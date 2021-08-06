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5 мест в мире, где люди живут дольше всего
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04.08.2021

5 мест в мире, где люди живут дольше всего

Идея вечной молодости будоражит умы людей много тысячелетий. Рецепт тем не менее до сих пор неизвестен. Пока наши коллеги из the-challenger.ru нашли только несколько мест на планете, где люди живут дольше всего. Учимся и пытаемся повторить!


Икария, Греция


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В Икарии люди почти не страдают деменцией. Жители придерживаются средиземноморской диеты: едят овощи и фрукты, цельные зерна, фасоль, оливковое масло, пьют много травяного чая с шалфеем, орегано и розмарином. Самое интересное — их рацион включает около 120 видов зелени, многие из которых жители других стран вряд ли знают и вообще пробовали. В Икарии из разнообразной зелени готовят салаты или пекут пироги. Исследование писателя Дэна Бюттнера и автора книги The Blue Zones показало, что регулярное употребление даже половины чашки зелени в день увеличивает продолжительность жизни на четыре года.


Сардиния, Италия


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Дольше всего там живут в основном пастухи, которые каждый день физически активны. Их рацион состоит из бобовых, хлеба грубого помола и особого вида вина — каннонау, оно содержит больше флавоноидов, чем большинство других вин.


Никоя, Коста-Рика


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Некоторые жители полуострова Никоя живут больше 90 лет. Люди из Никои ежедневно едят кукурузные лепешки, черные бобы, тыкву сквош, тропические фрукты, доступные круглый год. Это дешевая и полезная пища, богатая сложными углеводами и аминокислотами. Такое питание не разрушает почву или не приводит к убою животных, что считается проблемой для окружающей среды в других странах.


Лома-Линда, Калифорния


Главные долгожители Америки — люди, которые следуют растительной диете из Библии — все растения, которые несут семена, и все деревья, которые приносят плоды, их питание, как правило, вегетарианское. Главное — здоровье, а значит никаких сигарет и алкоголя, а суббота — обязательный день отдыха, время для размышления и эмоциональной разрядки.


Окинава, Япония


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На этих островах женщины живут дольше всего в мире. Они придерживаются растительной диеты, регулярно едят тофу, китайскую горькую тыкву и куркуму. А вот еще важные вещи в культуре японцев, которые улучшают их качество жизни: икигай — ощущение собственного предназначения в жизни, икигай может представлять собой хобби, профессию или семью и моай — означает «встреча для общей цели». Последнее — это группы, которые формируются, чтобы оказывать поддержку в социальной, финансовой, медицинской или духовной сферах. Это и обеспечивает психологическое здоровье жителей.

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