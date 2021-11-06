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Плавание, танцы и настольный теннис: 8 видов спорта, которыми можно заниматься в любом возрасте
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Сегодня в 13:45

Плавание, танцы и настольный теннис: 8 видов спорта, которыми можно заниматься в любом возрасте

Стретчинг

В основе стретчинга — комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости мышц. Проще говоря — это растяжка. Может быть как разминкой или заминкой в силовой тренировке, так и самостоятельным видом спортивной активности. Помогает подтянуть мышечный тонус, при этом не имеет противопоказаний по возрасту и массе тела.


стретчинг


Скандинавская ходьба


Этот вид спорта подходит людям всех возрастов: подросткам, взрослым и пенсионерам, как индивидуально, так и в группах. Тренировки не самые интенсивные, однако за счет продолжительности улучшают координацию движений и положительно отражаются на сердечно-сосудистой и дыхательной системе. Взрослым рекомендуют использовать специальные палки для ходьбы.


Танцы

Танцевать любят все. Особенность этого вида спорта в том, что с каждой тренировкой тело адаптируется и подстраивается под увеличивающиеся нагрузки. Добавим к этому приятную музыку, много положительных эмоций, развитие мышц, улучшение осанки, уверенность в себе и хорошее настроение. Поэтому начать танцевать можно в любом возрасте.


Плавание

Пойти поплавать в бассейн всей семьей — отличное решение для совместного времяпровождения с пользой. Главное, не забывать про технику безопасности. Также это возможность улучшить общее состояние, усилить кровообращение, предотвратить развитие заболеваний и быть в тонусе.


плавание


Настольный теннис


Одна из самых популярных игр в мире, к которой приобщают как в школах, так и в оздоровительных санаториях. При частых занятиях помогает улучшить реакцию и мелкую моторику, развивает аналитическое мышление и мышцы тела. И не забываем про азарт и командный дух.


Пилатес

Этот вид спорта изначально был направлен на восстановление спортсменов и танцоров после травм. Сейчас же пилатес представляет собой выработанные комплексы упражнений для подвижности тела. Также упор делается на качество, а не на скорость. Это помогает улучшить мышцы спины, брюшной полости и таза. Поэтому пилатес подходит людям всех возрастов и даже беременным женщинам.


Йога

У этого направления много плюсов: укрепление и растяжка мышц, снижение стресса, улучшение иммунитета и общего состояния. Также занятия йогой — отличное средство в борьбе с бессонницей и депрессией через медитации и упражнения на дыхание.


йога


Шахматы


Помимо физических активностей, можно попробовать поиграть в интеллектуальную игру с более взрослым соперником — родителями или дедушкой с бабушкой. Партия может стать тренировкой для развития памяти и профилактикой для замедления старости.

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