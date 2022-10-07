Подростки из Центральной Азии о том, как учат английский язык и находят единомышленников

Почему я учу английский язык









Про единомышленников





Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:













Почему я учу английский язык

Про единомышленников

Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:













Почему я учу английский язык





Про единомышленников

Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:













Почему я учу английский язык





Про единомышленников





Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:









Ариет Абдыкалыкова, 17 лет, город — Бишкек, @ yukiomio









Почему я учу английский язык

Про единомышленников





Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:





Бекжан Касымбеков, 19 лет, город — Джалал-Абад, @ bkasymbekov4









Почему я учу английский язык





Про единомышленников

Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:













Почему я учу английский язык





Про единомышленников





Ресурсы, на которые я рекомендую обратить внимание:

В новой школе все учили английский с третьего класса, а мои знания сильно отставали. Поэтому я начала усердно заниматься.За шесть лет моя мотивация изменилась. Я влюбилась в английский язык, поняла, что это прекрасный инструмент для достижения многих целей в жизни. Теперь мечтаю о работе в международных IT-корпорациях.Один раз я услышала, как Таалай Джумабаев — старший разработчик в Google — говорил: «Я не был лучшим разработчиком, но я лучше всех знал английский, поэтому прошел». Поэтому знание языков — большое преимущество, которое можно грамотно использовать.В моей жизни английский помогает мне начиная от просмотра любимых сериалов в оригинале до участия в различных международных программах. Но самый большой плюс — возможность учиться в США. Я уже сдала некоторые экзамены и продолжаю подготовку к поступлению.Еще одно преимущество английского — легкость монетизации. В этом году я занялась репетиторством. Могу не только делиться знаниями, улучшать навыки преподавания, но и зарабатывать.Например, English zone — языковые курсы, которые фокусируются на разговорном аспекте языка. Также есть различные спикинг-клабы, которые еженедельно проходят в Национальной библиотеке имени Баялинова, разговорные сессии от FLEX.— YouTube — шикарный сервис для улучшения навыков аудирования. Вы будете «ближе к языку», начнете не просто заучивать грамматику, а воспринимать на слух правильные грамматические конструкции. Это создаст правильные шаблоны в голове— Anki — приложение для изучения новых слов— книги на английском.Занимаюсь английским языком с 2018 года. Считаю, что международный язык в будущем точно пригодится. В планах окончить колледж, получить диплом, а после стать стюардессой.Но у меня есть друзья из восьми стран, поэтому мы общаемся друг с другом и помогаем во многих вопросах.— Netflix— Puzzle— Duolingo.До 2021 года учился в средней общеобразовательной школе и жил в городе Джизак.В данный момент я подал документы на международную студенческую программу Work and Travel в США. Хочу попутешествовать, познакомиться с новыми друзьями, испытать на себе культуру другой страны, рассказать и нашей культуре за рубежом.Английский язык я изучаю с 2020 года. После того как понял, что вступительные и экзаменационные вопросы и учеба в целом будут именно на английском. Сначала записался на курсы английского, в течение шести месяцев готовился к IELTS. Получил балл 6.5.Теперь я изучаю медицину на английском языке. AKFA — первый университет в Узбекистане, который предоставляет студентам такую программу.Каждый второй студент или школьник заинтересован в его изучении. Есть много учебных центров, школ и университетов, где обучение ведется на английском.У нас в университете есть клуб, где ребята читают разные художественные произведения на английском и обсуждают их между собой тоже на английском.Также я общаюсь с профессорами, которые окончили топовые зарубежные университеты. Они дают мне наставления и советы.— учебники— YouTube, где куча полезной информации о том, как развивать и улучшать свои знания.Мне нравится учиться, а знание иностранного языка никогда не помешает. Ты чувствуешь себя более уверенно, когда понимаешь, что не растеряешься в нужной ситуации.Для полного погружения в языковую среду мне достаточно хотя бы полчаса в день смотреть что-то на английском. Главное — желание и усердие.Благодаря нетворкингу, поднялась с нулевого уровня. В наше время легко что-то изучить, потому что мы имеем доступ ко множеству источников получения информации.— TED — отличная платформа для изучения английского и расширения кругозора— Lelang — сайт, где я смотрю сериалы, фильмы и мультфильмы на английском— Khan Academy — прекрасная платформа, где можно изучать школьные предметы на английском.. До перевода в новую школу изучала немецкий. И чтобы не отставать, мама записала меня на курсы.Я учу английский, потому что хочу поступить за рубеж. Считаю, что обучение за границей качественнее. Зная английский, можно осуществить свои мечты. Потому что перед вами открывается больше возможностей.В моем окружении много тех, кто уже сдал экзамены на знание языка, поступил в заграничные университеты и живет за границей. Это круто, потому что ты получаешь порцию мотивации двигаться дальше.— News in Level — полезное приложение, где можно читать и слушать статьи по уровням— Reverso Context — хороший переводчик, можно переводить не только простые слова, но и идиомы— Free4talk.com — отличный сайт, где можно практиковать свой английский.Учил английский язык с детства, но занялся им серьезнее, когда готовился к программе обмена FLEX в девятом классе. Теперь это часть моей жизни.Английский дает доступ к самой большой базе знаний, открывает путь к коммуникации со всеми англоговорящими, становится огромным преимуществом перед теми, кто его не знает.В начале мне помогал Американский Уголок в Джалал-Абадском государственном университете. Я посещал там разговорные клубы. После прохождения программы FLEX я познакомился с кучей людей, которые тоже учили английский.Я часто смотрел видео на YouTube и немного занимался в Duolingo.В младших классах у меня были плохие оценки по этому предмету, дополнительные занятия помогли исправить ситуацию. Теперь я понимаю, что английский язык — один из самых востребованных языков мира. Его знание открывает перед мной новые возможности.Там проводятся разговорные клубы, вечера игр и тематические семинары на английском языке. Это прекрасное место для нетворкинга и обретения единомышленников.— Englex.ru — все материалы сайта онлайн-школы «Инглекс» готовят опытные преподаватели— Study.ru — на сайте есть справочник по грамматике английского языка, структурированные разговорники для любых ситуаций, тесты и другая полезная информация для начального уровня— сериалы и фильмы. Мне нравится Netflix, но можно смотреть любимые сериалы на английском и на других сайтах.