменений. С каждым днем страна все больше открывается миру.

Узбекистан удивляет меня каждый раз, когда я оказываюсь здесь. Я нахожу новые кафе, рестораны, парки, в которых можно провести время. Целой жизни не хватит, чтобы исследовать все классные места в Ташкенте и вокруг него.

О людях и традициях

Мне нравится разнообразие культур и традиций. Здесь можно попробовать национальные блюда стран Центральной Азии, ливанскую, индийскую и другие кухни. Люблю традиционный ташкентский чай.

В Узбекистане меня удивила уникальная энергия и самобытная атмосфера этого места

Люди в Узбекистане дружелюбные и добрые. Всегда интересуются, откуда я.

Многие спрашивают: «Почему я живу здесь?». Меня это удивляет, так как я считаю, что это отличное место для жизни. Как гость чувствую, что меня здесь хорошо принимают. Большое внимание местные уделяют семье, и я это уважаю.

О деятельности

Первое образование я получил в области истории. Благодаря этому знаком с событиями прошлого и философии, которая научила меня задавать вопросы и мыслить критически. В магистратуре изучал религиоведение. Это позволило мне лучше узнать людей. Все эти знания я объединил, получая докторскую степень в новой для меня области —Future and Foresight. Будущее не определенно. Оно может быть сформировано нашими решениями.

Сегодня я применяю свои знания в разработке долгосрочных стратегий развития. Моя работа — проводить исследования и делать принимаемые решения более обоснованными.





Моя нынешняя позиция — Senior Research Fellow в Westminster International University in Tashkent, где я также стал приглашенным профессором. Помогаю в исследованиях и проектах, связанных с исследованиями будущего.

Один из моих проектов, над которым я работаю при поддержке ООН, фокусируется на Green Transition Strategies, которые принимают государства. Мы проводим исследования в разных областях и решаем, где стратегии нужно доработать. Также смотрим на глобальную картину, как страны переходят к зеленой энергетике, восстанавливаются после пандемии, становятся более устойчивыми.

Моя деятельность заключается не только в том, чтобы узнавать, какое будущее нас ждет, но и в том, чтобы строить его. Мне хочется, чтобы в этом процессе участвовало как можно больше людей. Это мощный инструмент, который вдохновляет на совместное создание лучшего будущего.

О планах

Недавно я стал частью единственной в Центральной Азии кафедры ЮНЕСКО, которая занимается исследованиями в области Future Studies. Это значит, что я продолжу работу с местными организациями и государствами для развития долгосрочных стратегий, которые позволяют не просто адаптироваться к будущему, но создавать его таким, каким мы сами хотим.