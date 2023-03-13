Иностранцы из Великобритании, Франции и США о культуре и традициях Центральной Азии

Делимся интервью с иностранцами, которые живут и работают в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Они рассказали, с какими местными традициями успели познакомиться.





Иностранец из Португалии о том, как приехал в Казахстан на один год, но остался на 15 лет

António João Bettencourt Henriques, 38 лет, город — Алматы, консультант, linkedin





Я родом с острова Мадейра в Португалии. Приехал в Алматы 8 мая 2008 года.

Я женился на казашке. Поэтому знаю о многих традициях, с которыми меня познакомила ее семья. Это здорово обогащает культурный опыт.

Из традиционной еды люблю бешпармак. Еще нравится конина, особенно стейки.

Казахстанцы — гордый народ, который сам решает, каким будет его будущее. Еще это толерантные и гостеприимные люди. Звучит как клише, но я могу подтвердить это на своем опыте.

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Сотрудник Программы развития ООН из Молдовы о жизни в Узбекистане, работе и местной культуре

Doina Munteanu, 40 лет, город — Ташкент, заместитель представителя ПРООН в Узбекистане, linkedin





Мы с семьей приехали в Узбекистан 1 августа 2019 года.

Традиции Узбекистана удивительны. Они — показатель богатства культуры. На шестой день приезда меня уже пригласили на свадьбу сестры моей коллеги. Это было мгновенное погружение. С этого дня я с любопытством изучаю стиль танцев и одежду, пытаясь угадать, из какого они региона.

Мне нравится традиционная еда. Больше всего люблю «зеленую самсу», которую готовят весной, ближе к празднику Навруз.

Люди — одно из лучших достояний Узбекистана. Растущее молодое население — это большая возможность для дальнейшего развития страны. В этот человеческий капитал необходимо инвестировать, давать возможность развивать навыки и способности, необходимые для трудоустройства и достойной работы, что приведет к улучшению качества жизни. ПРООН совместно с другими агентствами ООН продолжит работу для достижения этих целей.

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Специалист по инвестициям из США о переезде в Узбекистан, жизни экспата и финансовом рынке страны

Scott Osherof, город — Ташкент, директор по инвестициям





Я родился и вырос в Лос-Анджелесе. В 2018 году меня пригласили на конференцию в Казахстан. Оказавшись здесь, я решил заодно посетить Узбекистан.

Как экспат я стараюсь узнать больше о стране и познакомиться с местными. Около 90% моего окружения — узбеки. Некоторые из них уже стали друзьями на всю жизнь. Люди в Узбекистане добрые, веселые, хорошо образованные, предприимчивые, и это здорово.

Я часто бывал на узбекский свадьбах, праздновал Навруз. Это хорошие традиции. Из локальной еды люблю «зеленую» самсу, суп маставу. И конечно, плов.

Когда я только приехал в Узбекистан, знал два слова по-русски. Сегодня это число увеличилось примерно до 500. Этого словарного запаса достаточно для жизни. Но почти все молодое поколение знает английский язык, и обычно я разговариваю на нем. Проблем с общением нет.

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Профессор из Оксфорда о том, почему переехал в Кыргызстан и считает Бишкек лучшим местом для жизни

Кристофер Герри, 49 лет, город — Бишкек, декан Высшей школы развития в University of Central Asia, linkedin





Я родился и вырос в сердце Англии — городе Ноттингеме. Впервые побывал в Центральной Азии более 20 лет назад. Теперь я декан Высшей школы развития в University of Central Asia.

Внутри отдела по культурному наследию и гуманитарным наукам есть большой интерес к музыке народов Центральной Азии. В первую неделю моего пребывания в Бишкеке прошел удивительный фестиваль традиционных и современных музыкальных произведений. Вид кыргызских, узбекских, казахских, монгольских культур — один из самых ярких моментов моей жизни в Кыргызстане. Я горд, что внутри вуза мы продвигаем традиции региона и рассказываем всему миру истории о нем.

Я вегетарианец. Поэтому не смог попробовать большую часть национальных блюд. Но мне нравятся местные фрукты и овощи. В отличие от Великобритании, где в супермаркетах круглый год можно найти одинаковые продукты, здесь они сезонные. Это здорово — наслаждаться настоящими овощами, которые доступны в определенное время года.

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Американец о том, почему переехал в Алматы и как развивает сферу технологий в Казахстане

Кендрик Уайт, 59 лет, город — Алматы, проректор по коммерциализации в Almaty Management University, директор AlmaU Technology Commercialization Center, linkedin





Я родился в Бостоне,​ вырос во Флориде. Один из моих друзей работает в Almaty Management University. Он пригласил меня на встречу с ректором и основателем вуза Асылбеком Кожахметовым, после которой я понял, что хочу работать с этой командой. Около шести месяцев назад я переехал в Алматы.

Люди в Казахстане гордятся​ национальной историей, культурой, языком, искусством. Это​ здорово.

Местные друзья несколько раз приглашали меня в гости. Стол всегда заполнен вкусными деликатесами. Думаю, это заложено в древней культуре кочевников — встречать гостей едой. Пока я не побывал на свадьбе, но уже услышал, что это прекрасное мероприятие и хочу побывать на нем.

Из местной кухни люблю плов. Пробовал стейк из конины — это действительно вкусно. Еще люблю бешбармак — «ет». Недавно на корпоративном вечере в Almaty Management University я попробовал национальные сладости. Мне так понравилось, что я попросил взять несколько для детей. А президент университета положил с собой целую тарелку.

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«В Казахстане большой потенциал, который можно и нужно развивать», — француз о работе в Алматы​

Роман Кенет, 39 лет, город — Алматы, генеральный директор BGDN Central Asia, linkedin





Я родился и вырос в северо-западной части Франции, в регионе, который называется Бретань. Когда впервые приехал в Казахстан, мне было 25 лет. Это был октябрь 2008 года. В 2019 году я вернулся в Казахстан. Сначала работал с местной компанией, а в 2020 открыл собственное дело.

Я горжусь своей кельтской культурой. Так же и люди в Казахстане горды своим происхождением. Мне интересно узнавать о кочевничестве и связанных с ним традициях. Хочу побывать на игре в кокпар.

Еще мне нравится, что здесь сохраняются тесные связи между родственниками. В европейских странах этого становится все меньше. В Казахстане же на свадьбы приходят все родные. Большие мероприятия со столами, заполненными едой — это здорово.

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