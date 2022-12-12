Специалист по инвестициям из США о переезде в Узбекистан, жизни экспата и финансовом рынке страны

узнали, почему он переехал в страну из Лос-Анджелеса и почему решил остаться.
Scott Osherof, город — Ташкент, директор по инвестициям
О себе
Я родился и вырос в Лос-Анджелесе. Изучал финансы в Northeastern University в Бостоне. Со временем понял, что не хочу работать в крупной фирме. При этом у меня давно был интерес к Азии. На выходных я часто проводил время в Китайском квартале Лос-Анджелеса. А на последнем курсе поехал с друзьями на недельный отдых на Тайвань. Тогда же понял, что этот регион переживает бэби-бум, вроде того, что случился в США в прошлом веке. Увидел в этом большие
возможности для себя.
Перед выпуском из университета я познакомился с венчурными инвесторами из Новой Зеландии, которые вкладывали средства в пограничные регионы. Вместе мы создали что-то вроде новостного портала для азиатского региона. Родные и знакомые отговаривали меня, когда узнали, что я хочу туда поехать. Я решил, что дам себе шесть месяцев. Если ничего не получится, вернусь обратно.
Для начала я отправился в Монголию, где прожил около полутора лет. После поехал в Камбоджу, по пути встретил руководителя компании, в которой работаю сейчас — Asia Frontier Capital. Так, в 2014 году я стал аналитиком в одном из лучших фондов, которые работали в Индокитае. Параллельно я работал консультантом проекта по реструктуризации крупнейшего порта Мьянмы.
О деятельности
В 2018 году меня пригласили на конференцию в Казахстан. Оказавшись здесь, я решил заодно посетить Узбекистан. Мало знал о стране, но побывав там понял, что это хорошее место для инвестиций. В Узбекистане большое население и диверсифицированная экономика, в которой есть товарное производство и развитое сельское хозяйство.
В то время Asia Frontier Capital имел три инвестиционных фонда: вьетнамский, иракский и паназиатский, который занимался странами от Монголии до Папуа-Новой Гвинеи. Приехав в Узбекистан, я пригласил и своего руководителя. Он тоже увидел потенциальные возможности, и вместе мы открыли фонд, ориентированный на эту страну. Мы нашли несколько инвесторов и 29 марта 2019 года запустили хедж-фонд, в котором я стал директором по инвестициям. С момента открытия мы выросли примерно на 74%.
Первым делом я сосредоточился на построении связей с людьми, объехал почти всю страну и побывал во многих компаниях.
Я отслеживаю финансовые отчеты, которые предоставляют компании, посещаю общие собрания, выясняю, как лучше разместить наш капитал и куда инвестировать.
В Узбекистане высокая процентная ставка на кредиты. Многие стартапы или небольшие производства не могут позволить себе взять средства в долг. Но компаниям необходимо иметь доступ к капиталам. Мы как иностранные инвесторы развиваем рынок. Когда наш фонд только открылся, дневной оборот на рынке составлял 10 000-15 000$. Сегодня эта цифра составляет около 200 000$. Это все еще небольшие цифры, но мы видим развитие.
Об Узбекистане
Во время первого визита Ташкент поразил меня развитой инфраструктурой и архитектурой. Город превзошел все ожидания. А за эти несколько лет он значительно улучшился.В 2018 году Ташкент напоминал небольшой городок, теперь это быстро растущий мегаполис. Тогда на дорогах было вдвое меньше автомобилей.
Однажды я поехал в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Удивился, когда узнал, что он произведен в Испании. Почти все иностранные инвесторы думают, что поезд китайский. Это доказывает, что в Узбекистан инвестируют деньги компании из разных стран, в том числе из Европы.
В Узбекистане превосходная еда. Я родом из Калифорнии, места, которое считается хлебной корзиной США и производит отличные продукты. Однако калифорнийские овощи и фрукты и рядом не стояли с узбекистанскими.
Одно из самых удивительных мест, которые я посещал в стране — «Мост дружбы», связывающий Узбекистан и Афганистан. А в 30 километрах от Термеза находится удивительное городище времен Александра Македонского Кампиртеп. Рядом с древними руинами никого не было — только я и таксист. Туризм в Узбекистане развивается, но ему предстоит пройти долгий путь до полной реализации своего потенциала. В этой стране так много неизведанных мест, которые в будущем станут популярными туристическими точками.
Мне нравится и Ташкент — это отличный город. Между старым и новым районом проходит речной канал, и это хорошее место для прогулки. Центральный парк — хороший район со множеством интересных мест.
О традициях и людях
Как экспат я стараюсь узнать больше о стране и познакомиться с местными. Около 90% моего окружения — узбеки. Некоторые из них уже стали друзьями на всю жизнь. Люди в Узбекистане добрые, веселые, хорошо образованные, предприимчивые, и это здорово.
Я часто бывал на узбекский свадьбах, праздновал Навруз. Это хорошие традиции. Из локальной еды люблю «зеленую» самсу, суп маставу. И конечно, плов.
Когда я только приехал в Узбекистан, знал два слова по-русски. Сегодня это число увеличилось примерно до 500. Этого словарного запаса достаточно для жизни. Но почти все молодое поколение знает английский язык, и обычно я разговариваю на нем. Проблем с общением нет.
О планах
Я продолжу базироваться здесь, увеличивать размер фонда Asia Frontier Capital, развивать рынок капитала.
Планирую инвестировать в недвижимость. Считаю, что у страны большие перспективы в этой сфере, из-за растущего населения.