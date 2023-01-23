«В Казахстане большой потенциал, который можно и нужно развивать», — француз о работе в Алматы​

Познакомились с предпринимателем, который приехал в Казахстан из Франции. Узнали о его впечатлениях от ведения бизнеса и местах, которые понравились больше всего.





О себе

Я родился и вырос в северо-западной части Франции, в регионе, который называется Бретань. Основное население — бретонцы, потомки кельтских племен, которые переселились из Британии. Здесь также живет много шотландцев, валлийцев и ирландцев.

Образовательная система во Франции построена так, что в 15 лет нужно выбрать направление: общее, техническое или профессиональное. Я выбрал последнее и изучал логистику, перевозки и менеджмент.

Степень бакалавра получил в Asian School. Здесь учились представители Тихоокеанского региона. В эти годы я прошел несколько стажировок. Одна из них была в Литве. После учебы основатель компании предложил мне работу. Я согласился и следующие три года работал в логистике товаров между Францией и странами СНГ.

Со временем понял, что мне нужен новый опыт, челлендж. Тогда один из клиентов предложил поехать в Алматы и поработать над открытием транспортной компании. Мне всегда хотелось увидеть Монголию и другие страны Дальнего Востока. Посмотрев по карте, я понял, что это совсем рядом. Поэтому принял предложение о работе.

О деятельности

Когда я впервые приехал в Казахстан, мне было 25 лет. Это был октябрь 2008 года. Я был один в новой стране. И на первом этапе пришлось сложно. Бизнес здесь работает не так, как во Франции. По-другому ведутся переговоры и продажи. Но со временем я выучил русский язык, нашел местных партнеров, адаптировался, и развитие пошло быстрыми темпами. Через два года компания Daher хотела перевести меня в Париж, но мне нравилась жизнь здесь, поэтому я отказался.





Когда я искал новую работу, мне позвонил друг из университета. Рассказал, что приезжает в Алматы, чтобы найти дистрибьютора для компании, которая занимается дизельными генераторами. Я познакомился с директором фирмы, который предложил мне работу. В течение пяти лет я развивал бизнес и продвигал бренд RMA Group. Параллельно с друзьями из Франции открыл небольшое заведение Cafe De Paris в Алматы.

Следующие несколько лет я работал в Иране, занимался импортом премиум-товаров из Франции. В 2019 году вернулся в Казахстан. Сначала работал с местной компанией, а в 2020 открыл собственное дело.

Теперь я генеральный директор компании BGDN. Импортирую несколько французских брендов премиум качества. Это технологическое оборудование, которое необходимо для добычи полезных ископаемых.

О Казахстане

Меня удивляет, как быстро в Казахстане можно открыть компанию. Достаточно собрать все документы, провести их через eGov. У меня это заняло один день. Многие местные партнеры меня помнили, поэтому, когда я создал компанию, были не против поработать вместе.

В Казахстане молодые люди хотят уехать в другие страны. Лучший вариант — набраться опыта за границей и вернуться обратно. Потому что здесь большой потенциал, который можно и нужно развивать.

В первые годы работы в Казахстане​ я путешествовал только по работе. Большая часть моего пребывания прошла в Алматы, Шымкенте, Атырау и Актау. Теперь, как глава компании, я больше езжу по стране, встречаюсь с партнерами. Побывал почти во всех уголках Казахстана и даже там, где ведутся работы по добыче ископаемых.





Мне нравится город Уральск и река Урал. Боровое — потрясающее место. В прошлом году побывал в невероятно красивом Баянауле. Открыл для себя Бухтарму с классной и чистой природой, где не так много туристов.

Люблю Алматы. Природу и горы вокруг города. Шаг за шагом здесь развивается экологический туризм, можно найти отличный сервис за хорошую цену.

О традициях и людях

Я горжусь своей кельтской культурой. Так же и люди в Казахстане горды своим происхождением. Мне интересно узнавать о кочевничестве и связанных с ним традициях. Хочу побывать на игре в кокпар.

Мне нравится, что здесь сохраняются тесные связи между родственниками







Еще мне нравится, что здесь сохраняются тесные связи между родственниками. В европейских странах этого становится все меньше. В Казахстане же на свадьбы приходят все родные. Большие мероприятия со столами, заполненными едой — это здорово.

Чтобы стать близким для казахстанца человеком, требуется время. Но как только ты входишь в круг его друзей — это навсегда. После моего возвращения первый партнер, которого я не видел больше пяти лет, сразу пригласил меня домой, а его дети сразу узнали «Дядю Романа».

О планах

Я хочу развивать бизнес в Казахстане. Обеспечивать людей работой. Поэтому я всегда в поисках сотрудников, которые готовы к челленджам.

Планирую в следующие десять лет построить собственный дом и завести семью.