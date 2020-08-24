Как выбрать страну и вуз для обучения за рубежом: советы от эксперта

Как выбрать страну

Как выбрать университет Когда вы составите список из 2-3 интересных вам стран, надо определиться, какую специальность вы хотите получить, и понять, в каких университетах эта специальность преподается лучше.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

О Gap year

Как провести Gap year:

Рекомендательное и мотивационное письма: советы

Рекомендательное письмо:



Мотивационное письмо:

Сегодня практически во всех странах мира распространена Болонская и кредитная системы образования, поэтому хорошие университеты в США, Европе и Азии дают схожие программы.Например, жители стран Азии имеют восточный менталитет. Там до сих пор высок авторитет преподавателей, их мнение считается приоритетным. В последнее время это компенсируется тем, что многие университеты приглашают на работу европейских преподавателей.Например, часто казахстанцы учатся в Южной Корее. Вузы там сотрудничают с такими топовыми компаниями, как Samsung, где студенты могут проходить стажировки и практики.Поэтому при выборе страны стоит подумать, в каком регионе вам будет более комфортно, какой менталитет вам ближе. Культурная среда не менее важна, чем программа обучения.Например, исторически сложилось, что дизайнерам лучше учиться в Италии, а в Азию стоит ехать за техническими профессиями.Европа — слишком широкое понятие.Многие из них охотно поделятся с вами информацией и дадут реальные отзывы.Так вы сможете понять, какие карьерные перспективы у вас будут, какие стажировки вы сможете пройти во время обученияСтуденчество — отличное время, чтобы путешествовать и налаживать связи с разными людьмиНапример, есть стипендии только для тех, у кого отличные оценки — все остальное не имеет значения. Есть стипендии, которые делают акцент на личные человеческие качества — в этом случае более весомыми будут ваши внеучебные достижения.Италия предоставляет разные возможности абитуриентам с низким уровнем дохода. В вузах Испании часто обращают внимание на портфолио кандидата. В Штатах ценятся хорошие мотивационные письма.Если есть возможность, подавайте на несколько видов стипендий. Можно найти то, что подходит именно вам, в любой стране.Не стоит ехать в Европу, просто чтобы отучиться в Европе. Лучше выбрать хороший университет в своей стране, чем плохой за рубежом.Это хорошая возможность, чтобы не спешить, подумать, что вам действительно интересно, поработать с человеком, которым вы восхищаетесь, пройти курсы в разных сферах, попутешествовать. Пропущенный год не повлияет на ваши шансы поступить в университет. Напротив, вы можете наработать классные рекомендации и опыт для мотивационного письма.Изучите самые разные вариантыЭто поможет быть готовым, если вдруг появится неожиданная возможностьЗа этот период получите рекомендательные письма, а раз в неделю выделяйте время на поиск вариантов для обученияГлавное, чтобы он действительно вас знал и мог честно о вас написатьДетали очень важныЕсли вы будущий магистрант, пишите про конкретные академические интересыЧерез простые истории и необычную подачу можно продемонстрировать свои сильные качества: целеустремленность, настойчивость, неравнодушие. Если вы подаете документы в Великобританию, можно через жизненную историю подчеркнуть свои академические навыкиПостоянно редактируйте, не торопитесьМир менять не обязательно. Лучше показать, какие конкретные ситуации вы можете изменить на примере своего города, района, улицыЭто не покажет вас с лучшей стороны. Лучше расскажите о том, к чему вы стремитесь