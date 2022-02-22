Наши в «Яндексе». Как студенту найти работу в международной компании в Москве

Адилет Зейнекен, 20 лет, город — Москва, iOS разработчик, @justadlet





О переезде

Я родился и до 12 лет жил в Экибастузе. Окончил павлодарский Казахско-турецкий лицей. Теперь учусь на третьем курсе бакалавриата в Nazarbayev University и работаю iOS разработчиком в компании «Яндекс».

Я не выбирал место для переезда. С восьмого класса мечтал о работе или стажировке в зарубежной IT-компании. Начиная с первого курса, подавал заявки на разные позиции. В прошлом году отправил более 100 заявок.

Весной 2021 года прошел отбор в летнюю школу мобильной разработки «Яндекса». Обучался три месяца и по окончанию мне предложили пройти собеседование. После успешного интервью мне предложили работу. Я с радостью согласился и стал сотрудником компании в конце октября.

Об адаптации и сложностях

При переезде могут возникнуть финансовые трудности. В Москве цены выше, чем в Казахстане.

Но мне повезло. «Яндекс» предоставляет релокационный бонус: помогает с переездом и поиском жилья. К тому же, в городе у меня есть знакомые и друзья, поэтому ощутимых сложностей не было.





Нравится инфраструктура города и то, как устроена транспортная система Москвы. Здесь большое количество достопримечательностей и мест для прогулок.

Для быстрой адаптации советую в новом городе найти хорошее окружение. Больше общайтесь с соотечественниками, местными и коллегами. Будьте социально активным.

О развитии и карьере

Все началось с олимпиады по информатике. Начиная с седьмого класса лицея, мы решали алгоритмические задачи. Учитель по информатике и ученики старших классов обучали и направляли нас, за что я благодарен.

В университете я заинтересовался промышленным программированием. Искал сферу, которая больше всего понравится. По рекомендации друга изучал разработку iOS приложений и продолжил развиваться в этой сфере.

Не бойтесь отказов и учитесь проходить собеседования





Первую работу и стажировку найти сложно. Советую создавать собственные проекты, разрабатывать приложения, над которыми интересно работать. Так, вы получите первый опыт и заполните резюме.

Если хотите устроиться на работу в крупные зарубежные компании, решайте алгоритмические задачи на leetcode.com.

Процесс подготовки к собеседованиям в технологичные компании за рубежом хорошо описан на interviews.school. Сайт разработан нашим соотечественником.

Параллельно подавайте заявки на разные вакансии, не бойтесь отказов и учитесь проходить собеседования.





После прохождения интервью мне предложили выбрать одну из четырех команд «Яндекса»: «Браузер», «Карты», «Доставка» и «КиноПоиск». Выбрал «КиноПоиск» и работаю над iOS и tvOS приложениями.

Цель компании «Яндекс» — предоставление качественного продукта и сервисов для миллионов пользователей. Поэтому команды всегда открыты к отзывам.

Нравится то, что коллеги спокойно относятся к ошибкам. Если не могу разобраться, более опытный сотрудник поможет решить задачу во время встречи.

Как повлиял переезд

Трава всегда зеленее по ту сторону забора. Везде есть минусы и плюсы, поэтому цените то, что у вас есть.