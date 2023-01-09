Профессор из Оксфорда о том, почему переехал в Кыргызстан и считает Бишкек лучшим местом для жизни

Кристофер Герри преподавал в University College London и University of Oxford — лучших учебных заведениях мира. Теперь он переехал в Кыргызстан, чтобы развивать местный потенциал. Мы узнали о первых впечатлениях иностранца и его деятельности.









О себе

Я родился и вырос в сердце Англии — городе Ноттингеме. Больше всего его знают по балладам о Робин Гуде и футбольному клубу «Ноттингем Форест». Здесь я жил до 20 лет, после чего отправился в University of East Anglia, где получил степень бакалавра в области экономики.

Примерно в это время произошло падение Берлинской стены, а затем распад СССР. Эти события повлекли за собой большие изменения в экономике всего региона. Мне было интересно их изучать. Со временем я понял, что экономические сдвиги влияют на здоровье населения. С этого момента моим главным научным интересом стала экономика здравоохранения.

Больше 12 лет я проработал в University College London. Занимался преподаванием и проведением исследований по экономике стран бывшего СССР и Восточной Европы. По работе я часто совершал командировки в Россию, Грузию, Украину. Мне всегда было интересно пожить в регионе на постоянной основе, понять, как работают общественные институты изнутри. Поэтому, когда появился шанс поработать в Санкт-Петербурге, согласился. С 2014 по 2017 годы я работал профессором в Университете ВШЭ в Санкт-Петербурге, где создал исследовательскую лабораторию по экономике и политике здравоохранения.

Последние пять лет я работал в University of Oxford. Возглавлял Школу глобальных и региональных исследований, был профессором в области экономики здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии и занимал должность декана колледжа Святого Антония.

Я был счастлив работать в одном из лучших учебных заведений, но скучал по жизни в этой части мира. Поэтому, после года переговоров присоединился к University of Central Asia.

О переезде и первом впечатлении

Впервые я побывал в Центральной Азии более 20 лет назад. Мне всегда нравилось путешествовать в горах. Во время изучения мест для хайкинга без большого количества туристов я нашел Тянь-Шань и понял, что хочу побывать там. В 1998 году я отправился в Алматы, откуда совершил путешествие в горы, а спустя несколько лет побывал в Бишкеке, исследовав Тянь-Шань с другой стороны.

Увидев Бишкек спустя много лет, я почти не узнал его. Город изменился. Но я сразу почувствовал себя здесь комфортно. Не знаю, в чем причина: возможно, свою роль сыграли знакомый на слух русский язык или архитектура.

Первые несколько дней я исследовал город. Возможность видеть горы вдалеке делают Бишкек лучшим местом для жизни и работы.

О деятельности

Я декан Высшей школы развития в University of Central Asia. Это исследовательское учреждение, которое состоит из пяти подразделений:

— Института государственного управления и политики

— Института исследования горных сообществ

— Отдела по культурному наследию и гуманитарным наукам

— Инициативы гражданского общества

— Проекта Ага Хана «Человековедение».





Наши ученые работают в исследовательских проектах, которые помогают менять общество, экономику, экологию в лучшую сторону. Большая часть нашей деятельности связана с климатическими изменениями и их эффектами. Также мы публикуем исследования в международных журналах. Это повышает рейтинг университета, о нем узнают больше исследователей.

Одна из вещей, которые меня увлекают — развитие человеческого потенциала

Еще я состою в команде высшего руководства университета. В мои обязанности входит развитие разных инициатив внутри вуза. Я работаю над созданием новой программы магистратуры в области устойчивого развития. Это большой челлендж для стран Центральной Азии и всего мира.

Одна из вещей, которые меня увлекают — развитие человеческого потенциала. У меня была возможность получить хорошее образование и работать в лучших вузах. Получить доступ к таким ресурсам из Центральной Азии сложнее. Поэтому я думаю, что мы должны поддерживать местные таланты с помощью своей экспертизы и нетворка. Работая в университете, я развиваю молодых специалистов, которые, в свою очередь, помогут другим. Все это влияет на экономическое развитие Кыргызстана и всего региона. Я надеюсь, что в конце своей работы в стране смогу сказать, что позитивно повлиял на жизнь кыргызстанцев.

О Кыргызстане

Я побывал в Нарыне, Ала-Тоо. Одно из самых запоминающихся мест — Иссык-Куль, где я провел около недели. Каждый раз, когда выезжаю за пределы Бишкека, поражаюсь, насколько красива природа Кыргызстана. Наверное, местные жители уже привыкли к этим видам, но меня, как человека из другой страны, путешествия не перестают удивлять. При этом я понимаю, насколько хрупкой может быть природа. Поэтому защита и охрана окружающей среды — одна из вещей, которые меня мотивируют.





Внутри отдела по культурному наследию и гуманитарным наукам есть большой интерес к музыке народов Центральной Азии. В первую неделю моего пребывания в Бишкеке прошел удивительный фестиваль традиционных и современных музыкальных произведений. Вид кыргызских, узбекских, казахских, монгольских культур — один из самых ярких моментов моей жизни в Кыргызстане. Я горд, что внутри вуза мы продвигаем традиции региона и рассказываем всему миру истории о нем.

Я вегетарианец. Поэтому не смог попробовать большую часть национальных блюд. Но мне нравятся местные фрукты и овощи. В отличие от Великобритании, где в супермаркетах круглый год можно найти одинаковые продукты, здесь они сезонные. Это здорово — наслаждаться настоящими овощами, которые доступны в определенное время года.

Люди в Кыргызстане приветливые и дружелюбные. Я могу сказать это не только о коллегах. Еще кыргызы гордятся своей страной и ее природой.

О планах

Высшая школа развития — новое учреждение. Моя задача — развивать его, поддерживая местные таланты.

Еще я хочу создавать исследовательские и образовательные проекты, которые будут развиваться после того, как я уйду, будут иметь позитивное влияние на весь регион. Это не сделаешь за месяц или год. Когда я обсуждал рабочие детали, согласился провести здесь пять лет. Это минимальный срок, за который я успею внести свой вклад в развитие Кыргызстана.