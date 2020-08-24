Как выбрать страну и вуз для обучения за рубежом: советы от эксперта

Сегодня практически во всех странах мира распространена Болонская и кредитная системы образования, поэтому хорошие университеты в США, Европе и Азии дают схожие программы.
Но есть некоторые особенности. Например, жители стран Азии имеют восточный менталитет. Там до сих пор высок авторитет преподавателей, их мнение считается приоритетным. В последнее время это компенсируется тем, что многие университеты приглашают на работу европейских преподавателей.
Преимущества региона в том, что некоторые вузы в Азии дают возможности, которых нет даже в Штатах. Например, часто казахстанцы учатся в Южной Корее. Вузы там сотрудничают с такими топовыми компаниями, как Samsung, где студенты могут проходить стажировки и практики.
В Европе и США — западное образование, которое отличает критическое мышление, большое количество исследовательской и проектной работы.
Качественное образование можно получить и в Азии, и в Штатах, и в Европе. Поэтому при выборе страны стоит подумать, в каком регионе вам будет более комфортно, какой менталитет вам ближе. Культурная среда не менее важна, чем программа обучения.
При выборе региона и страны также стоит обратить внимание на сферу, в которой вы планируете получать образование. Например, исторически сложилось, что дизайнерам лучше учиться в Италии, а в Азию стоит ехать за техническими профессиями.
Рекомендую выбирать не регион в целом, а конкретные страны. Европа — слишком широкое понятие.
Когда вы составите список из 2-3 интересных вам стран, надо определиться, какую специальность вы хотите получить, и понять, в каких университетах эта специальность преподается лучше.
Выберите несколько учебных заведений и напишите людям, которые там учатся. Многие из них охотно поделятся с вами информацией и дадут реальные отзывы.
Важно обратить внимание на следующие моменты:
— сотрудничает ли выбранный университет с крупными компаниями по вашему направлению. Так вы сможете понять, какие карьерные перспективы у вас будут, какие стажировки вы сможете пройти во время обучения
— обязательно проверьте аккредитацию и рейтинг университета, чтобы не терять свое время и по итогу получить диплом, который будет котироваться в мире
— на сайте университета проверьте, какие стипендии и финансовую поддержку он предлагает
— посмотрите, с университетами какого уровня сотрудничает ваш вуз и предлагает ли программы обмена. Студенчество — отличное время, чтобы путешествовать и налаживать связи с разными людьми
— изучите стоимость жизни и уровень развития инфраструктуры в городе, где находится университет.
При обзоре вариантов рекомендую понять свои сильные стороны и выбрать соответствующий вуз и стипендию. Например, есть стипендии только для тех, у кого отличные оценки — все остальное не имеет значения. Есть стипендии, которые делают акцент на личные человеческие качества — в этом случае более весомыми будут ваши внеучебные достижения.
Например, в Великобритании большинство вузов ценят академические достижения. Италия предоставляет разные возможности абитуриентам с низким уровнем дохода. В вузах Испании часто обращают внимание на портфолио кандидата. В Штатах ценятся хорошие мотивационные письма.
Таким образом, можно выбрать то, что подходит вам. Если есть возможность, подавайте на несколько видов стипендий. Можно найти то, что подходит именно вам, в любой стране.
Важно помнить, что плохие университеты бывают везде. Не стоит ехать в Европу, просто чтобы отучиться в Европе. Лучше выбрать хороший университет в своей стране, чем плохой за рубежом.
О Gap year
Чтобы вам проще было сделать выбор, рекомендую взять Gap year. Это хорошая возможность, чтобы не спешить, подумать, что вам действительно интересно, поработать с человеком, которым вы восхищаетесь, пройти курсы в разных сферах, попутешествовать. Пропущенный год не повлияет на ваши шансы поступить в университет. Напротив, вы можете наработать классные рекомендации и опыт для мотивационного письма.
Как провести Gap year:
— в августе можно составить список критериев, которые для вас важны, и начать выбор университета по этим пунктам. Изучите самые разные варианты
— к сентябрю стоит собрать все основные документы, которые нужны для поступления. Это поможет быть готовым, если вдруг появится неожиданная возможность
— осенью можно походить на выставки, параллельно стажироваться, учиться, заниматься тем, что вам интересно. За этот период получите рекомендательные письма, а раз в неделю выделяйте время на поиск вариантов для обучения
— помните, что есть несколько возможностей поступить: осенью, весной, и даже летом появляются резервные места.
Рекомендательное и мотивационное письма: советы
Рекомендательное письмо:
— не обязательно, чтобы человек занимал высокую позицию. Главное, чтобы он действительно вас знал и мог честно о вас написать
— лучше, чтобы письмо было без общих размытых фраз, а с конкретными качествами, которые может выделить человек: ваш поступок или характеристика, которые подтверждаются числами или определенным примером. Детали очень важны
— не пишите письмо сами, приемная комиссия это сразу поймет.
Мотивационное письмо:
— если вы поступаете на бакалавриат, пишите про ваши личные качества. Если вы будущий магистрант, пишите про конкретные академические интересы
— так же, как и в рекомендательном письме, расскажите о какой-то реальной стороне своей жизни. Через простые истории и необычную подачу можно продемонстрировать свои сильные качества: целеустремленность, настойчивость, неравнодушие. Если вы подаете документы в Великобританию, можно через жизненную историю подчеркнуть свои академические навыки
— письмо должно быть детальным, персонализированным, максимально «о вас»
— в письме не должно быть стандартной биографической информации, она есть в анкете
— лучше раскрыть одну мысль, не стоит писать обо всех своих качествах
— дайте почитать письмо человеку со стороны, но не ориентируйтесь на его мнение на 100 %. Постоянно редактируйте, не торопитесь
— не стоит писать, что вы вернетесь в страну и внедрите там всевозможные технологии. Мир менять не обязательно. Лучше показать, какие конкретные ситуации вы можете изменить на примере своего города, района, улицы
— не стоит говорить, что в вашей стране нет подобных технологий и знаний. Это не покажет вас с лучшей стороны. Лучше расскажите о том, к чему вы стремитесь
— пишите письмо для конкретного университета.