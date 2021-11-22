Как быть здоровым и жить долго — 5 полезных статей, которые в этом помогут

Виды спорта, которыми можно заниматься в любом возрасте









Стретчинг

В основе стретчинга — комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости мышц. Проще говоря — это растяжка. Может быть как разминкой или заминкой в силовой тренировке, так и самостоятельным видом спортивной активности. Помогает подтянуть мышечный тонус, при этом не имеет противопоказаний по возрасту и массе тела.





Скандинавская ходьба





Этот вид спорта подходит людям всех возрастов: подросткам, взрослым и пенсионерам, как индивидуально, так и в группах. Тренировки не самые интенсивные, однако за счет продолжительности улучшают координацию движений и положительно отражаются на сердечно-сосудистой и дыхательной системе. Взрослым рекомендуют использовать специальные палки для ходьбы.





Танцы

Танцевать любят все. Особенность этого вида спорта в том, что с каждой тренировкой тело адаптируется и подстраивается под увеличивающиеся нагрузки. Добавим к этому приятную музыку, много положительных эмоций, развитие мышц, улучшение осанки, уверенность в себе и хорошее настроение. Поэтому начать танцевать можно в любом возрасте.

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Приложения, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни













Samsung Health





Приложение для контроля сразу нескольких сфер жизни: питание, сон, вес и физическая форма. Вы сможете фиксировать время и интенсивность тренировок, вести записи о сне и перекусах.

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Индивидуальные фитнес-планы





Приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но не успевает ходить на тренировки. Здесь вы можете разработать индивидуальный план тренировок в зависимости от цели - привести себя в тонус, сбросить вес или расслабиться. Также в приложении можно настроить режим питания. Еще включена йога, пилатес, тренировки дома и в зале, ходьба, а также йога для подтяжки лица.

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iOS





Счетчик калорий и дневник питания от YAZIO





Приложение для тех, кто хочет контролировать свое питание. Здесь можно создать индивидуальный дневник питания, следить за количеством потребляемых калорий. Вы можете поставить нужную цель - снизить вес или, наоборот, набрать мышечную массу.

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iOS

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Книги о биохакинге: для тех, кто хочет продлить и улучшить свою жизнь





Дэйв Эспри, «Биохакинг мозга»





В этой книге американский бизнесмен и писатель рассказывает историю о том, как он пришел к биохакингу и почему видит в этом большие возможности. Книга построена по принципу теория-метод, это позволяет сохранять интерес при чтении, и одновременно испытывать биохакинг на практике. Основные темы, которые раскрывает книга — еда, спорт, здоровье и медитации. «Биохакинг мозга» — отличное начало для тех, кто хочет разобраться в теме.





Олли Совиярви, Теэму Арина и Яакко Халметоя, «Биохакинг»





В основе биохакинга лежит идея о том, что укреплять здоровье гораздо эффективнее, чем лечить болезнь. Авторы книги — практикующий врач, эксперт по питанию и специалист по цифровизации. Они излагают свою теорию биохакинга, основанную на собственных практиках и исследованиях. Одна из особенностей книги — практические советы и рекомендации, которые можно применять каждый день.





Шон Стивенсон, «Здоровый сон»





Недостаток сна может свести к минимуму результаты от тренировок и сбалансированного питания. Именно поэтому биохакеры внимательно следят за качеством сна. Больше узнать про сон и его механизмы можно в книге Шона Стивенсона, ученого и создателя подкаста о здоровье. Советуем тем, кто хочет просыпаться отдохнувшим.

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Места в мире, где люди живут дольше всего













Икария, Греция





В Икарии люди почти не страдают деменцией. Жители придерживаются средиземноморской диеты: едят овощи и фрукты, цельные зерна, фасоль, оливковое масло, пьют много травяного чая с шалфеем, орегано и розмарином. Самое интересное — их рацион включает около 120 видов зелени, многие из которых жители других стран вряд ли знают и вообще пробовали. В Икарии из разнообразной зелени готовят салаты или пекут пироги. Исследование писателя Дэна Бюттнера и автора книги The Blue Zones показало, что регулярное употребление даже половины чашки зелени в день увеличивает продолжительность жизни на четыре года.





Сардиния, Италия





Дольше всего там живут в основном пастухи, которые каждый день физически активны. Их рацион состоит из бобовых, хлеба грубого помола и особого вида вина — каннонау, оно содержит больше флавоноидов, чем большинство других вин.

Еще 3 места по ссылке.

Виды растительного молока, которые нужно попробовать













Миндальное молоко





Один из самых популярных видов безлактозного молока. Отличная репутация этого продукта держится на нежном вкусе — сладком, но не приторном, со сливочным оттенком. Миндальное молоко нравится даже тем, кто от привычного коровьего молока отказываться не собирается. Заслуживает похвалы и состав полезных веществ. В числе нутриентов, которыми продукт может обеспечить наш организм, есть омега-3, много магния, фосфора, кальция и цинка. Все они гарантированно окажутся в вашем стакане, если научиться готовить миндальное молоко самостоятельно. Для этого понадобится миндаль, замоченный на ночь, вода, ваниль и мед, которые нужно смешать в блендере. Найти достойный вариант можно и в супермаркете. Просто убедитесь, что список ингредиентов на привлекательном пакете не занимает всю площадь и все названия вам знакомы.





Соевое молоко





Для производства еще одного популярного вида растительного молока используют соевые бобы. Пить соевое молоко, как и миндальное, одно удовольствие. Все благодаря тому же мягкому сливочному вкусу. А низкая энергетическая ценность, менее 60 калорий, и большое количество белка и аминокислот в составе делают соевое молоко находкой для спортсменов. Содержание кальция в соевом молоке почти такое же, как и в обычном коровьем, а еще оно служит отличным источником магния и марганца, фосфора, селена и калия. При всем этом соевое молоко — доступный продукт: есть в продаже в большинстве крупных сетей и стоит недорого.

Еще 6 видов растительного молока по ссылке.