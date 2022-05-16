Как быть руководителем и все успевать: опыт CEO из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Интервью с пятью руководителями компаний в Центральной Азии, где они делятся своими рекомендациями по тайм-менеджменту.





Айканыш Сапаралиева, город — Бишкек, генеральный менеджер Glovo в Кыргызстане, @aikanysh_saparalieva

Основное преимущество роли — постоянный поиск креативных и оптимальных решений, анализ данных, которые тебе доступны. Свобода принятия решений, доступ к лучшим кейсам в Glovo и постоянный обмен опытом — тоже важные вещи.

Сложности связаны с тем, что сфера динамичная, постоянно происходят обновления, параллельно надо решать много задач. Поэтому важно приоритезировать ключевые задачи, но не забывать уделять время процессам, которые могут повлиять на бизнес в будущем.

Я соблюдаю work-life balance. Время с семьей провожу максимально качественно и интересно. Также у меня есть список целей и задач на квартал, год и на пять лет вперед. В графике отмечаю все задачи и дедлайны, время для отдыха и саморазвития. Это помогает помнить о важных вещах.

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Станислав Дубинчик, 32 года, город — Алматы, генеральный директор OLX Казахстан, @stas_dubinchik

Все относительно. Могу сказать, что как руководитель ты должен погружаться в разные сферы деятельности и знать обо всем, что происходит в компании. Это занимает много времени.

Но я точно знаю, что работать 24/7 — неэффективно. Если правильно расходовать рабочие часы, можно все успевать. Продуктивность зависит от энергии, которую мы вкладываем в процессы. А чтобы эта энергия была, нужно вовремя ее восполнять, отдыхать, заниматься спортом, общаться с близкими. Поэтому вечером я отключаюсь от мессенджеров и провожу время с семьей. Выходные тоже провожу с семьей или с друзьями. Знаю, что если возникнут срочные дела, мне всегда могут позвонить.

У лидера высокий уровень ответственности. Ты отвечаешь не за свои процессы, а за каждое действие и результат команды. Поэтому важно, чтобы все работало четко, а в компании трудились надежные люди.

Но для меня это не недостатки, потому что я занимаюсь тем, что люблю.

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Георгий Фесенко, город — Ташкент, CEO ROZETKA в Узбекистане













Я придерживаюсь четкого распорядка дня. Вижу от этого положительный эффект. Засыпаю и просыпаюсь в одно и то же время. Три раза в неделю по утрам хожу на интенсивные интервальные тренировки. В остальные дни утренние часы посвящаю обучению. Прохожу курсы или изучаю испанский язык.

Для меня важен баланс. Но важно понимать, что на разных этапах жизнедеятельности компании, этот баланс может смещаться в одну или другую сторону.

Плотный режим работы может приносить плоды в рамках короткого периода. Например, когда вам нужно подготовить и запустить проект. Но в долгосрочной перспективе ни для бизнеса, ни для сотрудников такой режим не будет эффективен. Поэтому на выходных я уделяю время своим интересам: хайкинг, походы, катание на сноуборде.

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Артур Югай, 32 года, город — Ташкент, учредитель и директор компании «Этажи» в Ташкенте, @the_arthuryu

В работе лидера много сложностей, с которыми нужно уметь справляться. К тому же это работа 24/7. Если в выходные что-то происходит, нужно все бросить, прийти и решить проблему. Поэтому важно, чтобы вам нравился процесс управления людьми. Тогда работа руководителя будет приносить радость. Мне нравится создавать новое, задавать тренды, общаться с людьми, обучать их. Поэтому подобная работа мне в кайф.

В жизни должен быть баланс. Мы не можем работать 24/7, нужно вовремя восполнять свои ресурсы. Поэтому нужно найти то, что будет тебя энергетически подпитывать. Походы в бары и вредные привычки часто только усугубляют состояние. Но спорт — это база, им должны заниматься все. Он заряжает на 100%.

В планировании времени мне помогает календарь, где я фиксирую все рабочие и личные моменты. Придерживаюсь определенного распорядка дня: уделяю внимание работе, сну, физической активности, регулярному питанию, саморазвитию. Часто происходят форс-мажоры, которые сбивают с толку. Самое главное — потушить возникший пожар и вернуться в привычную рутину.

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Андрей Пятахин, 46 лет, город — Бишкек, генеральный директор Beeline Кыргызстан, facebook





Я получаю удовольствие от работы, когда побеждаю, а команда достигает результата. Это непередаваемые чувства, которые трудно с чем-то сравнить. А самая большая сложность — находить баланс между работой и личным. Часто не получается уделять достаточно времени семье, и я понимаю, что упустил моменты, когда у близких случались важные, яркие моменты, а меня не было рядом. И если вы планируете быть настоящим руководителем, то нужно понимать эту сторону.



Планировать рабочее и личное время помогают календарь, приоритизация и принцип: «Планируйте все и как можно заранее». Формализация встреч и дел крайне важна. Держать что-то в голове — неэффективно. Я начинаю день, глядя в календарь, и понимаю, как он будет выглядеть. Не помню наизусть, а смотрю в телефоне. Заношу туда и личные вещи — теннис по выходным, поездка за город с детьми. Если в какой-то момент, времени не хватает на все, просто выбираю самое важное. Нормально отношусь к тому, что не успеваю сделать что-то. Обязательно выделяю время на здоровье. Нельзя жертвовать им ради чего-то якобы важного.

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