Гостеприимные люди, хороший климат и красивая природа. Что иностранец из Великобритании думает об Узбекистане

О себе
Я родом из Великобритании. Получил степень бакалавра в University of Strathclyde. Окончил магистратуру в University of Birmingham.
Карьеру начал как школьный учитель истории в Шотландии. Мне нравилась эта работа, но в то же время хотелось увидеть мир, путешествовать. Поэтому через некоторое время я переквалифицировался в учителя английского языка и поехал в Малайзию. После нескольких лет в этой стране получил дополнительную степень и стал преподавателем лингвистики в университете.
Работал в разных странах: Норвегия, Австралия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Камбоджа, Оман, ОАЭ. Со временем увлекся менеджментом и продолжил карьеру в этой области.
Сегодня моя специальность — работа с новыми или молодыми университетами, помощь в их становлении и развитии. Последняя должность до приезда в Узбекистан — Исполнительный директор по коммуникациям и мероприятиям Австралийского университета во Вьетнаме.
Об Узбекистане
Я с детства мечтал посетить Самарканд. Это историческое место всегда привлекало меня. С западной точки зрения это экзотический город, овеянный романтикой. Теперь, когда я там побывал, могу добавить, что он еще и красивый.
Много лет назад я получал визу для путешествия по Центральной Азии, но тогда еще советское правительство не одобрило ее. Поэтому во время переговоров о работе над новым университетом в Ташкенте большим преимуществом стала возможность посетить Самарканд. К тому же Узбекистан быстро развивается. Сегодня стране нужны качественные учебные заведения.
Ташкент — современный город с хорошими дорогами и отличным климатом
Я много читал о истории Центральной Азии, поэтому имел представление об Узбекистане, но о повседневной жизни почти ничего не знал.
Я приехал в июне 2019 года. Думал, что останусь ненадолго — помогу на первом этапе построения вуза и уеду. Но прошло уже три года, и я все еще здесь.
Первые впечатления были позитивными. Я увидел, что Ташкент — современный город с хорошими дорогами и отличным климатом.
О деятельности
Я ректор British Management University in Tashkent. Моя работа — следить за качеством образовательных программ и обеспечивать студентов хорошим образованием. Я веду вуз вперед, придерживаясь высоких стандартов.
Мы молодой, но амбициозный университет. Фокусируемся на том, чтобы давать студентам опыт учебы в международном вузе.
Университет быстро расширяется. В этом году у нас учится 400 студентов. К сентябрю их будет в два раза больше. Строим новый кампус. Это будет современное здание, построенное по международным стандартам. Он рассчитан на 45 000 студентов.
В British Management University in Tashkent работает международный коллектив. Зарубежные специалисты привносят новую перспективу в образовательный процесс, а их коллеги-узбекистанцы знают все об истории и культуре родной для них страны.
О людях и любимых местах в Узбекистане
Узбекистанцы — добрые и щедрые люди. Приятно удивила их гостеприимность. Нравится посещать традиционные мероприятия вроде свадеб. Люблю местный плов, хотя мое самое любимое блюдо в Узбекистане — салаты, которые можно попробовать только здесь.
В последнее время местная молодежь стала активнее и осознаннее. Они все больше думают об окружающей среде, работают над тем, чтобы сохранить ее. Совсем недавно видел школьников, которые организовали субботник и собирали пластик. Это здорово.
Три любимых места в Узбекистане: Самарканд, Бухара и Хива. При этом я был во многих уголках страны: от Ферганы до Нукуса. Везде можно найти красивые виды и хороших людей.
Свободными летними вечерами посещаю летники, наслаждаюсь едой, смотрю на городскую жизнь. Зимой часто хожу в оперу.
О планах
Моя главная цель — сделать так, чтобы университет развивался в правильном направлении, становился лучше каждый день.
После работы в British Management University in Tashkent выйду на пенсию и продолжу путешествия по миру.