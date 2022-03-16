CEO ROZETKA в Узбекистане о том, как руководитель команды должен подавать пример и иметь HelicopterView

Познакомились с CEO бренда ROZETKA в Узбекистане и узнали, как компания осваивает новый рынок и как планирует развиваться в дальнейшем.





Георгий Фесенко, город — Ташкент, CEO ROZETKA в Узбекистане





О карьере и развитии ROZETKA в Узбекистане

Я начал карьеру в студенческие годы в международной компании IKEA. Получил интересный опыт в сфере продаж, увидел, по каким принципам работает западная международная компания, осознал, что такое настоящее лидерство.

Еще одним важным этапом в карьере стала работа в одной из крупнейших компаний мира Alibaba. Это корпорация из Китая, которая работает в сфере электронной коммерции. Там я тоже получил уникальный опыт, увидел совершенно другой подход к ведению бизнеса. Например, на Западе среди ценностей компании — свобода мыслей и действий. А в Китае, напротив, не принято критиковать идеи руководителей — это может быть воспринято как покушение на его авторитет и экспертизу.

Мое становление как профессионала происходило на подобном миксе западного и восточного. В мае 2021 года я приехал в Ташкент и возглавил интернет-магазин ROZETKA в Узбекистане. Думаю, я оказался в нужное время и в нужном месте.

Главный вызов, который стоит перед командой, — вывести успешно работающий бизнес на новый рынок.

За время, что мы работаем, мы наладили все внутренние процессы. Запустили сайт rozetka.uz, а также приложение на Android и iOS. Интегрировали в сервис возможность покупки в рассрочку, наладили систему курьерской доставки. Открыли в Ташкенте уже три точки выдачи. Запустили доставку во все регионы Узбекистана.

Главный вызов, который стоит перед командой, — вывести успешно работающий бизнес на новый рынок







В Узбекистане исторически развита офлайн-торговля на базарах. И многие люди — настоящие фанаты офлайн покупок. Но есть и клиенты, которые готовы совмещать онлайн и офлайн форматы или полностью перейти на онлайн. Мы еще не запустили полноценную рекламную компанию и всю линейку сервисов, которую планируем. Но я уже вижу хороший отклик от клиентов, поэтому, думаю, у нас хорошие перспективы. Мы работаем качественно, выполняем заказы в сроки, не нарушаем обещаний. Трудимся над созданием прекрасного клиентского сервиса.

О корпоративной культуре

В офисе сегодня работает 30 человек, но основной костяк команды — это люди, которые трудятся в точках выдачи, курьеры. Именно они каждый день общаются с клиентами, помогают им, дают обратную связь.

У компании ROZETKA есть книга по корпоративной культуре, которая была написана на основе интервью с 5000 сотрудниками украинского офиса. В книге описана история компании и ее ценности.

Могу выделить пять основных принципов бренда.

1. «Каждая мысль важна». Любой сотрудник может поделиться своей идеей по улучшению работы, инициировать перемены на его участке, в отделе, во всей компании, и его всегда выслушают.

2. «Смелые — побеждают». Он о том, что не нужно бояться брать на себя больше ответственности и улучшать продукт. Качественный клиентский сервис случается, когда сотрудники не равнодушны к тому, что делают.

3. «Команда приумножает результат каждого». Важно быть командным игроком, разделять ценности компании. Крупные компании всегда строятся на успешном сотрудничестве разных направлений бизнеса.

4. «Нужно быть гибким». Скорость изменений увеличивается, и если рынок меняется, нужно срочно менять какие-то процессы.

5. Для меня пятый принцип — основной: «клиент — это король». Мы работаем для множества клиентов. Важно сделать так, чтобы каждый человек был удовлетворен.





Команда в Узбекистане хорошо восприняла ценности и принципы компании. Люди заряжены энергией. Им нравится, что они могут привнести на рынок что-то новое, интересное, показать иной подход к работе с клиентами. Мы рады, что можем повлиять на улучшение качества жизни узбекистанцев.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это лидер коллектива. Он искренне заинтересован в том, чтобы каждый член команды и участник процесса понимал, что он делает, что он находится на правильном месте, осознавал, зачем приходит на работу. Время руководителей, которые выступают в роли административных начальников и раздают задачи команде, безвозвратно ушло. Мир стремительно меняется. И чтобы иметь возможность оказать влияние на рынок, нужно предоставлять классный сервис.

Руководитель своим примером показывает команде правильное отношение к работе и обязанностям, клиентам, коллегам, подрядчикам, партнерам. Работает над тем, чтобы все сотрудники были заряжены, разделяли ценности бренда.

Для руководителя важно иметь Helicopter View

Руководитель несет ответственность за весь бизнес. Это история не про рабочий день с девяти до шести. Это постоянный поиск решений. Не было такого дня, когда бы я вышел с работы и знал, что в компании все работает на 100%. В голове всегда есть список улучшений или направлений, которые требуют внимания, анализа и улучшения.

Для руководителя важно иметь Helicopter View. Иногда нужно выходить из текущих линейных процессов и смотреть на несколько шагов вперед. Искать другие возможности для удовлетворения потребностей клиентов. Видеть стратегический план развития и задавать правильный вектор. Чтобы завтра занимать лидирующие позиции, нужно уже сегодня предпринимать решительные действия.

Сегодня нет проблем с доступом к получению какой-то информации. Но нужно уметь выделять самое главное. Поэтому у меня есть ряд источников, которые я отфильтровал и просматриваю с определенной регулярностью. Сред них СМИ, бизнес-литература, специализированные курсы. Еще нетворкинг. Например, в Ташкенте есть клуб экспатов. На его встречах можно пообщаться с разными людьми, руководителями других компаний, других направлений бизнеса.

О преимуществах и сложностях

Я придерживаюсь четкого распорядка дня. Вижу от этого положительный эффект. Засыпаю и просыпаюсь в одно и то же время. Три раза в неделю по утрам хожу на интенсивные интервальные тренировки. В остальные дни утренние часы посвящаю обучению. Прохожу курсы или изучаю испанский язык.





Для меня важен баланс. Но важно понимать, что на разных этапах жизнедеятельности компании, этот баланс может смещаться в одну или другую сторону.

Плотный режим работы может приносить плоды в рамках короткого периода. Например, когда вам нужно подготовить и запустить проект. Но в долгосрочной перспективе ни для бизнеса, ни для сотрудников такой режим не будет эффективен. Поэтому на выходных я уделяю время своим интересам: хайкинг, походы, катание на сноуборде.

Управлять компанией для меня — это интересный челлендж. Я каждый день просыпаюсь и засыпаю с мыслями о том, что еще могу сделать. У меня есть возможность повлиять на целую индустрию в большой развивающейся стране. Эта задача требует неординарных креативных подходов. А значит, я вижу перед собой профессионально и личностно интересный вызов. Это драйвит.

При этом подобная работа требует усилий, энергии, постоянного внимания и контроля. Но, как правило, результаты перекрывают все возможные сложности, с которыми сталкиваешься в процессе.

О планах

У бренда ROZETKA в Узбекистане большие планы на год. Мы откроем новые точки выдачи в Ташкенте. Начнем трансформацию из онлайн-ритейлера в маркетплейс. Это означает, что у сторонних компаний и продавцов появится возможность продавать товары на нашем сайте, после тщательной авторизации и проверки.

Главная идея и цель — сделать жизнь людей удобнее, подарить им заботу на всех этапах взаимодействия.