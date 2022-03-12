Google, OLX, TikTok — соотечественники о жизни и работе за границей

Владимир Меркушев, город — Лиссабон, менеджер интернет-продуктов в OLX Europe, Telegram
В какой-то момент я решил, что хочу пожить в Европе. Рассматривал Берлин, Барселону и Лиссабон. Остановил выбор на Португалии.
В Португалии проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью, это в ДНК местных жителей. Сначала казалось, что все медленно и неторопливо, потом я изменил точку зрения.
Также здесь любят и умеют давать обратную связь. Существует регулярный процесс, когда твоей работе дают подробную оценку, руководитель анонимизирует информацию. Так заметно, что можно улучшить.
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Алихан Окас, 23 года, город — Дублин, Site reliability engineer в Google, @dr.alikhan
В Дублине много офисов больших IT-компаний, таких как Google, Meta и Amazon.
Из недостатков жизни — высокие цены на аренду недвижимости. Но Google помогает с переездом, предоставляет жилье на первый месяц, оплачивает перелет и языковые курсы. Вместо жилья и оплаты перелета, я предпочел взять деньги наличными, так как договорился жить с друзьями.
Погода может меняться много раз в течение дня. Больше всего я был удивлен, когда увидел местных, купающихся в море, когда мне было холодно в куртке.
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Олжас Кайырахмет, город — Сингапур, инженер ByteDance, @olzhabay
В Сингапур я переехал в октябре прошлого года. Работаю в ByteDance — это родительская компания TikTok.
Для начала, было трудно попасть в Сингапур. Были проблемы с разрешением на въезд из-за того, что я был привит вакциной, не одобренной ВОЗ. Нужно было получить разрешение Сингапурского министерства здравоохранения. Процесс одобрения занял около двух месяцев. HR компании не сталкивались с такой проблемой раньше, что осложнило процесс. Я получил исключение по медицинским причинам в Казахстане, сдал тест на антитела и приехал в страну.
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Ануар Талипов, 23 года, город — Сеул, Software Engineer в Google, @call_me_anchik
Я программист в сеульском офисе Google. Мы разрабатываем платформу для Machine Learning. С ее помощью хотим упростить процессы создания алгоритмов машинного обучения для инженеров и исследователей.
Впервые я приехал в Корею в 2016 году, когда поступил в Korea Advanced Institute of Science and Technology. Выбирал университеты с хорошим рейтингом и финансовой поддержкой, так как старался быть самостоятельным. KAIST из тех университетов, которые дают полный грант со стипендией и c обучением на английском языке. Получив приглашение, с радостью поехал.
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Адлет Зейнекен, 20 лет, город — Москва, iOS разработчик, @justadlet
Я не выбирал место для переезда. С восьмого класса мечтал о работе или стажировке в зарубежной IT-компании. Начиная с первого курса, подавал заявки на разные позиции. В прошлом году отправил более 100 заявок.
Весной 2021 года прошел отбор в летнюю школу мобильной разработки «Яндекса».
При переезде могут возникнуть финансовые трудности. В Москве цены выше, чем в Казахстане. Но мне повезло. «Яндекс» предоставляет релокационный бонус: помогает с переездом и поиском жилья. К тому же, в городе у меня есть знакомые и друзья, поэтому ощутимых сложностей не было.
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Айсултан Кали, 24 года, город — Мюнхен, Site Reliability Engineer в Google, @dots256
Я живу в Мюнхене с конца 2020 года. Ранее стажировался в цюрихском офисе Google, тогда учился на бакалавриате в университете. Во время стажировки не раз был в Германии, мне понравилась страна и ее местоположение. Поэтому при выборе места работы рассматривал этот вариант.
За границей, легко почувствовать себя одиноким, когда все вокруг говорят на непонятном языке. Советую почаще общаться с друзьями и родными по видеосвязи, искать друзей в новой стране. Вместе интереснее путешествовать и легче переносить переезд. Попробуйте окунуться в культуру, изучайте местный язык. Я беру уроки немецкого, со знанием языка жить будет легче.
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