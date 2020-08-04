Как быть вегетарианцами в Казахстане

Семейное дело. Как сестры-веганы производят безглютеновый хлеб и выпечку





Гульнара Жунусова, родной город — Астана, сооснователь «Эко-хлеб»

Асель Жунусова, родной город — Астана, сооснователь «Эко-хлеб»





Асель. Однажды я решила не есть мясо. Потом ко мне присоединилась сестра Гульнара. Позже и мама, и доча отказались не только от мяса, но и от продуктов животного происхождения. Мы не употребляем яйца, творог, молоко, масло. И выяснили, что у мамы с дочей непереносимость глютена. Поэтому наша семья уже три года как отказалась от глютена и сахара.

Доча приучила весь класс, 35 человек, на перекусы вместо чипсов носить фрукты.

Гульнара. Я два года была на сыроедении, полгода на монофруктоедении. Потом сознательно перешла на веганство.

Асель. Самое главное, мы стали намного здоровее, прошла аллергия, и никто в семье не болеет простудными заболеваниями. Мама даже похудела на 30 килограмм.

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Вегетарианцы Алматы о принципе zero waste и лучших вегетарианских заведениях







Дарья Губерт, 31 год, родной город ― Рудный, экопредприниматель, сооснователь компании Eco Schmecko





С мужем два года исследуем мир в веганском режиме. Перепробовали рецепты еды из растительных продуктов — выходит вкусно, сытно и полезно.

Рацион составляют фрукты, зелень и овощи, которые покупаем на «Алтын Орде» и Зеленом базаре, ящиками берем апельсины, ягоды, авокадо. Органические овощи и зелень приобретаем напрямую у фермеров. В магазинах Jagannath и Biorganic закупаем муку, крупы, макароны, специи и другие продукты.

Для веганов в Алматы найти продукты не проблема, а благодаря Ташкенту фрукты доступны круглый год. Мы производим веганское мороженое Eco Shmeco из кокосового молока, кешью и других орехов, бананов. Выпускаем соки из ростков пшеницы Витграсс, которая подходит для завтраков.

Все, что ношу, сшито друзьями-дизайнерами. Основа гардероба — вещи Belkababochka и Tsuname shop. В одежде предпочитаю натуральные ткани, комфортный крой.

Живу по принципу zero waste, не создаю мусор, покупаю необходимое, поэтому перестала ходить по магазинам и не поддерживаю быструю моду. Человек каждый день выбирает, помочь экологии или заплатить компаниям, которые не заботятся об окружающей среде. В интернет-магазинах заказываю одежду малоизвестных брендов.

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О том, как открыть вегетарианское кафе в регионе, где очень любят мясо





Айнура Имашева, родной город — Караганда, учредитель





Я вегетарианка уже почти десять лет. С тех пор мой рацион стал заметно интереснее, чем когда я ела мясо.

В формате вегетарианского кафе «Рада и К» мы открылись летом 2015 года. Но все началось на несколько лет раньше: тогда мы экспериментировали, открыв небольшую вегетарианскую кондитерскую в одном из бизнес-центров Караганды. Я сама делала сладости и кормила ими всех вокруг. Нам было интересно, насколько та еда, которая нравится нам, будет интересна другим. Потом я занималась кейтерингом и даже успела со своими сладостями поучаствовать в благотворительных проектах города.

Гуляя в свой отпуск по Санкт-Петербургу, мы увидели интересный и простой формат вегетарианского заведения и поняли, что этот формат зайдет и у нас. В России кафе «Рада и К» пользуется популярностью и их можно встретить в разных городах.

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Как вегетарианцу жить в столице. Где большой выбор продуктов и как сэкономить







Айнагуль Абдиканова, вегетарианка, основатель Veggie Café





В последнее время культура вегетарианства хорошо развивается в столице. Открываются вегетарианские рестораны и кафе, во многих заведениях предлагают vegan-меню. Это говорит о том, что есть спрос среди горожан. Налаживается производство экопродуктов в стране. Но пока сыры, колбасные изделия в основном завозят из России или других стран.

Веганы чаще всего покупают нут, маш, чечевицу, растительное молоко, фасоли. Выбирают зелень, авокадо, сухофрукты, орехи, тофу и веганские сыры.

У вегетарианцев набор базовых продуктов почти точно такой же. Сыры употребляем все, только без сычужного фермента, например, адыгейский сыр. Из молочных продуктов — творог, сметана, йогурты, топленое масло гхи, мед. Стараюсь покупать фермерские натуральные продукты.

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Семья вегетарианцев о производстве органических хлебцев в Алматы





Диля Сыздыкова, родной город — Алматы, производитель натуральных хлебцев марки «Дилин лён»





Мы — семья вегетарианцев. Около семи лет мы не употребляем в пищу мясо и уже как два года исключили из своего рациона хлеб. Когда мы только отказались от хлеба, чтобы никак не соблазняться и чем-то заменить этот продукт, я начала делать хлебцы. Вначале я готовила хлебцы для семьи, угощала друзей и знакомых и не планировала выстраивать из этого бизнес-идею.

Будучи в положении, я часто ходила на встречи для беременных и уже родивших женщин. Однажды я привезла с собой небольшое количество хлебцев к столу, и моя подруга спросила: «Слушай, а почему бы тебе их не продавать?». Во время чаепития, попробовав мои хлебцы, другие женщины также стали интересоваться тем, где можно купить этот продукт. Так я стала приносить больше хлебцев, чтобы девочки могли их приобрести.

Стартом для профессионального подхода к делу также послужила эко-ярмарка, где мы приняли непосредственное участие. По окончании ярмарки мы поняли, насколько востребован наш продукт, и в марте этого года начали изготавливать его на продажу.

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