Айсултан Кали о том, как устроиться в Google и жить в Германии

Айсултан Кали, 24 года, город — Мюнхен, Site Reliability Engineer в Google, @dots256

О переезде

Я живу в Мюнхене с конца 2020 года. Ранее стажировался в цюрихском офисе Google, тогда учился на бакалавриате в университете. Во время стажировки не раз был в Германии, мне понравилась страна и ее местоположение. Поэтому при выборе места работы рассматривал этот вариант.

Об адаптации и сложностях

В Германии много бюрократии. Тот же процесс подачи на налоговое резидентство занимает много времени. Во всем нужно тщательно разбираться, поэтому в первое время было непривычно. Со временем это становится нормой.

Сложности начинаются еще до переезда. Для работы в Германии иностранцу требуется разрешение. Для этого нужно доказать государству, что вы высококвалифицированный специалист. В моем случае доказательством был диплом. Недавно приняли законы, по которым можно получить разрешение, указав опыт работы.

Попробуйте окунуться в культуру, изучайте местный язык







После приезда нужно искать жилье, с этим неожиданностей не возникло. Компания помогла консультациями и переводом документов.

Было непривычно, что магазины и заведения закрываются к 20:00 и ничего не работает в воскресенье, которое считается днем семьи в Германии. Остается только отдыхать.

За границей, легко почувствовать себя одиноким, когда все вокруг говорят на непонятном языке. Советую почаще общаться с друзьями и родными по видеосвязи, искать друзей в новой стране. Вместе интереснее путешествовать и легче переносить переезд. Попробуйте окунуться в культуру, изучайте местный язык. Я беру уроки немецкого, со знанием языка жить будет легче.

О развитии и карьере

Я окончил казахско-турецкий лицей, был олимпиадником по информатике. Поступил в КБТУ, где развивался в сфере программирования. В 2019 году прошел стажировку в Google, по итогам которой начал работать как SRE на постоянной основе.

Советую больше коммуницировать с однокурсниками, потому что узнать о возможностях для работы и стажировки легче в окружении близкого круга людей.

Соберите хорошее резюме, прежде чем подавать заявки. Необходимо поработать в местных компаниях. Так вы получите релевантный опыт и поймете, чем заниматься в более крупных организациях. Не бойтесь пробоваться в международные компании и не думайте, что не готовы. Готовыми вы себя никогда не почувствуете.





В больших компаниях есть практика рефералов. Сотрудники могут порекомендовать кандидата. Это увеличивает шансы на то, что рекрутер прочитает ваше резюме. Постепенно у вас будут появляться новые знакомые и друзья. Будьте общительнее и не бойтесь просить рефералы. Больше можете узнать на сайте interviews.school.

Для трудоустройства необходимы твердые знания алгоритмов и структур данных. На высокие позиции требуется знание технологий и подходов. Алгоритмы спрашивают всегда, это база. Есть много сайтов для подготовки к интервью, такие как leetcode.com и binarysearch.com. Для людей, не решавших задачи, это покажется сложным. Но помните, количество переходит в качество. Чем больше решаете, тем легче понимать.





Для фулл-тайм работы проводят интервью поведенческого характера, где выявляется, как кандидат справляется с рабочими задачами. У меня такого не было, так как стажировки для характеристики хватило.

Я работаю как Site Reliability Engineer. Задача заключается в том, чтобы платформа хорошо работала и покрывала договоренности между другими сервисами. Команда называется Flex SRE и обеспечивает работу внутреннего сервиса Flex, который занимается инвентаризацией ресурсов внутри компании.

В Google есть принципы, которые основаны на уважении сначала к пользователю, а затем к коллегам. В компании дружелюбные и компетентные сотрудники, высокий уровень взаимоуважения.

Как повлиял переезд

Жизнь в Германии отличается. Учишься самостоятельности, прилагаешь усилия в поисках жилья и при общении с людьми.

Живя тут, легче путешествовать по разным странам.







