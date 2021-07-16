Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4b8/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4b8582c09cd49807980f8c51baa78f53.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
risovoe-mindal-noe-tykvennoe-8-vidov-rastitel-nogo-moloka-kotorye-nuzhno-poprobovat
Рисовое, миндальное, тыквенное. 8 видов растительного молока, которые нужно попробовать
77
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 20:40

Рисовое, миндальное, тыквенное. 8 видов растительного молока, которые нужно попробовать

Всего 20 лет назад коровье молоко считалось незаменимым в питании продуктом и главным ответственным за здоровье зубов и костей. В новом веке короля сдвинули с пьедестала: все больше людей озабочены качеством молочной продукции, страдают непереносимостью лактозы и выбирают вегетарианскую диету. Отказываться от любимого капучино они при этом не хотят — и ищут альтернативу классическому коровьему молоку. Благо в природе достаточно разных вариантов.

Молоко на растительной основе не только не уступает животному молоку по своей пользе, но в отдельных случаях даже превосходит его. Учитывая, что процент людей с непереносимостью лактозы растет, безлактозное молоко — отличный выбор, так как оно не вызывает аллергии. Кроме того, оно гораздо лучше усваивается, не оказывая негативного влияния на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, а также обеспечивая организм белком, сложными углеводами, витаминами и минералами. Перечисляем наиболее полезные варианты, способные стать заменой обычному молоку животного происхождения.


Миндальное молоко


Один из самых популярных видов безлактозного молока. Отличная репутация этого продукта держится на нежном вкусе — сладком, но не приторном, со сливочным оттенком. Миндальное молоко нравится даже тем, кто от привычного коровьего молока отказываться не собирается. Заслуживает похвалы и состав полезных веществ. В числе нутриентов, которыми продукт может обеспечить наш организм, есть омега-3, много магния, фосфора, кальция и цинка. Все они гарантированно окажутся в вашем стакане, если научиться готовить миндальное молоко самостоятельно. Для этого понадобится миндаль, замоченный на ночь, вода, ваниль и мед, которые нужно смешать в блендере. Найти достойный вариант можно и в супермаркете. Просто убедитесь, что список ингредиентов на привлекательном пакете не занимает всю площадь и все названия вам знакомы.


Соевое молоко


Для производства еще одного популярного вида растительного молока используют соевые бобы. Пить соевое молоко, как и миндальное, одно удовольствие. Все благодаря тому же мягкому сливочному вкусу. А низкая энергетическая ценность, менее 60 калорий, и большое количество белка и аминокислот в составе делают соевое молоко находкой для спортсменов. Содержание кальция в соевом молоке почти такое же, как и в обычном коровьем, а еще оно служит отличным источником магния и марганца, фосфора, селена и калия. При всем этом соевое молоко — доступный продукт: есть в продаже в большинстве крупных сетей и стоит недорого.

Миндальное молоко.jpg

Овсяное молоко


В поисках замены молоку животного происхождения веганы смогли получить нужный продукт даже из злаков, например из овса. Приготовить овсяное молоко просто: нужно залить овсяные хлопья большим количеством воды (соотношение — 1:3), измельчить в блендере, процедить — и готово. Получается легкий сладковатый напиток, который легко усваивается организмом и дает ему массу ценных веществ, в числе которых — белок и клетчатка. В овсе есть глютен, это придется учитывать, если вы придерживаетесь безглютеновой диеты.


Рисовое молоко


И без глютена, и без лактозы — это о рисовом молоке. Конечно, преимущества продукта этим не ограничиваются. Похвалить также можно нежный и сладкий вкус, здоровое соотношение белков и сложных углеводов в составе, присутствие в рисовом молоке витаминов (например, B и D), кальция, антиоксидантов, а еще относительно низкую цену.


Тыквенное молоко


Тыквенные семена тоже можно использовать для получения безлактозного молока, и обратить на него внимание следует тем, кто любит продукты с пряным привкусом. Смешиваете семена с водой и натуральными подсластителями в блендере — и получаете продукт, который будет полезен организму благодаря содержанию белка, кальция, цинка, железа, магния и фосфора.


Кокосовое молоко


Если вкус этого экзотического ореха вызывает у вас нежные чувства, обязательно попробуйте кокосовое молоко. Вкус у него слаще, чем у всех других видов веганского молока, однако никакого вреда здоровью и фигуре это не несет. Дело в том, что кокосовое молоко содержит мало сахара, а фруктозы в его составе и вовсе нет. Зато других веществ, полезных для организма, в нем предостаточно: витамины B1, B2, C, кальций, селен, медь, цинк, железо, марганец, а также лауриновая кислота. Кокосовое молоко легко приготовить самостоятельно. Нужно залить мякоть кокоса теплой водой (соотношение — 1:3) на полчаса-час, взбить блендером, а затем процедить.


Молоко из кешью


Кешью — еще один орех, идеально подходящий для получения безлактозного молока. Такой напиток сочетает приятный вкус и пользу для здоровья, которую обеспечивает содержание в нем большого количества белка и кальция. Чтобы сделать молоко из кешью дома, достаточно замочить орехи на ночь, а утром взбить в блендере с водой и любимым подсластителем и процедить.


Маковое молоко


Ореховым вкусом также отличается молоко, изготовленное из маковых семян. Но это не единственное, чем оно способно удивить вас. Кажется невероятным, но в стакане макового молока почти в пять раз больше кальция, чем в стакане коровьего! Даже небольшая порция молока из мака позволяет нам получить больше кальция, чем рекомендовано в суточной норме. Это главная причина, по которой такой продукт рекомендуется пробовать и добавлять в свой рацион.



Источник: the-challenger.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#вегетарианство #веганы #здоровыйобразжизни #осознанноепотребление #растительноемолоко
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
За что американцы любят русскую культуру: читают Достоевского, слушают Земфиру и смот...
15242
О том, как продавать туры в интернете, и за 2,5 года создать сеть из 31 офиса
4819
Чем Казань привлекает предпринимателей и как компании успешно зайти на рынок Татарстана
3490