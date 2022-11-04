«IT — это сфера будущего», — подростки из Центральной Азии о том, почему изучают программирование

Познакомились с подростками из разных городов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, зачем они изучают программирование, о чем мечтают и как IT-сфера помогает им находить новых друзей.





Даулет Жарасар, 16 лет, город — Кокшетау, ученик 11 класса Nazarbayev Intellectual School, @j4r4s4r

О себе

Я прохожу стажировку в компании Owl Tribe в США. Этим летом участвовал в инкубаторе Nfactorial, где обучался навыкам fullstack-разработки. В свободное время участвую с друзьями в хакатонах.

Программированием занимаюсь около двух лет. Первые полгода посвятил олимпиадному программированию на С++. Теперь развиваюсь в направлении Web.

Больше всего нравится Java Script: он легок в изучении, имеет кучу условий для разработки как Frontend, так и Backend. Недавно начал изучать Solidity. Это язык для написания смарт-контрактов на блокчейне. Но пока не могу назвать его любимым.

Об IT-сфере

IT нравится тем, что я могу создавать продукты для людей по всему миру без больших вложений.

В Кокшетау нет больших возможностей для программистов, но в центре Bolashaq Sarayi есть менторы Middle-уровня, где мы создаем проекты для города и Казахстана. Когда нет финансирования, работаем на энтузиазме, пытаемся максимально быстро сделать минимальный жизнеспособный продукт.

В будущем хочу дальше развиваться как программист, попробовать себя в качестве блокчейн-разработчика. Из глобальных планов — создать свой продукт.

Топ-3 молодых программиста, на которых рекомендую обратить внимание:

— Аскар Увалиев, @qcanserr — ученик РФМШ. Работал системным администратором. Хорошо разбирается в DevOps, силен в спортивном программировании.

— Алибек Сеитов, @alibek.cs — ученик МША. Сильный backend-разработчик. Ранее получил оффер в компанию Akvelon.

— Санжар Абдураимов, @sanxzhar — ученик НИШ Шымкент. Сильный фронтендер в TechCulture.

Алема Игликова, 16 лет, город — Семей, школьница, @alemo4.ka

О себе

С программированием я знакома давно. Через две недели начну изучать Python, так как это самый легкодоступный язык, который идеально подходит для новичков.

Об IT-сфере

IT — это сфера будущего. Удивительно, что, занимаясь программированием, мы создаем будущее в настоящем! IT-сфера всегда была мне интересна. Рада, что теперь буду создавать похожие программы самостоятельно.

Количество людей, которые хотят связать свою жизнь с программированием, увеличивается. IT-сфера получила широкое распространение. Здесь нет никаких ограничений для обучения, а люди с уникальными идеями могут себя проявить.

Топ программистов, на которых рекомендую обратить внимание:

Рекомендую обратить внимание на Instagram-блогера и программиста Мадину Расулову, @marronms. Она вдохновляет меня на создание чего-то нового в IT.

Еще вдохновляет Дарья Кучерова, @it_daria. Из известных людей — Илон Маск.

Санжар Абдураимов, 17 лет, город — Шымкент, ученик 12 класса Nazarbayev Intellectual School, @sanxzhar

О себе

Я развиваюсь в направлении фронтенд разработки.

Впервые попробовал программирование в восьмом классе. Это был язык С++. Теперь в основном использую Java Script и разные библиотеки. Java Script — популярный язык программирования. У него много сфер применения и классное community пользователей.

Об IT-сфере

IT — эта сфера, которая активно развивается и не стоит на месте. Меня всегда поражала идея, что небольшое количество людей могут менять жизнь миллионов.

В Казахстане сплоченное IT-сообщество, где все друг друга знают. У нас в городе недавно открылся Google Developer Groups, где все знакомятся и делятся опытом. Еще в Казахстане часто проводятся конференции, например, Kolesa Conf, где программисты могут встречаться и находить единомышленников.

Топ-3 молодых программиста, на которых рекомендую обратить внимание:

— Жарасар, @j4r4s4r — ученик 11 класса, с которым мы вместе проходили летний инкубатор от Nfactorial.

— Алибек, @alibek.cs — ученик 12 класса из Астаны, с которым тоже вместе обучались летом.

— Александр, wsehl — студент первого курса в Astana IT University. Он окончил НИШ. В прошлом году модернизировал онлайн-дневник школы, за что получил благодарность от тысячи учеников по всей стране. Александр всегда открыт к общению, помогает мне с непонятными темами в написании кода.

Хамид Мирзаев, 17 лет, город — Ташкент, школьник, @alan.wazzup

О себе

Я занимаюсь программированием год. Предпочитаю язык программирования Java Script. Он легок для изучения, дает большое преимущество при создании сайтов. Его могут использовать и Junior, и Middle-разработчики. Он применим для легких и сложных проектов.

Об IT-сфере

IT нравится тем, что за этой сферой будущее. В веке новых технологий программисты нужны всем: от работы в компаниях до великих научных открытий.

Наше сообщество программистов связывают единые идеи, желание создать что-то полезное для людей, улучшить жизнь. В других городах Узбекистана IT-сфера развита не так хорошо, как в Ташкенте. В столице есть IT PARK и множество компаний, где можно познакомиться с новыми людьми, завести дружеские и деловые отношения.

Топ-3 программиста, которые меня вдохновляют:

— Марк Цукерберг — великий программист, который изменил нашу жизнь с помощью Facebook и других социальных сетей.

— Эван Ю — программист и создатель языка Vue. js. Это фреймворк для Java Script, который облегчает и ускоряет работу программиста.

— Виталик Бутерин — создатель криптовалюты Etherium. Он доказывает, что любой человек может достичь больших высот.

Асель Жусупова, 18 лет, город — Ош, студентка Политехнического университета имени Исхака Раззакова по направлению «Информатика и Вычислительная техника», @aselyatk

О себе

Я обучаюсь программированию и параллельно работаю графическим дизайнером.

Заинтересовалась IT-сферой в девятом классе. Попала в проект IT-camp for girl, нацеленный на распространение IT среди девушек отдаленных регионов юга. Была там волонтером. Но нас обучили всем основам.

Больше всего меня привлекает Frontend. Нравится структурировать и создавать внешний вид сайтов, строить их на html, Css и Java Script. Обожаю красивый визуал. Мне ближе искусство и что-то творческое.

Об IT-сфере

IT — это будущее. В этой сфере нужен усердный труд, упрямство, сотни попыток и выгораний. Они обязательно дадут свои плоды. Начинающие специалисты с неразвитыми Soft Skills не задерживаются в IT и сразу меняют профессию. Hard Skills всегда можно прокачать и достигнуть своей цели.

В Кыргызстане быстро растет количество желающих стать программистами и количество курсов, готовых их обучать. Нас объединяет желание, стремление, упорный труд и умение не сдаваться.

Я мечтаю стать профессионалом, обучиться за рубежом и создавать классные проекты.

Топ-3 молодых программиста, на которых рекомендую обратить внимание:

— Жамал Жаныбек, @jjams_

— Беназир Баялиева, @benoka.bai

— Санира, @sanira.neobis.

Лилиана Кукенова, 18 лет, город — Бишкек, студентка 2 курса Института информационных технологий в КГТУ, @lilyaannah

О себе

Программированием я заинтересовалась в девятом классе. Самостоятельно изучила верстку сайта и продолжила обучение в университете.

Больше всего мне нравится программировать на Java Script и C++. В будущем займусь Fullstack. Меня вдохновляет мысль, что можно с помощью языков программирования создавать необычные вещи.

Об IT-сфере

IT — это направление, которое постоянно развивается. Меня привлекает, что сегодня может быть одно, а завтра — совершенное другое и новое. Можно не привязываться к определенному месту надолго. Люблю путешествия и смену обстановки.

В Кыргызстане появляется множество сообществ и организаций, например, DevX и Codify lab. Я активно слежу за их деятельностью в социальных сетях.

Топ-3 молодых программиста, на которых рекомендую обратить внимание:

— Аскар Мусакунов, @askarmusakunov

— Юлия Дейнега, @ydeinega

— Виктория Бородина, @pyzhyk.

Камиль Зияутдинов, 18 лет, город — Алматы, студент IITU по специальности «Сетевая информационная безопасность», @kamil2high





О себе

IT я занимаюсь недолго, всего один месяц. Язык программирования, который меня интересует больше всего — это С++. Он многофункциональный и интересный, поэтому я хочу обучиться ему на высоком уровне.

Об IT-сфере

Мне нравится IT-сфера и выбранная профессия, потому что за ней будущее.

С какими-либо IT-сообществами я пока не знаком. Мечтаю стать профессиональным IT-специалистом и работать в Google.

Топ-3 программиста, которые меня вдохновляют

Мои любимые программисты — это Билл Гейтс, Кен Томпсон и Линус Торвальдс.