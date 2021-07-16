Рисовое, миндальное, тыквенное. 8 видов растительного молока, которые нужно попробовать

Всего 20 лет назад коровье молоко считалось незаменимым в питании продуктом и главным ответственным за здоровье зубов и костей. В новом веке короля сдвинули с пьедестала: все больше людей озабочены качеством молочной продукции, страдают непереносимостью лактозы и выбирают вегетарианскую диету. Отказываться от любимого капучино они при этом не хотят — и ищут альтернативу классическому коровьему молоку. Благо в природе достаточно разных вариантов.

Молоко на растительной основе не только не уступает животному молоку по своей пользе, но в отдельных случаях даже превосходит его. Учитывая, что процент людей с непереносимостью лактозы растет, безлактозное молоко — отличный выбор, так как оно не вызывает аллергии. Кроме того, оно гораздо лучше усваивается, не оказывая негативного влияния на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, а также обеспечивая организм белком, сложными углеводами, витаминами и минералами. Перечисляем наиболее полезные варианты, способные стать заменой обычному молоку животного происхождения.





Миндальное молоко





Один из самых популярных видов безлактозного молока. Отличная репутация этого продукта держится на нежном вкусе — сладком, но не приторном, со сливочным оттенком. Миндальное молоко нравится даже тем, кто от привычного коровьего молока отказываться не собирается. Заслуживает похвалы и состав полезных веществ. В числе нутриентов, которыми продукт может обеспечить наш организм, есть омега-3, много магния, фосфора, кальция и цинка. Все они гарантированно окажутся в вашем стакане, если научиться готовить миндальное молоко самостоятельно. Для этого понадобится миндаль, замоченный на ночь, вода, ваниль и мед, которые нужно смешать в блендере. Найти достойный вариант можно и в супермаркете. Просто убедитесь, что список ингредиентов на привлекательном пакете не занимает всю площадь и все названия вам знакомы.





Соевое молоко





Для производства еще одного популярного вида растительного молока используют соевые бобы. Пить соевое молоко, как и миндальное, одно удовольствие. Все благодаря тому же мягкому сливочному вкусу. А низкая энергетическая ценность, менее 60 калорий, и большое количество белка и аминокислот в составе делают соевое молоко находкой для спортсменов. Содержание кальция в соевом молоке почти такое же, как и в обычном коровьем, а еще оно служит отличным источником магния и марганца, фосфора, селена и калия. При всем этом соевое молоко — доступный продукт: есть в продаже в большинстве крупных сетей и стоит недорого.





Овсяное молоко

В поисках замены молоку животного происхождения веганы смогли получить нужный продукт даже из злаков, например из овса. Приготовить овсяное молоко просто: нужно залить овсяные хлопья большим количеством воды (соотношение — 1:3), измельчить в блендере, процедить — и готово. Получается легкий сладковатый напиток, который легко усваивается организмом и дает ему массу ценных веществ, в числе которых — белок и клетчатка. В овсе есть глютен, это придется учитывать, если вы придерживаетесь безглютеновой диеты.





Рисовое молоко





И без глютена, и без лактозы — это о рисовом молоке. Конечно, преимущества продукта этим не ограничиваются. Похвалить также можно нежный и сладкий вкус, здоровое соотношение белков и сложных углеводов в составе, присутствие в рисовом молоке витаминов (например, B и D), кальция, антиоксидантов, а еще относительно низкую цену.





Тыквенное молоко





Тыквенные семена тоже можно использовать для получения безлактозного молока, и обратить на него внимание следует тем, кто любит продукты с пряным привкусом. Смешиваете семена с водой и натуральными подсластителями в блендере — и получаете продукт, который будет полезен организму благодаря содержанию белка, кальция, цинка, железа, магния и фосфора.





Кокосовое молоко





Если вкус этого экзотического ореха вызывает у вас нежные чувства, обязательно попробуйте кокосовое молоко. Вкус у него слаще, чем у всех других видов веганского молока, однако никакого вреда здоровью и фигуре это не несет. Дело в том, что кокосовое молоко содержит мало сахара, а фруктозы в его составе и вовсе нет. Зато других веществ, полезных для организма, в нем предостаточно: витамины B1, B2, C, кальций, селен, медь, цинк, железо, марганец, а также лауриновая кислота. Кокосовое молоко легко приготовить самостоятельно. Нужно залить мякоть кокоса теплой водой (соотношение — 1:3) на полчаса-час, взбить блендером, а затем процедить.





Молоко из кешью





Кешью — еще один орех, идеально подходящий для получения безлактозного молока. Такой напиток сочетает приятный вкус и пользу для здоровья, которую обеспечивает содержание в нем большого количества белка и кальция. Чтобы сделать молоко из кешью дома, достаточно замочить орехи на ночь, а утром взбить в блендере с водой и любимым подсластителем и процедить.





Маковое молоко





Ореховым вкусом также отличается молоко, изготовленное из маковых семян. Но это не единственное, чем оно способно удивить вас. Кажется невероятным, но в стакане макового молока почти в пять раз больше кальция, чем в стакане коровьего! Даже небольшая порция молока из мака позволяет нам получить больше кальция, чем рекомендовано в суточной норме. Это главная причина, по которой такой продукт рекомендуется пробовать и добавлять в свой рацион.









Источник: the-challenger.ru