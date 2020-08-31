Как эффективно и интересно провести Gap Year — 7 возможностей для выпускников

Что это такое
Преимущества:
— возможность заняться тем, на что не хватало времени во время учебы, расширить кругозор
— время, чтобы определиться, что вам нравится, чем бы вы хотели заниматься в будущем
— развитие навыка самостоятельности, возможность заработать деньги
— во время Gap Year можно более тщательно подготовиться к поступлению в университет.
Недостатки:
— возможное недопонимание со стороны семьи или знакомых
— риски, связанные со свободой действий
— не недостаток, но важная деталь: необходимость позаботиться о финансовом положении во время Gap Year.
Для многих Gap Year — это время, чтобы передохнуть, попробовать себя в разных сферах и понять, что вам ближе, набрать те знания и навыки, которых не хватает для поступления в лучший университет, более подробно изучить возможные варианты дальнейшего обучения и не идти в первый попавшийся вуз, чтобы не отстать от одноклассников. Кстати, понятие Gap Year можно отнести и к работающим людям, которые хотят изменить свою жизнь и найти дело, которое будет им по душе.
Чем можно заняться во время Gap Year, чтобы провести его с пользой.
Путешествия
Путешествия — обязательный пункт в программе Gap Year. Не обязательно ехать на другой край света. Можно поездить по соседним городам, посетить уникальные места в своей стране, познакомиться с новыми людьми. Такие события помогают посмотреть на образ жизни других людей, позаимствовать новые идеи и привычки.
Для этого предлагаем вам несколько памяток. Например,
1. 97 уникальных природных мест и достопримечательностей в Казахстане.
2. 23 интересных места для туристов в Кыргызстане.
3. 96 советов для комфортного путешествия по Закавказью.
Волонтерство
Если вы не хотите путешествовать просто так, езжайте в качестве волонтера. Лучше выбрать программу на весну, чтобы точно улететь, куда вы хотите. Либо найти онлайн-возможности.
Один из популярных и полезных ресурсов PlanMyGapYear. На этом сайте вы сможете найти надежные и безопасные возможности для волонтерства за рубежом в разных направлениях. Вы можете преподавать английский язык или работать над сохранением дикой природы в Шри-Ланке, Перу, Таиланде и других странах. Вот несколько примеров:
Волонтеры по спасению дикой природы на Бали.
Вы будете оказывать помощь в уходе за исчезающими видами животных. На выходных есть возможность посещать соседние острова, знакомиться с балийской культурой.
Минимальный возраст: 17 лет
Продолжительность: от 1 до 16 недель на выбор
Стоимость: 270 $ + 249 $ регистрационный взнос.
Волонтеры по обучению английскому языку в Шри-Ланке.
Вы будете преподавать английский язык, открывая новые возможности молодым людям.
Минимальный возраст: 17 лет
Продолжительность: от 1 до 24 недель на выбор
Стоимость: 270 $ + 249 $ регистрационный взнос.
Есть и другие сайты для поиска волонтерских программ:
— AIESEC
— Volunteers Without Borders
— HelpX
— Workaway
— Go Abroad.
И сайты для волонтерства онлайн:
— TEDx OTP — Open Translation Project
— United Nations Volunteering
— VolunteerMatch
— Idealist
— Do Something.
Работа за рубежом
Во время Gap Year можно не только быть волонтером, но и зарабатывать деньги. Для этого также есть разные программы и возможности.
Au Pair
Au Pair — это программа для молодых людей, которые хотят познакомиться с другой культурой и выучить новый язык. Вы живете в местной семье, ухаживаете за детьми, занимаетесь мелкими домашними делами в обмен на личную комнату, питание и карманные деньги. Работа не больше 30 часов в неделю. Для участия вам должно быть 18 полных лет.
Freiwilliges Soziales Jahr
FSJ — это программа, которая дает возможность молодым людям с 16 лет поработать в Германии и сделать что-то полезное для себя и других. Это может быть как деятельность в детском саду, больнице, так и в музее. За участие вам будут платить определенную сумму.
Стажировка в городе
Если вы не хотите никуда уезжать, можно посвятить этот год тому, чтобы пройти стажировку в компании вашей мечты или поработать с человеком, которым вы восхищаетесь. Может быть, вашему любимому блогеру нужен личный помощник, или вы хотите понять, как строят бизнес молодые предприниматели. Попробуйте просто написать им письмо, объяснить, почему вы хотите этим заниматься, и показать, чем вы по-настоящему можете быть полезны. Например, может быть, вы умеете делать отличные фотографии или снимать классные ролики в TikTok. Молодые и инициативные люди нужны всегда, но будьте готовы трудиться. А по итогу помимо нового опыта вы сможете получить качественное рекомендательное письмо.
Образование
Gap Year — это время не только, чтобы работать и путешествовать. Это также удобное время для того, чтобы изучить что-то новое вне академической программы. Может быть, вы хотите освоить графический дизайн или узнать о том, как работает контекстная реклама. Также такое обучение может стать проверкой на интерес к будущей профессии. Если вам понравятся краткосрочные курсы, стоит выбрать подходящую программу в университете и продолжить изучать эту тему более глубоко.
Вот несколько возможностей для онлайн-обучения:
1. Введение в цифровой дизайн — за два месяца вы научитесь с нуля создавать рекламную графику, макет сайтов и анимацию для видеопроектов.
2. Старт в SMM — курс длится 13 дней и поможет разобраться в профессии SMM-специалиста и определить, подходит ли вам эта сфера.
3. Курс по журналистике — поможет разобраться в особенностях профессии.
4. История экономической мысли — курс даст представление о том, как эволюционировала экономика, поможет развить критическое экономическое мышление, кругозор и общую эрудицию.
На подобных платформах можно выбрать курсы из любой интересующей вас сферы.
Хобби и увлечения
Вы также можете посвятить время тому, на что раньше не хватало времени. Записаться на танцы, получить уроки по актерскому мастерству или уделить время спорту. Полученные навыки и результаты не будут лишними при поступлении в университет.
Подготовка к поступлению
И самое главное, чем вы сможете заняться во время Gap Year — подготовка к поступлению в университет мечты. Если вы не успели или не смогли поступить туда, куда хотели, не стоит менять планы. Просто возьмите год на подготовку, исправьте все недочеты и попробуйте снова. Подготовьтесь к IELTS, изучите все новые возможности, подумайте, как удивить комиссию с помощью мотивационного письма, позаботьтесь о рекомендательных письмах. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Gap Year — это не просто время, чтобы отдохнуть от учебы. Это время, чтобы понять себя и свои интересы, познакомиться с другими людьми, попробовать что-то новое, прокачать свои знания и компетенции и понять, что именно вам нужно в будущем.
Тщательно подготовьтесь к этому периоду, чтобы извлечь из него максимальную пользу.