«Я нашел много друзей среди казахстанцев», — иностранец о впечатлениях от жизни и работы в Казахстане

В 2006 году Тимоти Оуэн прилетел в Казахстан для работы над архитектурным проектом. С тех пор он приложил участие к строительству более сотни разных зданий и городских пространств. Мы поговорили с ним о деятельности и узнали о впечатлениях от местных традиций и людей.









О себе

Я родился в Великобритании. Получил высшее образование в Liverpool John Moores University в сфере архитектуры. После учебы начал работу в Aedas, второй крупнейшей архитектурной компании в мире. Работал над проектами школ и других образовательных учреждений.

Со временем я начал сотрудничество с международными командами нашей компании для работы в разных странах мира.

О Казахстане

В 2006 году Aedas начала работу над отелем на Медео. Это был первый проект в Казахстане. Компании требовался человек в стране, который будет управлять процессом. На эту позицию назначили меня. И в ноябре я впервые посетил Алматы. Помню, как на следующий день после моего прибытия пошел снег. Тогда мы посетили Кок-Тобе, Шымбулак, Зеленый базар и другие достопримечательности города. Было здорово гулять по белым заснеженным улицам.

Алматы отличался от того, к чему я привык в Великобритании. Здесь невероятно впечатляющие горы. Я не знаю другого города в мире, где они располагались бы так близко. Их видно из любого места.

Рядом с Алматы много каньонов, рек и других красивых природных мест, где я люблю проводить выходные. Я бывал во многих городах Казахстана. Особенно мне нравится Актау и Каспийское море.

О деятельности

В 2006 году у компании Aedas в Казахстане был лишь репрезентативный офис. После завершения работы над первым проектом поступили заказы от других клиентов. Со временем мы расширились до филиала, а затем открыли полноценное ТОО. На первом этапе предлагали услуги разработки концепта и оценки осуществимости проекта. На сегодняшний день мы получили все необходимые лицензии, которые позволяют предоставлять полный спектр архитектурных работ.

У нас молодая команда, с которой мы работаем по всей стране

Несколько лет назад я стал главным акционером компании и генеральным директором. Мы провели ребрендинг и стали называться Adventure Architecture Group. Я занимаюсь бизнес-развитием, офис-менеджментом, управляю командой и проектами.

В Казахстане я поработал над проектами всех типов в плане их назначения, размера и этапа строительства: от больших городских пространств до индивидуальных офисов, школ, отелей, шопинг-центров. В Великобритании мне не удалось бы этого сделать, тем более в том возрасте, в котором я приехал в Казахстан.





У нас молодая команда, с которой мы работаем по всей стране. Есть проекты в Алматы, Нур-Султане, Актау, Атырау и других городах.

Из запоминающихся работ могу отметить Green Block Expo Village. Мы были ответственны за полный спектр работ: от создания концепта до проведения экспертизы.

В Алматы важным проектом стал редизайн Almaly Plaza — подземного ТРЦ на площади Республики. Два года назад закончили работу над другим крупным заказом — Kazakhstan International School Almaty.

О традициях и людях

Меня удивило, как широко в Казахстане отмечается Международный женский день, насколько он важен для людей. Он и сегодня остается одним из главных праздников страны.





Я был на свадьбах друзей и коллег. Традиционные большие свадьбы дают хорошую возможность увидеть менталитет людей, их отношение к семье, узнать больше о местных обычаях. Нравится еда в Казахстане, особенно бешпармак домашнего приготовления. Ценю время и усилия, которые вкладываются в приготовление этого блюда.

За более чем 15 лет работы здесь я нашел много хороших друзей среди казахстанцев. Часть из них переехала, но мы все еще поддерживаем связь. Это говорит о том, как хорошо меня встретили в Казахстане и насколько дружелюбные здесь люди.

О планах

Мне комфортно в Казахстане. Не планирую уезжать куда-либо.

Дело моей жизни — архитектура. В планах развивать эту сферу в Казахстане. Несколько лет назад я начал работу в качестве лектора для студентов Казахской головной архитектурно-строительной академии.

Также мы работаем над запуском креативного хаба в офисе нашей компании. Он станет местом, в котором люди смогут работать, обмениваться идеями. Помимо этого, проводим образовательные воркшопы о бизнесе, создании нетворкинга, работе в креативной индустрии.