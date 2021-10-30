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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

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10 приложений, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни
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Сегодня в 17:49

10 приложений, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни

Собрали для вас полезные приложения, с помощью которых вы сможете поддерживать здоровый образ жизни. Скачивайте и пользуйтесь.


Samsung Health


Приложение для контроля сразу нескольких сфер жизни: питание, сон, вес и физическая форма. Вы сможете фиксировать время и интенсивность тренировок, вести записи о сне и перекусах.

Android

Индивидуальные фитнес-планы


Приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но не успевает ходить на тренировки. Здесь вы можете разработать индивидуальный план тренировок в зависимости от цели - привести себя в тонус, сбросить вес или расслабиться. Также в приложении можно настроить режим питания. Еще включена йога, пилатес, тренировки дома и в зале, ходьба, а также йога для подтяжки лица.

Android

iOS


Счетчик калорий и дневник питания от YAZIO


Приложение для тех, кто хочет контролировать свое питание. Здесь можно создать индивидуальный дневник питания, следить за количеством потребляемых калорий. Вы можете поставить нужную цель - снизить вес или, наоборот, набрать мышечную массу.

Android

iOS


Mediatopia: Сон, медитация, музыка для сна


Сервис для медитаций и снятия стресса. Можно использовать с целью улучшения ментального здоровья. Также приложение помогает улучшить сон и медитировать, слушая приятную расслабляющую музыку.

Android

iOS

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Гид по редким заболеваниям


Практическое руководство для тех, кому нужна подробная и точная информация о редких заболеваниях. Приложение разработано Sanofi Genzyme. Цель разработки в том, чтобы помочь врачам выявить правильный диагноз на ранних этапах развития болезни.

Android

iOS


Растяжка и гибкость


Приложение с упражнениями для растяжки всех групп мышц. Подходит для представителей всех возрастов. Есть категории для утренней разминки и растяжки перед сном, для бегунов, гибкости и от болей.

Android

iOS


Шагомер


Сервис для подсчета сделанных шагов. Приложение также следит за расстоянием, которое пользователь прошел, фиксирует количество потраченных калорий и выдает все данные в понятных графиках.

Android


Массажер


Вибро-массажер для того, чтобы расслабить мышцы, уменьшить беспокойство и стресс, для массажа тела и многого другого. В функции мобильного массажера включено около 15 различных вибраций с возможностью контроля скорости. Также есть расслабляющие звуки для медитации.

Android

iOS


Lefun Health


Приложение, которое нужно использовать с умным браслетом. Благодаря ему, вы сможете измерять давление, биение сердца, пройденное расстояние и время сна. Подходит для тех, кто следит за изменением своего физического состояния.

Android

iOS


Водное напоминание


Приложение выдает напоминания о необходимости выпить воды. Можно ввести свои данные, выбрать пол, весовую категорию, после чего вы узнаете, сколько литров воды в день вам необходимо пить. На основе этих данных можно вести водный трекер по графику.

Android

iOS

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