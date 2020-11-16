13 пар о том, как создали интернациональную семью и жили в Казахстане

История интернациональной семьи: как встретить любовь в Astana Ballet







Илья Манаенков, родной город — Тель-Авив, ведущий солист театра Astana Ballet

Ансаган Кобентай, родной город — Алматы, солист театра Astana Ballet

Илья. Мы познакомились в аэропорту, когда летели на гастроли. До этого видели друг друга в театре, но не общались. Так получилось, что Ансаган нужна была помощь — она хромала. Мы провели в аэропорту три часа, где вместе ходили и разговаривали.

Ансаган. Через два года после того, как мы начали встречаться, Илья сделал предложение. Это было в Израиле во время третьей поездки к нему домой.

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Семья из Лондона о жизни в Астане и о том, почему они остаются здесь еще на год





Джеки Дэвис, секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании

Роберт Гриффитс, учитель экономики в Haileybury School Astana

Каталина Гриффитс-Дэвис, студентка

Джеки. Пришло время менять работу. Поскольку Каталина оканчивала школу, у меня была возможность подать заявку на постоянную работу за границей. Я искала интересное место и интересную работу и нашла, когда увидела описание работы в Казахстане. Я ничего не знала о Казахстане. Говорят, что иностранцы называют это лишь одним из «станов». Нет, я не была до такой степени невежественна, но я знала мало о стране. В описании было много о правах человека, что важно для меня. В нем также говорилось о развитии и содействии образованию. Я подала заявку и была принята. Мне повезло.

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Брандон Брок, родной город — Эль-Пасо, инструктор центра письма

Сауле Дощанова, родной город — Костанай, инструктор французского языка

Брандон. Я жил всю жизнь в Техасе, и это мой первый опыт жизни в другом месте. Мне нравится, где я сейчас. Город сильно поменялся за те пять лет, которые я здесь. Когда-то кампус университета был концом города, дальше ничего не было. Рядом были только стадионы. Чтобы сделать покупки, нужно было вызывать такси и ехать до «Керуена» или другого торгового центра. Сейчас все изменилось, поблизости появилось много ресторанов и кафе.

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Джейсон Льюис, родной город — Топика, PhD-студент

Дженифер Льюис, родной город — Киллин, профессор Назарбаев Университета

Майя Льюис, родной город — Уичито

Дженифер. До Казахстана я работала в университете в США. Один из знакомых профессоров спросил, не заинтересована ли я в вакансии в Назарбаев Университете. Я подала анкету, и в августе 2011 года мы приехали в Астану.



Джейсон. Я работал из дома. Моя работа позволяла быть непривязанным к стране. У меня был контракт, и в течение двух лет я работал из дома, путешествовал.

Когда мы только приехали, все было в новинку: другой язык, культура, не было ни друзей, ни родных. Единственное, что мы знали о стране до приезда — профессиональная велокоманда Astana Pro Team.

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Николас Джордж, родной город — Претория, учитель английского языка и литературы

Валерия Самойлова, родной город — Киев, дипломат, Посольство Украины

Валерия. Мы встретились в Университете Претории в Южной Африке десять лет назад. Учились на разных факультетах, но у нас были общие друзья.

Перед тем как пожениться, мы долго встречались, путешествовали. Три года прожили в Таиланде.

Николас. Когда я впервые приехал в Казахстан, был апрель, но на улице лежал снег. Это было самое большое количество снега, которое я видел в жизни.

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Зигмарс Брунавс, родной город — Салдус, атташе по транспорту и связи в Посольстве Латвии

Рита Брунава, родной город — Дунава, супруга дипломата

Зигмарс. Мы переехали в Астану в конце 2017 года, когда заканчивалось EXPO.

Рита. В феврале он пришел и сказал, что ему надоела его предыдущая работа, а уже в июне мы собирались переезжать в Астану.

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Микко Кивикоски, родной город — Сало, Посол Финляндии

Мария Кивикоски, родной город — Хельсинки

Тойво Кивикоски, родной город — Эспоо

Элви Кивикоски, родной город — Хельсинки

Пааво Кивикоски, родной город — Рига

Микко. Мы привыкли к холоду. В южной части Финляндии, где находится Хельсинки, зима более теплая и щадящая, но в северной части страны холодная, похожа на зиму в Астане.

Мы часто катаемся на лыжах. Астана — уникальное место во всем мире. Здесь много возможностей, чтобы заниматься спортом на воздухе. В мире не так много столиц, где вы можете покататься на лыжах в центре города. Наш офис находится в Astana Tower, недалеко от моего дома, так что я могу добраться на работу на лыжах, когда-нибудь я так и сделаю.

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Джо Скотт, родной город — Манчестер, учитель музыки, основатель Scott’s Music Room

Гаухар Скотт, родной город — Тараз, музыкант

Джо. Первое впечатление: солнечно, красивые здания, мне понравилось то, как симметрично построен город. Здесь можно найти все, что нужно: транспорт, чистые парки, где люди занимаются гимнастикой прямо на траве. У жителей города много причин, чтобы уважать его и гордиться им.

Многие думают, что жизнь в Великобритании проще. Они смущаются и спрашивают, почему я остался здесь. Но причина в том, что я верю, что для меня жизнь здесь лучше. Возможно, качество жизни в Великобритании выше, но она также и дороже.

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Семья из Японии о жизни в Казахстане и том, что в Астане безопасно





Норимаса Шимомура, родной город — Токио, посол ООН

Хитоми Шимомура, родной город — Хоккайдо, супруга посла ООН

Рейка Екатерина Шимомура, родной город — Нью-Йорк, школьница

Кенсей Леонардо Шимомура, родной город — Скопье, школьник

Хитоми. Я была удивлена тому, как безопасно в Астане. На фудкортах или в кофейнях мы часто оставляем сумки на стульях и уходим делать заказ, и никто их не трогает. Много людей из Европы говорят, что здесь безопаснее, чем в Европе. Безопасность города здесь почти как в Японии.

Норимаса. Я заметил, что даже в аэропорту, где обычно много проходящих людей, оставляют сумки на сиденьях и уходят. Мне кажется, люди в Астане не совсем осознают, насколько здесь безопасно.

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Мэттью Девани, родной город — Галифакс, учитель НИШ

Лилиана Ферро-Исаза, родной город — Богота, учитель НИШ

Лилиана. Если говорить о трудностях, то первое время у нас были сложности с языком. Ты говоришь, используя жесты и мимику, а люди пытаются тебя понять. Помню, как я покупала яйца, не зная языка, и просто произносила звуки курицы. Люди смеялись, но понимали. Когда я первый раз пошла на рынок «Артем», чтобы купить мясо, то не знала, как спрашивать. Я не знала перевод таких слов, как конина, говядина, и просто издавала звуки. Таким образом купила все, что мне надо.

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Катрин Хентшель, родной город — Хазелау, генеральный менеджер отеля Sheraton

Анджей Хентшель, родной город — Хазел

Катрин. Я работаю на компанию Marriott 30 лет. Каждые несколько лет переезжаю в разные страны. В 2003 году в Армении был первый пост в качестве генерального менеджера отеля, затем мы жили в Лондоне, оттуда полетели в Амстердам. В 2016 году компания выкупила Sheraton, и мне предложили стать директором отеля в Астане.

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Розарио Ронга, родной город — Неаполь, стоматолог

Аида Байтимирова, родной город — Петропавловск

Джованни Ронга, родной город — Масса

Лаура Ронга, родной город — Масса

Аида. В 2015 году мы приняли решение переехать в Казахстан, что необычно и интересно.

Розарио. Мне нравится Казахстан. Раньше мы каждый год приезжали сюда в отпуск.

Это был сложный выбор, потому что в Италии у меня была клиника. Мы жили в отличном месте в Тоскане, на берегу моря — все было прекрасно. Но наступает момент, когда хочешь что-то поменять, думая о детях. Мы должны были сделать этот выбор для них. Я хотел, чтобы они знали культуру Казахстана, и увидел здесь хорошее будущее для детей.

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Семейные ценности Посла Швейцарии Урса Шмид и его супруги Люции Себесты Шмид





Урс Шмид, родной город — Зур, Посол Швейцарии

Luzia Sebesta Schmid, родной город — Вена, Президент Ассоциации супруг Послов

Урс. Думаю, что все, кто видит город впервые, находится под впечатлением. Город вырос в степи. Он современный и никого не оставит равнодушным. У любого человека перед глазами есть готовая картинка того, как выглядят города Центральной Азии или бывшего СССР. Никто не ожидает увидеть такой необычный город. Мне нравится тут. Редко кому предоставляется шанс жить в городе, который строится на твоих глазах. Город в процессе формирования имиджа, и за этим волнительно наблюдать.

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