Гостеприимные люди, хороший климат и красивая природа. Что иностранец из Великобритании думает об Узбекистане





О себе

Я родом из Великобритании. Получил степень бакалавра в University of Strathclyde. Окончил магистратуру в University of Birmingham.

Карьеру начал как школьный учитель истории в Шотландии. Мне нравилась эта работа, но в то же время хотелось увидеть мир, путешествовать. Поэтому через некоторое время я переквалифицировался в учителя английского языка и поехал в Малайзию. После нескольких лет в этой стране получил дополнительную степень и стал преподавателем лингвистики в университете.

Работал в разных странах: Норвегия, Австралия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Камбоджа, Оман, ОАЭ. Со временем увлекся менеджментом и продолжил карьеру в этой области.

Сегодня моя специальность — работа с новыми или молодыми университетами, помощь в их становлении и развитии. Последняя должность до приезда в Узбекистан — Исполнительный директор по коммуникациям и мероприятиям Австралийского университета во Вьетнаме.



Об Узбекистане

Я с детства мечтал посетить Самарканд. Это историческое место всегда привлекало меня. С западной точки зрения это экзотический город, овеянный романтикой. Теперь, когда я там побывал, могу добавить, что он еще и красивый.

Много лет назад я получал визу для путешествия по Центральной Азии, но тогда еще советское правительство не одобрило ее. Поэтому во время переговоров о работе над новым университетом в Ташкенте большим преимуществом стала возможность посетить Самарканд. К тому же Узбекистан быстро развивается. Сегодня стране нужны качественные учебные заведения.

Ташкент — современный город с хорошими дорогами и отличным климатом

Я много читал о истории Центральной Азии, поэтому имел представление об Узбекистане, но о повседневной жизни почти ничего не знал.

Я приехал в июне 2019 года. Думал, что останусь ненадолго — помогу на первом этапе построения вуза и уеду. Но прошло уже три года, и я все еще здесь.

Первые впечатления были позитивными. Я увидел, что Ташкент — современный город с хорошими дорогами и отличным климатом.



О деятельности

Я ректор British Management University in Tashkent. Моя работа — следить за качеством образовательных программ и обеспечивать студентов хорошим образованием. Я веду вуз вперед, придерживаясь высоких стандартов.

Мы молодой, но амбициозный университет. Фокусируемся на том, чтобы давать студентам опыт учебы в международном вузе.

Университет быстро расширяется. В этом году у нас учится 400 студентов. К сентябрю их будет в два раза больше. Строим новый кампус. Это будет современное здание, построенное по международным стандартам. Он рассчитан на 45 000 студентов.

В British Management University in Tashkent работает международный коллектив. Зарубежные специалисты привносят новую перспективу в образовательный процесс, а их коллеги-узбекистанцы знают все об истории и культуре родной для них страны.



О людях и любимых местах в Узбекистане

Узбекистанцы — добрые и щедрые люди. Приятно удивила их гостеприимность. Нравится посещать традиционные мероприятия вроде свадеб. Люблю местный плов, хотя мое самое любимое блюдо в Узбекистане — салаты, которые можно попробовать только здесь.

В последнее время местная молодежь стала активнее и осознаннее. Они все больше думают об окружающей среде, работают над тем, чтобы сохранить ее. Совсем недавно видел школьников, которые организовали субботник и собирали пластик. Это здорово.

Три любимых места в Узбекистане: Самарканд, Бухара и Хива. При этом я был во многих уголках страны: от Ферганы до Нукуса. Везде можно найти красивые виды и хороших людей.

Свободными летними вечерами посещаю летники, наслаждаюсь едой, смотрю на городскую жизнь. Зимой часто хожу в оперу.



О планах

Моя главная цель — сделать так, чтобы университет развивался в правильном направлении, становился лучше каждый день.

После работы в British Management University in Tashkent выйду на пенсию и продолжу путешествия по миру.