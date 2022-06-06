Американец о том, почему открыл образовательный центр в Оше и как помогает студентам поступить за рубеж

Познакомились с калифорнийцем Ноем Братчером, который живет в Кыргызстане уже несколько лет. В интервью он рассказал о своей жизни в Центральной Азии и впечатлениях от страны.









О переезде

Я родился и вырос в Калифорнии. Получил степень бакалавра в Humboldt State University по специальности: «Историческое образование». Затем окончил магистратуру в Aberystwyth University в области истории.

Я жил в небольшом городке и всегда думал о том, чтобы увидеть мир, попутешествовать, прежде чем строить карьеру. Сначала думал, что мне хватит двух лет, но живу за границей уже семь. Работал учителем английского в Великобритании, Японии, Китае.

Я участвовал в программе Peace Corps — американской государственной волонтерской организации. Они отправляют волонтеров в 80 стран мира. Ранее я побывал в Кашгаре, где заинтересовался культурой Центральной Азии, поэтому подался в этот регион. И в 2019 году прибыл в Кыргызстан вместе с другими волонтерами.

О деятельности

В качестве волонтера я работал в деревенской школе учителем английского языка. В Ыссык-Ате мы провели девять месяцев. В это время проходили культурные и языковые тренинги. Тогда же я выучил основы кыргызского языка, а позднее подтянул его до уровня Intermediate.

Я жил с кыргызской семьей. В первые месяцы было сложно из-за перебоев с электричеством и водоснабжением, но вскоре я привык к тому, как живут местные. Нравится, что люди здесь ориентированы на семью и сообщество. В деревнях жители знают всех по именам, здороваются, помогают друг другу.

Кыргызстан — открытая мультикультурная страна, которая принимает людей с разным бэкграундом

В 2020 году начался карантин. Всех волонтеров эвакуировали в США, где я провел полтора года. Обратно вернулся осенью 2021 года и открыл центр по изучению английского языка в Оше. Таких учебных заведений здесь много. Сложность в том, что большинство из них открыты бизнесменами, а не учителями. Поэтому не везде можно получить качественное образование.

Центр мы открывали с партнером-кыргызстанцем, он тоже профессиональный преподаватель. Мы помогаем студентам не только с изучением английского языка. Учим их критическому восприятию информации, навыкам ведения дебатов — вещам, которые понадобятся им для успешной учебы за границей.

Для студента в странах Центральной Азии самое сложное — поступить в вуз. В Европе и США дело обстоит по-другому. Там легче поступить, чем выпуститься. Поэтому мы даем местным ребятам знания, которые помогут им быть успешными студентами в любой стране мира. Наши студенты уже добились успехов — нашли работу или поступили за рубеж.

О Кыргызстане

Найти актуальную и корректную информацию о Кыргызстане вне страны непросто. Перед приездом я почти ничего не знал о повседневной жизни местных людей, а поэтому был готов ко всему. Оказавшись здесь, обнаружил, что условия комфортны, а стандарты жизни выше, чем я ожидал.

Я бывал в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Баткене. В планах посетить Нарын. Мне нравятся небольшие городки на юге страны. В них есть все, что нужно для простой жизни: базары, кафе, парки.

О людях и традициях

Люди в Кыргызстане дружелюбные, добрые. Здесь я чувствую себя частью общества.





Кыргызстан — открытая мультикультурная страна, которая принимает людей с разным бэкграундом. От иностранцев здесь ничего не ожидают. Никто не пытается нажиться на том, что ты не всегда понимаешь устройство местной жизни.

Небольшие культурные различия все же есть. В Кыргызстане не все бывают пунктуальными. В США для опоздания должна быть серьезная причина. Здесь же никто не видит в этом проблемы.

Кыргызские свадьбы удивили своим размахом — сейчас такой масштаб мероприятий стал для меня привычным. Нравятся праздники вроде Нооруза. Люблю местную еду: кумыс, конину.

О планах

В планах развитие языкового центра Kalpak English Academy. Буду строить репутацию качественного учебного заведения.

Думаем над открытием центров в других городах. Сначала планировали расширяться в Бишкек, но там уже много возможностей для учебы. Поэтому выбрали города, которые находятся в южной части страны.