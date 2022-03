Google, OLX, TikTok — соотечественники о жизни и работе за границей

Владимир Меркушев, город — Лиссабон, менеджер интернет-продуктов в OLX Europe, Telegram





В какой-то момент я решил, что хочу пожить в Европе. Рассматривал Берлин, Барселону и Лиссабон. Остановил выбор на Португалии.



В Португалии проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью, это в ДНК местных жителей. Сначала казалось, что все медленно и неторопливо, потом я изменил точку зрения.

Также здесь любят и умеют давать обратную связь. Существует регулярный процесс, когда твоей работе дают подробную оценку, руководитель анонимизирует информацию. Так заметно, что можно улучшить.

Продолжение по ссылке.

Алихан Окас , 23 года , город — Дублин , Site reliability engineer в Google, @dr.alikhan





В Дублине много офисов больших IT-компаний, таких как Google, Meta и Amazon.

Из недостатков жизни — высокие цены на аренду недвижимости. Но Google помогает с переездом, предоставляет жилье на первый месяц, оплачивает перелет и языковые курсы. Вместо жилья и оплаты перелета, я предпочел взять деньги наличными, так как договорился жить с друзьями.

Погода может меняться много раз в течение дня. Больше всего я был удивлен, когда увидел местных, купающихся в море, когда мне было холодно в куртке.

Продолжение по ссылке.

Олжас Кайырахмет, город — Сингапур, инженер ByteDance, @olzhabay





В Сингапур я переехал в октябре прошлого года. Работаю в ByteDance — это родительская компания TikTok.

Для начала, было трудно попасть в Сингапур. Были проблемы с разрешением на въезд из-за того, что я был привит вакциной, не одобренной ВОЗ. Нужно было получить разрешение Сингапурского министерства здравоохранения. Процесс одобрения занял около двух месяцев. HR компании не сталкивались с такой проблемой раньше, что осложнило процесс. Я получил исключение по медицинским причинам в Казахстане, сдал тест на антитела и приехал в страну.

Продолжение по ссылке.

Ануар Талипов, 23 года, город — Сеул, Software Engineer в Google, @call_me_anchik





Я программист в сеульском офисе Google. Мы разрабатываем платформу для Machine Learning. С ее помощью хотим упростить процессы создания алгоритмов машинного обучения для инженеров и исследователей.

Впервые я приехал в Корею в 2016 году, когда поступил в Korea Advanced Institute of Science and Technology. Выбирал университеты с хорошим рейтингом и финансовой поддержкой, так как старался быть самостоятельным. KAIST из тех университетов, которые дают полный грант со стипендией и c обучением на английском языке. Получив приглашение, с радостью поехал.

Продолжение по ссылке.

Адлет Зейнекен, 20 лет, город — Москва, iOS разработчик, @justadlet





Я не выбирал место для переезда. С восьмого класса мечтал о работе или стажировке в зарубежной IT-компании. Начиная с первого курса, подавал заявки на разные позиции. В прошлом году отправил более 100 заявок.

Весной 2021 года прошел отбор в летнюю школу мобильной разработки «Яндекса».

При переезде могут возникнуть финансовые трудности. В Москве цены выше, чем в Казахстане. Но мне повезло. «Яндекс» предоставляет релокационный бонус: помогает с переездом и поиском жилья. К тому же, в городе у меня есть знакомые и друзья, поэтому ощутимых сложностей не было.

Продолжение по ссылке.

Айсултан Кали, 24 года, город — Мюнхен, Site Reliability Engineer в Google, @dots256





Я живу в Мюнхене с конца 2020 года. Ранее стажировался в цюрихском офисе Google, тогда учился на бакалавриате в университете. Во время стажировки не раз был в Германии, мне понравилась страна и ее местоположение. Поэтому при выборе места работы рассматривал этот вариант.

За границей, легко почувствовать себя одиноким, когда все вокруг говорят на непонятном языке. Советую почаще общаться с друзьями и родными по видеосвязи, искать друзей в новой стране. Вместе интереснее путешествовать и легче переносить переезд. Попробуйте окунуться в культуру, изучайте местный язык. Я беру уроки немецкого, со знанием языка жить будет легче.

Продолжение по ссылке.