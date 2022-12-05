Сотрудник Программы развития ООН из Молдовы о жизни в Узбекистане, работе и местной культуре

Познакомились с иностранкой из Молдовы, которая живет и работает в Узбекистане, и узнали подробнее о ее деятельности и первом впечатлении от страны и местных традиций.









О себе

Я начала свою деятельность в области развития с 2003 года. Уже больше 15 лет работаю в Программе развития ООН. Начинала в родной стране — Молдове. Там я занималась локальным и региональным развитием, программами по укреплению доверия и другими проектами.

В 2017 году я начала работу по созданию программы устойчивости и восстановления в Ливии, которую финансировал Европейский Союз. У меня было несколько целей:

— восстановление критически важной инфраструктуры вроде школ и больниц

— доставка спасательного оборудования: карет скорой помощи и пожарных машин

— предоставление возможностей трудоустройства для женщин и молодежи, создание экономики знаний.

Когда меня выбрали в пул депутатов Программы развития ООН, я отправилась в Узбекистан. Меня привлекла возможность лично познакомиться с богатством культуры этой страны — жемчужины Центральной Азии.

О первом впечатлении

Мы с семьей приехали в Узбекистан 1 августа 2019 года. Было жарко, температура превышала 43-44 градуса. Мы сразу почувствовали себя желанными гостями в этой стране. Даже климат оказался не таким жестким, как мы думали.

Узбекистан запал нам в душу. Нас поразила доброта людей к иностранцам, зеленые красивые парки и трудолюбивые люди. А в структуре города ощущалась смесь восточного стиля с модернизмом, чем-то напоминающим мое детство.

Сегодня хорошее время, чтобы побывать в Узбекистане и своими глазами увидеть, как меняется страна. Это уникальный исторический момент. Он накладывает чувство ответственности за то, чтобы оправдать ожидания партнеров и жителей страны, а также неустанно работать с командой над воплощением наших планов в жизнь.

О деятельности

Я работаю заместителем постоянного представителя ПРООН в Узбекистане. Моя основная обязанность — продвижение устойчивого развития, помощь в разработке креативных программных ответов на возникающие потребности и вызовы.

Я благодарна коллегам и партнерам за усилия, приверженность делу и дружбу. В 2020 году мы разработали новый страновой программный документ на 2021-2025 годы. Изложили в нем стратегию работы ПРООН в стране. Продолжили расширять сферы деятельности: от принятия системного подхода в вопросе решения межотраслевых проблем в регионе Аральского моря до нового подхода к будущему работы и продвижению зеленой трансформации, борьбы с коррупцией и гендерного равенства.

Люди — одно из лучших достояний Узбекистана

Многие местные коллеги растут как специалисты и делают международную карьеру в ПРООН. Это еще раз демонстрирует большой человеческий потенциал Узбекистана.

ПРООН — это больше, чем работа. Это миссия, страсть. Вы принимаете ценности организации и живете вместе с ними. Я рада, что у меня есть возможность внести свой вклад в развитие всего мира. Моя мотивация — видеть, как идеи меняют жизнь окружающих людей. Идеи, которые вы можете воплотить в жизнь. Это и есть моя награда.

Об Узбекистане

Я много читала о Центральной Азии. И все же Узбекистан удивил меня богатством культуры: от народной песни и танца «лязги» до инструментального жанра «маком» и разнообразием мест от Самарканда до Бухары, Хивы, Коканда и Термеза.





Мы не ожидали, что Узбекистан будет таким зеленым. А еще здесь невероятно вкусные фрукты и овощи.

По работе я путешествовала из Андижана в Муйнак и Термез. А с семьей мы часто присоединялись к туристическим экспедициям по стране. Трудно выбрать любимое место, у всех есть что-то особенное, какая-то захватывающая история. Так, в Самарканде мы обнаружили небольшую семейную гостиницу и с тех пор всегда возвращаемся туда. Как говорит хозяин, мы приехали к ним не как туристы, а как друзья.

О традициях и людях

Традиции Узбекистана удивительны. Они — показатель богатства культуры. На шестой день приезда меня уже пригласили на свадьбу сестры моей коллеги. Это было мгновенное погружение. С этого дня я с любопытством изучаю стиль танцев и одежду, пытаясь угадать, из какого они региона.





Мне нравится традиционная еда. Больше всего люблю «зеленую самсу», которую готовят весной, ближе к празднику Навруз.

Люди — одно из лучших достояний Узбекистана. Растущее молодое население — это большая возможность для дальнейшего развития страны. В этот человеческий капитал необходимо инвестировать, давать возможность развивать навыки и способности, необходимые для трудоустройства и достойной работы, что приведет к улучшению качества жизни. ПРООН совместно с другими агентствами ООН продолжит работу для достижения этих целей.

О планах

Мое пребывание в Узбекистане подходит к концу, и вскоре я должен перейти к новым задачам. Но Узбекистан и его жители будут занимать особое место в моем сердце.