Подростки из Центральной Азии о том, как с помощью фотографии самовыражаются и зарабатывают

Поговорили с подростками из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана и узнали, как с помощью увлечения фотографией они выражают чувства и эмоции, зарабатывают и заводят новых друзей.





Азиз Алишерзода, 17 лет, город — Душанбе, @aziz.alisherzoda







О себе





Последние несколько лет я развиваюсь в сфере SMM и фотографии. Люблю пейзажные и портретные снимки, фото природы, города. Нравится, что могу показать обычные вещи под другим углом.

О фотографии





Фотография позволяет использовать максимум креативности в реализации идеи. Когда камера в твоих руках, весь кадр зависит только от тебя.

Я могу раскрыть человека по-новому. Эмоции от просмотра готовой работы зависят только от фотографа. Мне нравится способность фотографий сохранять в себе воспоминания и чувства, которые испытываешь при съемке.

О сообществе фотографов





В Таджикистане много подростков, которые увлекаются фотографией: кто-то на любительском уровне, кто-то профессионально. Всех нас объединяет желание показать свою креативность, создать собственный узнаваемый стиль.

В Душанбе есть объединения фотографов. Одно из самых крупных — Spaceart.agency. Это профессионалы, которые занимаются разными видами съемки.

Топ-3 фотографа, которых я рекомендую:





— @ilhomunusovphotos. На его странице можно найти фотографии, выполненные в разных жанрах.

— @saafardi. Самир обладает узнаваемым стилем, в котором мне нравится мрачность и абстракция.

— @sherwinbahriev. Шервин снимает в разных жанрах, начиная от городских пейзажей, заканчивая портретными снимками. Мне нравится стиль, в котором он обрабатывает свои работы.

Нигина Бочкарёва, 17 лет, город — Ташкент, @daviisha





О себе





Мой основной род деятельности — фотография. Также занимаюсь SMM-продвижением и видеосъемкой.

Я фотографирую с 15 лет. Мне нравится работать со светом. Он дает безграничные возможности на реализацию любой задумки в фотографии. Работая с ним, включаешь креатив, обращаешь внимание на детали, тени и растешь, как профессионал.

О фотографии





Мне нравится фотография. Это сфера, где можно творить что угодно, а фантазия — главный двигатель. Зная базу, можно создавать шедевры.

Ценность фотографии в том, что можно сохранять ценные моменты, ловить искренние эмоции и передавать чувства через работы. Каждый фотограф вкладывает в них частичку души.

Особенно привлекательны для меня необычные работы, арт-идеи и полный креатив.

О сообществе фотографов





В Узбекистане сообщество фотографов с каждым днем становится больше. Много талантливых ребят, которые снимают просто потрясающе! Главная цель, которая объединяет всех нас, — развить индустрию и показать ее возможности. Помимо коммерции, фотография в нашей стране используется, чтобы говорить о социальных проблемах.

Фотографии этих ребят говорят сами за себя, люблю их творчество:





— @theferros

— @isfandiyor

— @dvelichko





О себе





Фотографией занимаюсь чуть больше четырех лет. За это время попробовал себя во многих коммерческих и творческих направлениях, кроме свадеб. Больше всего нравится документальная фотография и жанровый портрет. Так я изучаю людей.

О фотографии





Фотография и видео — единственный язык, на котором я способен говорить с обществом. А ценности у всех свои.

О сообществе фотографов





В Таджикистане художественная фотография редко находит своего зрителя. Она рассматривается как способ заработка. Часто фотографы ведут свои блоги.

Рекомендую познакомиться с творчеством соотечественников:





— Нозим Каландаров, @nozimkalandarov

— Рома Буряк, @nolixnolix

— Масъуд Вохидов, @vahedoff

О себе





Я занимаюсь фото и видеосъемкой два года. Мне нравится снимать портреты известных блогеров, рекламу для крупных брендов: Coca Cola, Clear и других. Часто снимаю ролики и клипы для молодых артистов из Узбекистана.

О фотографии





Фотография — это не просто дорогое оборудование, за которое платят клиенты. Это поиск лучшего ракурса, чтобы объект выглядел идеально. Больше всего нравится, что это работа с разными людьми, у которых есть уникальный взгляд, делающий рабочий процесс интересным.

О сообществе фотографов





В Ташкенте много фотографов-самоучек таких же, как я. Но я один из немногих, кто обучался фотографии по видео иностранных специалистов. Поэтому мало сотрудничаю с другими представителями профессии.

Фотограф, который вдохновил меня — Питер Маккиннон. Я также слежу за другими творческими людьми: Карман Верди, Алан Паландер и Даниил Сломакин.



Роксана Мачулян, 17 лет, город — Балхаш, @arrolutenz















О себе





Фотографией я занимаюсь два года. Больше всего мне нравится снимать портреты, детали, архитектуру и природу.

Люблю показывать красоту людей, дарить улыбки и хорошее настроение.

Нравится показывать жизнь в деталях. Нахожу спокойствие и умиротворение в природе.

О фотографии

Фотография позволяет сохранить каждый прекрасный момент. Нравится, что можно проявлять себя и свое видение, дарить эмоции.

Фотография стала для меня главным способом самовыражения. Она помогает расслабиться, избавиться от стресса и скуки, успокаивает в сложные периоды, делает счастливой.

О сообществе фотографов





Фотографов объединяет стремление запечатлеть момент, показать свое видение мира, способность видеть необычное в обычном и удивляться простым вещам.

Фотографы, чье творчество мне нравится:





— @zin_irin

— @nessfe

— @sapi.blog

Медеу Макажанова, 17 лет, город — Астана, @medeuka





О себе





Я работаю фотографом и видеографом в сфере SMM, веду личные и творческие съемки.



Больше всего люблю фотографировать людей, потому что в 90% случаев энергия, что отдаешь людям, возвращается обратно. Мне нравится показывать эмоции и чувства. Даже в самых простых кадрах есть свое настроение: свет, локация, модель.

О фотографии





Ценность и привилегии фотографии в том, что через фото можно передать все что угодно: подчеркнуть чью-то красоту, продать продукт, показать невероятные пейзажи.

О сообществе фотографов





Астана — не самый красочный и яркий город, но здесь есть своя атмосфера. У нас немало фотографов, каждый снимает по-своему. Это нас и объединяет — каждый видит красоту по-своему и показывает это.

Топ-3 фотографа, на которых рекомендую обратить внимание:





— @asanalibaltakhan

— @katyarempfer

— @akqara

Бахринса Рашидова, 18 лет, город — Бишкек, @bahrinsaa









О себе





Я работаю SMM-специалистом, веду два проекта. Проходила разные курсы, но всегда хотела реализовать себя в роли фотографа.

О фотографии





Быть фотографом — это чувствовать и видеть прекрасное во всем, пропускать через себя то, что происходит вокруг.

Я всегда стремилась запечатлеть все новое, что видела: необычные места, пейзажи, людей. Портретные фотографии люблю больше всего. Нравится создавать снимки и показывать людям, как они прекрасны.

Мои фотографии отражают то, как я вижу людей и окружающий мир. Часто показываю обычные вещи яркими и запоминающимися. Когда предметы попадают в объектив, я испытываю бурю эмоций и чувств.

Фотограф отдается делу целиком. Может часами искать идеи для работ, в толпе спешащих людей разглядывать идеальный кадр.

О сообществе фотографов





В Бишкеке много сообществ талантливых фотографов. На SMM-курсе я познакомилась с ребятами из подобных объединений. У них большой багаж опыта. Полезно общаться с единомышленниками и делиться знаниями.

Меня вдохновляет Марета Келигова. Она работает в стиле fashion-фотографии, любит экспериментировать. Один из самых востребованных фотографов в мире глянца.

Моя цель — создавать шедевры магией фотографии, учиться и виртуозно владеть технической стороной фотографии.

В Бишкеке много талантливых фотографов, но больше я вдохновляюсь фотографами из Кореи, Казахстана, США.

Мой топ-3 фотографов:





— @amberasaly

— @aadlbk

— @yunthquake