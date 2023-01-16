Американец о том, почему переехал в Алматы и как развивает сферу технологий в Казахстане

Кендрик Уайт — специалист с большим опытом работы в сфере коммерциализации технологий. Недавно он переехал в Казахстан, чтобы помочь стране построить диверсифицированную экономику. Читайте о первых впечатлениях​ от Алматы в нашем материале.









О себе

Я родился в Бостоне,​ вырос во Флориде. Мой отец занимался инвестициями в недвижимость. Мама была художником. Она училась вместе с женщиной из СССР, которая часто приходила к нам в гости, приносила борщ и книги об искусстве из Эрмитажа. Однажды отец рассказал, что в США и СССР действуют разные экономические системы. После этого я решил стать экономистом, чтобы разобраться в причинах этого различия. Учился в Stetson University, участвовал по программе обмена в London School of Economics. Моя выпускная работа была посвящена экономике СССР.

Затем я несколько лет работал в Чикаго, окончил программу MBA в Northwestern University. При этом я всегда сохранял интерес к Советскому Союзу. Понимал, что после его распада стране и государствам, входившим в его состав, понадобится много лет, чтобы прийти к рыночной экономике. Поэтому, когда это случилось, я стал волонтером и поехал в Нижний Новгород, где работал экономистом и разрабатывал учебную программу для предпринимателей.

Это было в 1992 году, и с тех пор я строил карьеру в России как эксперт по коммерциализации технологий и венчурному инвестированию. Я создал один из первых клубов бизнес-ангелов. Развивал инновационное предпринимательство, управлял венчурным фондом Европейского банка реконструкции и развития.

О переезде и первом впечатлении

Полтора года назад я уехал из России. Мог отправиться во Флориду, но чувствовал, что хочу делиться знаниями. Разговоры с друзьями, студентами, менторами и партнерами навели меня на мысли о Казахстане. А в октябре 2021 года генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев пригласил меня на Digital Bridge.

На форуме я выступил с лекцией об опыте работы в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, где я был проректором по инновациям с 2012 по 2017 годы. Также рассказал о создании уникального Центра по коммерциализации технологий, который объединяет деятелей из индустрии и инженеров-исследователей из университетов. Во время мероприятия встретился с министром цифровизации. Понял, что правительство Казахстана готово диверсифицировать экономику страны. Я решил, что это интересное место, начав искать возможности для переезда.

Для казахстанцев важно, какой у тебя опыт, как ты можешь помочь обществу и что они могут дать взамен

Один из моих друзей работает в Almaty Management University. Он пригласил меня на встречу с ректором и основателем вуза Асылбеком Кожахметовым, после которой я понял, что хочу работать с этой командой. Около шести месяцев назад я переехал в Алматы.

Я хорошо знаю русскую культуру. Она однородна в плане национальности, религии и других черт. Американская культура, наоборот, многообразная, но при этом индвидуализированная. Поэтому, прибыв в Казахстан, я удивился: здесь вместе живут представители разных культур, которые не смотрят на цвет кожи или вероисповедание. Для казахстанцев важно, какой у тебя опыт, как ты можешь помочь обществу и что они могут дать взамен. Мне, как иностранцу, был оказан теплый прием.

Однажды я побывал на музыкальном мероприятии от университета. Один парень пел прекрасную песню Джона Леннона о мире — Imagine. Тогда все вокруг меня зажгли фонарики на телефонах, а кто-то заплакал. Тогда я понял, что хочу перевезти свою семью сюда, в открытое и принимающее сообщество, которое находится на пороге быстрого развития.

О деятельности

Я проректор по коммерциализации Almaty Management University и директор Technology Commercialization Center. Это организация, которая фокусируется на коммерческой ценности DeepTech — технологических решений, которые решают глобальные проблемы вроде искусственного интеллекта, медицины, генетики, нейробиологии.

В университетах стран СНГ немногие могут распознавать коммерческое приложение исследовательских идей. Это создает пропасть между ними и промышленностью, игроки которой не хотят финансировать проекты без прибыли.

Наша цель — работать с профессорами и студентами технологических вузов, таких как Satbayev University или КазНУ имени аль-Фараби, а также помочь им понять, как зарабатывать на своих открытиях.

После разговоров с высокопоставленными представителями правительства я убедился и верю, что Казахстан действительно стремится диверсифицировать свою экономику так, чтобы она меньше полагалась на нефть или газ. Единственная возможность сделать это — создать мост между корпорациями с их проблемами и учеными, которые могут предложить для них решение.

Во время работы центра мы сможем понять, как технологии помогают компаниям, меняют их бизнес-модели. Эти передовые знания мы сможем использовать в создании материалов для обучения студентов. Так они смогут давать корпорациям самое важное — конкурентные преимущества на рынке, что позволит им быть востребованными.

На данный момент я строю команду. Мы планируем подавать на финансирование от Европейского банка или других евразийских программ.

Я сторонник глобальной интеграции и торговли. Верю, что если экономики разных стран будут работать вместе, между бизнесменами, учеными, студентами будут возникать связи. Каждая такая связь — повод задуматься, что человечество должно сотрудничать, а не конфликтовать. Поэтому я хочу, чтобы экономика Казахстана стала многоотраслевой. Только так она сможет стать частью глобальной экосистемы. ​

Университеты в Казахстане в основном рассчитывают на государственные гранты. Если так продолжится, учебные заведения не смогут взаимодействовать с локальной экосистемой. В США вузы имеют несколько источников дохода: правительство, корпоративные партнеры, пожертвования от выпускников и филантропов. Я хочу привнести в Казахстан культуру, когда игроки на рынке не просто покупают технологии в Европе или США, но создают их с нуля внутри страны, в местных университетах и исследовательских центрах.

О сфере технологий в Казахстане

За последние 10 лет Казахстан сделал большую работу для стимулирования IT-бизнеса и стартап-индустрии. В Алматы и Астане построены замечательные экосистемы. Мне бы хотелось, чтобы в дополнение к этому в стране развивалась ментальность, которая бы поощряла DeepTech решения вроде улучшенного цемента или пластика, который может быть переработан бактериями.

Технологии — это не только программирование. Все индустрии современного мира нуждаются в DeepTech. Я уделяю​ много внимания ​ сельскому хозяйству. Казахстан может быть лидирующим производителем мяса, молока, рыбы, зерна. Будет здорово, если в ближайшие годы профессоры или студенты этого направления станут миллионерами благодаря разработанной технологии. Это даст сигнал всем, что индустрия работает.

О Казахстане

Люди в Казахстане гордятся​ национальной историей, культурой, языком, искусством. Это​ здорово.

Алматы — отличный город, который похож на столицу. Часто я прогуливаюсь по набережной недалеко от университета, и незнакомые люди улыбаются мне. Я вижу пожилые пары, которые держатся за руки, молодые семьи с детьми. Вижу казахов, русских, немцев, американцев, турков в одном месте. Это поражает и радует меня.

Моей семье тоже понравился город. Дочь уже получает пятерки по казахскому языку в школе. Сын тоже старается учить язык. Я планирую к ним присоединиться.





Местные друзья несколько раз приглашали меня в гости. Стол всегда заполнен вкусными деликатесами. Думаю, это заложено в древней культуре кочевников — встречать гостей едой. Пока я не побывал на свадьбе, но уже услышал, что это прекрасное мероприятие и хочу побывать на нем.

Из местной кухни люблю плов. Пробовал стейк из конины — это действительно вкусно. Еще люблю бешбармак — «ет». Недавно на корпоративном вечере в Almaty Management University я попробовал национальные сладости. Мне так понравилось, что я попросил взять несколько для детей. А президент университета положил с собой целую тарелку.

Я бывал на Шымбулаке, ходил в поход с другом на Алтай, где окунулся в ледяную реку. За три дня в горах получил незабываемые впечатления.

О планах

Я продолжу развивать свой центр в Almaty Management University. Хочу разработать образовательные программы для студентов по оценке технологических проектов на ранней стадии. В планах — формирование альянсов с технологическими университетами и создание центров по развитию компетенций в разных сферах: Еdtech, Spacetech, биомедицине, телекоммуникациях. ​

Ангелы-инвесторы принимают решение, исходя из двух факторов: уникальная технология, фишка и сбалансированная команда. Я говорю об этом, опираясь на свой опыт. Поэтому мы открыты для работы с другими учебными заведениями. Я бы хотел способствовать созданию стартапов, в команде которой есть сильные специалисты из технических вузов и представители Almaty Management University, которые бы отвечали за бизнес-развитие.