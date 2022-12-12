Специалист по инвестициям из США о переезде в Узбекистан, жизни экспата и финансовом рынке страны

Scott Osherof , город — Ташкент, директор по инвестициям













О себе





О деятельности

Об Узбекистане





О традициях и людях





О планах

Изучал финансы в Northeastern University в Бостоне. Со временем понял, что не хочу работать в крупной фирме. При этом у меня давно был интерес к Азии. На выходных я часто проводил время в Китайском квартале Лос-Анджелеса. А на последнем курсе поехал с друзьями на недельный отдых на Тайвань. Тогда же понял, что этот регион переживает бэби-бум, вроде того, что случился в США в прошлом веке. Увидел в этом большиевозможности для себя.Перед выпуском из университета я познакомился с венчурными инвесторами из Новой Зеландии, которые вкладывали средства в пограничные регионы. Вместе мы создали что-то вроде новостного портала для азиатского региона. Родные и знакомые отговаривали меня, когда узнали, что я хочу туда поехать. Я решил, что дам себе шесть месяцев. Если ничего не получится, вернусь обратно.Для начала я отправился в Монголию, где прожил около полутора лет. После поехал в Камбоджу, по пути встретил руководителя компании, в которой работаю сейчас — Asia Frontier Capital. Так, в 2014 году я стал аналитиком в одном из лучших фондов, которые работали в Индокитае. Параллельно я работал консультантом проекта по реструктуризации крупнейшего порта Мьянмы.Оказавшись здесь, я решил заодно посетить Узбекистан. Мало знал о стране, но побывав там понял, что это хорошее место для инвестиций. В Узбекистане большое население и диверсифицированная экономика, в которой есть товарное производство и развитое сельское хозяйство.В то время Asia Frontier Capital имел три инвестиционных фонда: вьетнамский, иракский и паназиатский, который занимался странами от Монголии до Папуа-Новой Гвинеи. Приехав в Узбекистан, я пригласил и своего руководителя. Он тоже увидел потенциальные возможности, и вместе мы открыли фонд, ориентированный на эту страну. Мы нашли несколько инвесторов и 29 марта 2019 года запустили хедж-фонд, в котором я стал директором по инвестициям. С момента открытия мы выросли примерно на 74%.Первым делом я сосредоточился на построении связей с людьми, объехал почти всю страну и побывал во многих компаниях.В Узбекистане высокая процентная ставка на кредиты. Многие стартапы или небольшие производства не могут позволить себе взять средства в долг. Но компаниям необходимо иметь доступ к капиталам. Мы как иностранные инвесторы развиваем рынок. Когда наш фонд только открылся, дневной оборот на рынке составлял 10 000-15 000$. Сегодня эта цифра составляет около 200 000$.Во время первого визита Ташкент поразил меня развитой инфраструктурой и архитектурой. Город превзошел все ожидания. А за эти несколько лет он значительно улучшился.В 2018 году Ташкент напоминал небольшой городок, теперь это быстро растущий мегаполис. Тогда на дорогах было вдвое меньше автомобилей.Удивился, когда узнал, что он произведен в Испании. Почти все иностранные инвесторы думают, что поезд китайский. Это доказывает, что в Узбекистан инвестируют деньги компании из разных стран, в том числе из Европы.Я родом из Калифорнии, места, которое считается хлебной корзиной США и производит отличные продукты. Однако калифорнийские овощи и фрукты и рядом не стояли с узбекистанскими.Одно из самых удивительных мест, которые я посещал в стране — «Мост дружбы», связывающий Узбекистан и Афганистан. А в 30 километрах от Термеза находится удивительное городище времен Александра Македонского Кампиртеп. Рядом с древними руинами никого не было — только я и таксист. Туризм в Узбекистане развивается, но ему предстоит пройти долгий путь до полной реализации своего потенциала.Между старым и новым районом проходит речной канал, и это хорошее место для прогулки. Центральный парк — хороший район со множеством интересных мест.Как экспат я стараюсь узнать больше о стране и познакомиться с местными. Около 90% моего окружения — узбеки. Некоторые из них уже стали друзьями на всю жизнь. Люди в Узбекистане добрые, веселые, хорошо образованные, предприимчивые, и это здорово.Я часто бывал на узбекский свадьбах, праздновал Навруз. Это хорошие традиции. Из локальной еды люблю «зеленую» самсу, суп маставу. И конечно, плов.Сегодня это число увеличилось примерно до 500. Этого словарного запаса достаточно для жизни. Но почти все молодое поколение знает английский язык, и обычно я разговариваю на нем. Проблем с общением нет.Планирую инвестировать в недвижимость. Считаю, что у страны большие перспективы в этой сфере, из-за растущего населения.