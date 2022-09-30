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Подростки из Центральной Азии об увлечении Make Up, трендах в макияже и единомышленниках
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Сегодня в 13:45

Подростки из Центральной Азии об увлечении Make Up, трендах в макияже и единомышленниках

Поговорили с подростками из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, почему им нравится наносить макияж, и как он помогает им экспериментировать и самовыражаться.


Асылжан Шалаева, 19 лет, город — Алматы, @cutiea_


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О себе


Я увлекаюсь макияжем с 15 лет. Мне нравится создавать красоту не только на себе, но и на других людях. Интересуюсь beauty-сферой и рассказываю об этом в своем блоге.

Люблю создавать что-то необычное, непохожее на других. Раньше часто экспериментировала с наклейками, блестками и жемчужными стразами на лице. Тогда это не было так популярно, как сейчас.

Теперь в моих работах можно часто увидеть стразы и цветные тени. Это то, что я люблю и транслирую. Даже в самый обычный нюдовый макияж можно добавить стразы, и образ преобразится.

Об увлечении Make Up


Макияж — это не просто способ скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Это возможность самовыражения и проявления своих чувств и эмоций. Мне нравится, что я могу выразить красоту, которую замечаю, с помощью косметики.

В Алматы красота и ухоженность ценится, что можно заметить, просто выйдя в город. Мне это безумно нравится. Я восхищаюсь такими девушками. Люблю тех, кто не боится носить яркую помаду на губах, стразы на лице, цветные стрелки или вовсе ходить без макияжа. В этом тоже есть что-то цепляющее — заметно чувство уверенности в себе. Нас объединяет желание подчеркнуть свою индивидуальность, ведь каждый из нас красив по-своему.

3 визажиста, на которых рекомендую обратить внимание:

@zulfiya.rauanova

@arsmakeup

@pinkmint_mua.


Эльнара Купишева, 19 лет, город — Семей, @elya.mua


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О себе

Я увлекаюсь макияжем уже четвертый год. Это моя основная работа. Люблю все виды Make Up. Нравится подбирать подходящий образ для разных девушек. Обожаю графику и стрелки. Успокаивает сам процесс их создания.

Beauty-сфера помогает девушкам развиваться, любить себя еще сильнее.

Об увлечении Make Up


Сфера красоты в СНГ хорошо развита. Я часто посещаю мастер-классы, которые проводят визажисты из России. Последний раз ходила на класс Ольги Томиной в Астане. В нашем городе тоже проводят обучение. Визажистов объединяет любовь к творчеству и свободе. Классно, что вместе мы можем создавать полезные проекты для девушек.

3 визажиста, на которых рекомендую обратить внимание:


— Нурс Оразгалиев

— Арыстан, @arsmakeup

— Валерия Пиминова.

Гульшан Жусупова, 17 лет, город — Ош, @kuketti


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О себе


Я студентка Кыргызско-корейского колледжа. Учусь на третьем курсе на факультете маркетинга.

С 15 лет увлекаюсь визажем. Люблю креативный макияж, нравится рисовать стрелки в виде бабочек или что-то в аниме-стиле, азиатский и европейский Make Up. Это прибавляет уверенности в себе и вызывает восхищение у людей.

Об увлечении Make Up


Мake Up я ценю за то, что могу самовыражаться и подчеркнуть свою или чужую красоту. Мне нравятся ценности любви и уверенности в себе.

Людей, которые любят макияж, объединяет перфекционизм, стремление к творчеству.

3 визажиста, на которых рекомендую обратить внимание:


@renyimo80_

@buzhidao2003

@aselbbh.

Улмекен Онгарова, 18 лет, город — Джиззах, @ongarovna_kz


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О себе


Я учусь в институте ISFT. Работаю в beauty-сфере и увлекаюсь макияжем с 2017 года.

Об увлечении Make Up


Мне нравится работать с людьми, которые создают что-то новое в beauty-сфере. Я люблю разнообразие, поэтому часто создаю что-то необычное.

В нашей стране сфера красоты хорошо развита. Есть популярные визажисты, которыми все гордятся: Акобир Ашуркулович и Aslzoda. Во многих странах Азии и Европы ценят их профессионализм.

Советую обратить внимание на работы:


— Тават

— Гоар Аветсиян

— Акобира Ашуркуловича.

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#красота #дети #подростки #хобби #макияж
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.