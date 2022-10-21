Подростки о том, почему участвуют в олимпиадах, и как они помогают поступить в вуз и найти друзей

Делимся историями подростков, которые участвуют в учебных олимпиадах и постоянно развиваются.





Рената Зиянгараева, 17 лет, город — Бишкек, @ renata.ramil





О себе

Я дебатер. Почти два года тренирую других ребят в дебатном клубе. Побеждала на нескольких турнирах, один из которых международный. Семь лет училась в музыкальной школе по специальности «вокал». Много лет занималась художественной гимнастикой. Теперь готовлюсь к поступлению в США. Моя цель — внести вклад в развитие Кыргызстана.



Также я олимпиадница по математике, английскому языку и физике.







Об участии в олимпиадах





Во втором классе я впервые поучаствовала в школьной олимпиаде. Не заняла никакое место, но поставила цель: Лучше подготовиться к следующему разу. Большую мотивацию, помощь и поддержку мне дали в школе- гимназии комплексе №26 города Бишкек.

Круто ставить высокую планку и достигать ее. В первую очередь, олимпиада — это развитие: как умственное, так и личностное. Участие в таких мероприятиях дало мне большой жизненный опыт. Нравится, что вокруг всегда ребята, которые умнее, быстрее тебя. Но это не имеет значения, когда главная цель — быть лучшей версией себя.



Я горжусь каждым достижением в олимпиадах. Это отражение моего труда и показатель, что я достигла своей цели. Есть два особо запоминающихся момента. Один из них — победа на Республиканской Олимпиаде по английскому языку: первое достижение подобного уровня. Второй — олимпиада по математике и физике. По ее итогам отбирали учеников, которые поедут на выездную физико-математическую школу на Иссык-Куль. Эта поездка подарила крутые эмоции и воспоминания.





Советы начинающим олимпиадникам





Найдите единомышленников: родители, учителя, менторы, друзья. На олимпиадах каждый сам за себя, но можно готовиться вместе с другими ребятами. Помогая друг другу, вы прокачаетесь в два раза больше.

Найдите учителя, который вам поможет. В моей школе учителя уделяли огромное внимание подготовке к олимпиадам. Это дало мне веру и мотивацию не сдаваться.

Верьте в себя. Не получилось 20 раз — получится в 21. Это не значит, что вы глупый или недостойный. Нужно стараться еще больше.

Не изнуряйте себя подготовкой. Двайте себе отдохнуть, если это необходимо.

Мағжан Ахмади, 17 лет, город — Алматы, студент @p_rotagonist_









О себе







Я студент Казахско-Британского технического университета в Алматы. Заинтересовался историей Казахстана в пятом классе. И когда в школе проходила предметная олимпиада, принял в ней участие и победил. После этого готовился к Областной Олимпиаде и в девятом классе занял первое место.





Об участии в олимпиадах





Олимпиады стимулируют меня развиваться. Они дают опыт, который помогает в жизни. У меня была цель занимать высокие места на республиканских этапах и показать всем, на что я способен.

В прошлом году я достиг того, о чем мечтал всю жизнь — стал победителем Республиканской Олимпиады по Истории Казахстана. Незабываемая вещь — это конкуренция, которая делает тебя сильнее во всех аспектах. Победа с отрывом в несколько баллов показывает уровень и мощь участников.





Советы начинающим олимпиадникам





Терпение, труд и дисциплина — это ключ к успеху в олимпиаде.

Елизавета Кривых, 17 лет, город — Бишкек, студентка, @_krpvl_









О себе

Я студентка первого курса КНУ. Также я олимпиадница по Истории Кыргызстана.





Об участии в олимпиадах





В олимпиадах я начала участвовать в 10 классе. Первый опыт — участие на олимпиаде по английскому языку. Через время пришла к выводу, что нужно попробовать себя в другой сфере.

Я участвовала в олимпиадах из интереса, но со временем поняла, что это дает определенные преимущества. Заняв первое место на Республиканской Олимпиаде, есть возможность поступить в вуз раньше, чем обычный студент. Также это шанс обзавестись единомышленниками.

Мое самое большое достижение — подготовка к олимпиаде за 10 дней. Я заняла первое место в районе и приняла участие в областном туре. В любом случае, участие в олимпиадах — это большой опыт в самообразовании и коммуникации.

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Советы будущим олимпиадникам





Выбирайте направление, которое приносит удовольствие в процессе обучения. Всегда идите к своей цели.

Главное — это навыки и опыт, которые вы приобретаете в процессе и сможете использовать в будущем.





О себе





Я занимаюсь веб-дизайном и музыкой. Участвую в олимпиадах STEMCO по всем направлениям.





Об участии в олимпиадах





Я участвую в олимпиадах с третьего класса. Сначала хотела попробовать себя в чем-то новом и проверить знания. Со временем поняла, что Олимпиады дают большие преимущества и ценятся во всех вузах.

Больше всего горжусь победой в Международном конкурсе Technovation Girls 2021, где мы с командой прошли в полуфинал. Я впервые участвовала в конкурсе в направлении IT и на протяжении всего состязания получила море опыта и эмоций.





Советы начинающим олимпиадникам





Пробуйте себя в олимпиадах в разных направлениях.

Участвуйте и в зарубежных олимпиадах. Вы узнаете много интересного о других странах. И о своей расскажите.

Не сдавайтесь.

Сания Сансызбай, 18 лет, город — Павлодар, студентка, @ _saniya_b_













О себе





Я студентка второго курса по специальности «История». Победительница Республиканских Олимпиад по истории Казахстана.





Об участии в олимпиадах





В седьмом классе я начала усиленную подготовку к олимпиадам, а в 2018 году начался мой путь активного участия в различных конкурсах.

Олимпиады помогают развивать интеллектуальные способности. Участие в них развивает уверенность в себе, повышает стрессоустойчивость, расширяет кругозор, улучшает логическое мышление и совершенствует творческие способности.

В 2020 году я прошла отбор на Республиканскую Олимпиаду, но из-за пандемии ее отменили. А в 2021 году из-за карантинных мер олимпиада прошла в особых условиях.





Советы начинающим олимпиадникам





1. Занимайтесь одним делом.

Многозадачность — коварная штука. Кажется, что успеваешь больше, но на деле создаешь видимость продуктивности. Настоящая эффективная работа — это глубокое погружение в предмет и задачи, без отвлечений и дополнительных целей.

2. Учитесь у старших.

Старшим приятно рассказать историю успеха, а младшим можно учиться на чужих ошибках. К тому же самое крутое в таких тусовках — люди, которые горят одним делом.

3. Используйте конкуренцию во благо.

Почти на любой олимпиаде или соревновании есть люди умнее тебя. Но до финиша доходят целеустремленные и жадные до победы участники.

Шахризода Алимбабаева, 15 лет, город — Ташкент





О себе





Я учусь в 10 классе. Участвовала в олимпиадах по разным предметам: английский язык, физика, математика, химия, биология. Также участвовала в Республиканской Олимпиаде по искусству и на соревнованиях чтецов.





Об участии в олимпиадах





Моя первая олимпиада прошла, когда мне было 10 лет. С тех пор мой интерес только усилился.

Олимпиады — это лучший способ испытания себя. Одно из преимуществ любой олимпиады — это опыт преодоления каких-либо трудностей. Любой проигрыш — это тоже победа, которая делает тебя сильнее, если ты не сдашься.

Запоминающийся опыт — участие в олимпиаде World Scholar’s Сup, которая проходила в Ташкенте в 2019 году. Мы с одноклассниками представляли там нашу школу. Олимпиада научила меня выслушивать аргументы оппонента и не относиться к чужому мнению предвзято.





Советы начинающим олимпиадникам





1. Не бойтесь проигрыша. Они делают нас сильнее.

2. Если проиграли — не расстраивайтесь, а анализируйте.

3. Не сравнивайте себя с другими.