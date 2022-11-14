IT, олимпиады, английский язык — чем увлекаются подростки в Центральной Азии

Рассказываем, как проводят время и чем увлекаются современные подростки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.







Подростки из Центральной Азии о том, как с помощью фотографии самовыражаются и зарабатывают



Самир Афарди, 16 лет, город — Душанбе,



Самир Афарди, 16 лет, город — Душанбе, @saafardi







Фотографией занимаюсь чуть больше четырех лет. За это время попробовал себя во многих коммерческих и творческих направлениях, кроме свадеб. Больше всего нравится документальная фотография и жанровый портрет. Так я изучаю людей.

Фотография и видео — единственный язык, на котором я способен говорить с обществом. А ценности у всех свои.

В Таджикистане художественная фотография редко находит своего зрителя. Она рассматривается как способ заработка. Часто фотографы ведут свои блоги.

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Подростки из Центральной Азии об увлечении Make Up, трендах в макияже и единомышленниках



Асылжан Шалаева, 19 лет, город — Алматы,



Асылжан Шалаева, 19 лет, город — Алматы, @cutiea_







Я увлекаюсь макияжем с 15 лет. Мне нравится создавать красоту не только на себе, но и на других людях. Интересуюсь beauty-сферой и рассказываю об этом в своем блоге.

Макияж — это не просто способ скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Это возможность самовыражения и проявления своих чувств и эмоций. Мне нравится, что я могу выразить красоту, которую замечаю, с помощью косметики.

В Алматы красота и ухоженность ценится, что можно заметить, просто выйдя в город. Мне это безумно нравится. Я восхищаюсь такими девушками. Люблю тех, кто не боится носить яркую помаду на губах, стразы на лице, цветные стрелки или вовсе ходить без макияжа. В этом тоже есть что-то цепляющее — заметно чувство уверенности в себе. Нас объединяет желание подчеркнуть свою индивидуальность, ведь каждый из нас красив по-своему.

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Подростки из Центральной Азии о том, как учат английский язык и находят единомышленников









Акбермет Токтобекова, 18 лет, город — Бишкек, @whitebem_







Английский язык я начала изучать после переезда в столицу. В новой школе все учили английский с третьего класса, а мои знания сильно отставали. Поэтому я начала усердно заниматься.

За шесть лет моя мотивация изменилась. Я влюбилась в английский язык, поняла, что это прекрасный инструмент для достижения многих целей в жизни. Теперь мечтаю о работе в международных IT-корпорациях.

Один раз я услышала, как Таалай Джумабаев — старший разработчик в Google — говорил: «Я не был лучшим разработчиком, но я лучше всех знал английский, поэтому прошел». Поэтому знание языков — большое преимущество, которое можно грамотно использовать.

В моей жизни английский помогает мне начиная от просмотра любимых сериалов в оригинале до участия в различных международных программах. Но самый большой плюс — возможность учиться в США. Я уже сдала некоторые экзамены и продолжаю подготовку к поступлению.

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Подростки о том, почему участвуют в олимпиадах, и как они помогают поступить в вуз и найти друзей





Шахназ Рахатова, 16 лет, город — Ташкент, @reyossa_





Я занимаюсь веб-дизайном и музыкой. Участвую в олимпиадах STEMCO по всем направлениям.

Я участвую в олимпиадах с третьего класса. Сначала хотела попробовать себя в чем-то новом и проверить знания. Со временем поняла, что Олимпиады дают большие преимущества и ценятся во всех вузах.

Больше всего горжусь победой в Международном конкурсе Technovation Girls 2021, где мы с командой прошли в полуфинал. Я впервые участвовала в конкурсе в направлении IT и на протяжении всего состязания получила море опыта и эмоций.

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«IT — это сфера будущего», — подростки из Центральной Азии о том, почему изучают программирование

Даулет Жарасар, 16 лет, город — Кокшетау, ученик 11 класса Nazarbayev Intellectual School, @j4r4s4r





Я прохожу стажировку в компании Owl Tribe в США. Этим летом участвовал в инкубаторе Nfactorial, где обучался навыкам fullstack-разработки. В свободное время участвую с друзьями в хакатонах.

Программированием занимаюсь около двух лет. Первые полгода посвятил олимпиадному программированию на С++. Теперь развиваюсь в направлении Web.

Больше всего нравится Java Script: он легок в изучении, имеет кучу условий для разработки как Frontend, так и Backend. Недавно начал изучать Solidity. Это язык для написания смарт-контрактов на блокчейне. Но пока не могу назвать его любимым.

IT нравится тем, что я могу создавать продукты для людей по всему миру без больших вложений.

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