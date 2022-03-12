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Google, OLX, TikTok — соотечественники о жизни и работе за границей
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13.03.2020

Google, OLX, TikTok — соотечественники о жизни и работе за границей

Делимся шестью интервью с казахстанцами, которые строят карьеру в известных международных компаниях в разных странах.


Владимир Меркушев, город — Лиссабон, менеджер интернет-продуктов в OLX Europe, Telegram


Владимир Мирошкин об адаптации.jpg

В какой-то момент я решил, что хочу пожить в Европе. Рассматривал Берлин, Барселону и Лиссабон. Остановил выбор на Португалии.

В Португалии проще поддерживать баланс между работой и личной жизнью, это в ДНК местных жителей. Сначала казалось, что все медленно и неторопливо, потом я изменил точку зрения.

Также здесь любят и умеют давать обратную связь. Существует регулярный процесс, когда твоей работе дают подробную оценку, руководитель анонимизирует информацию. Так заметно, что можно улучшить.

Продолжение по ссылке.

Алихан Окас, 23 года, городДублин, Site reliability engineer в Google, @dr.alikhan


Алихан Окас о работе.jpg

В Дублине много офисов больших IT-компаний, таких как Google, Meta и Amazon.

Из недостатков жизни — высокие цены на аренду недвижимости. Но Google помогает с переездом, предоставляет жилье на первый месяц, оплачивает перелет и языковые курсы. Вместо жилья и оплаты перелета, я предпочел взять деньги наличными, так как договорился жить с друзьями.

Погода может меняться много раз в течение дня. Больше всего я был удивлен, когда увидел местных, купающихся в море, когда мне было холодно в куртке.

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Олжас Кайырахмет, город — Сингапур, инженер ByteDance, @olzhabay


Олжас Кайырахмет о переезде.jpg

В Сингапур я переехал в октябре прошлого года. Работаю в ByteDance — это родительская компания TikTok.

Для начала, было трудно попасть в Сингапур. Были проблемы с разрешением на въезд из-за того, что я был привит вакциной, не одобренной ВОЗ. Нужно было получить разрешение Сингапурского министерства здравоохранения. Процесс одобрения занял около двух месяцев. HR компании не сталкивались с такой проблемой раньше, что осложнило процесс. Я получил исключение по медицинским причинам в Казахстане, сдал тест на антитела и приехал в страну.

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Ануар Талипов, 23 года, город — Сеул, Software Engineer в Google, @call_me_anchik


Ануар Талипов об адаптации.jpg

Я программист в сеульском офисе Google. Мы разрабатываем платформу для Machine Learning. С ее помощью хотим упростить процессы создания алгоритмов машинного обучения для инженеров и исследователей.

Впервые я приехал в Корею в 2016 году, когда поступил в Korea Advanced Institute of Science and Technology. Выбирал университеты с хорошим рейтингом и финансовой поддержкой, так как старался быть самостоятельным. KAIST из тех университетов, которые дают полный грант со стипендией и c обучением на английском языке. Получив приглашение, с радостью поехал.

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Адлет Зейнекен, 20 лет, город — Москва, iOS разработчик, @justadlet


Адилет Зейнекен.JPG

Я не выбирал место для переезда. С восьмого класса мечтал о работе или стажировке в зарубежной IT-компании. Начиная с первого курса, подавал заявки на разные позиции. В прошлом году отправил более 100 заявок.

Весной 2021 года прошел отбор в летнюю школу мобильной разработки «Яндекса».

При переезде могут возникнуть финансовые трудности. В Москве цены выше, чем в Казахстане. Но мне повезло. «Яндекс» предоставляет релокационный бонус: помогает с переездом и поиском жилья. К тому же, в городе у меня есть знакомые и друзья, поэтому ощутимых сложностей не было.

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Айсултан Кали, 24 года, город — Мюнхен, Site Reliability Engineer в Google, @dots256


Айсултан Кали о трудоустройстве.jpg

Я живу в Мюнхене с конца 2020 года. Ранее стажировался в цюрихском офисе Google, тогда учился на бакалавриате в университете. Во время стажировки не раз был в Германии, мне понравилась страна и ее местоположение. Поэтому при выборе места работы рассматривал этот вариант.

За границей, легко почувствовать себя одиноким, когда все вокруг говорят на непонятном языке. Советую почаще общаться с друзьями и родными по видеосвязи, искать друзей в новой стране. Вместе интереснее путешествовать и легче переносить переезд. Попробуйте окунуться в культуру, изучайте местный язык. Я беру уроки немецкого, со знанием языка жить будет легче.

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