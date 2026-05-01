Slow travel Маршрут по Кыргызстану: от Ала-Арчи до каньона Сказка

Кыргызстан — страна с большим разнообразием географических ландшафтов: горные ущелья, Иссык-Куль с его незамерзающей водой и каньоны южного берега — все это требует остановок для созерцания. Наш маршрут построен так, чтобы не торопиться: с ночевкой в юрте, горячими источниками и долгими прогулками по Каракольскому ущелью.

Начало путешествия: знакомство с Бишкеком

Путешествие начинается в Бишкеке — городе без суеты мегаполисов, с широкими зелеными улицами и видами на горы. Прогулки по центру, знакомство с местной кухней и вечер в небольшом ресторане помогут войти в ритм страны.

Ants Bishkek, @ants.bishkek

Кафе-сеть с несколькими точками по городу. Та, что на бульваре Эркиндик — хороший старт для завтрака перед прогулкой. Авторский кофе и меню на каждый день.

Apple Hostel, @applehostelbishkek

Популярный хостел в центре города — удобная точка старта для тех, кто едет налегке.

Ала-Арча

Национальный парк в 40 километрах от Бишкека. Горные тропы вдоль реки Ала-Арча, хвойный лес и виды на вершины Кыргызского хребта. Подъем к водопаду Ак-Сай — один из популярных дневных маршрутов: шесть-восемь километров в одну сторону, перепад высот около 800 метров. Можно уложиться в один день из Бишкека или остаться в лагере.

Национальный парк Ала-Арча, @alaarchapark

Официальный аккаунт парка с маршрутами, погодой и актуальными новостями.

Дорога к Иссык-Кулю

Путь к озеру проходит через Чуйскую долину мимо башни Бурана — минарета XI века в 80 километрах от Бишкека, недалеко от города Токмок. Башня — все, что осталось от средневекового города Баласагун на Великом шелковом пути. Подъем на смотровую площадку дает вид на Чуйскую долину и снежный Кыргызский хребет.

Иссык-Куль — соленое горное озеро длиной 182 километра, которое не замерзает зимой. Город Чолпон-Ата на северном берегу — курортная точка с пляжем, небольшими гостевыми домами и музеем петроглифов. Музей-заповедник под открытым небом занимает 42 гектара: наскальные рисунки возрастом до 4000 лет на валунах у подножия хребта Кунгей Ала-Тоо. Вход и прогулка по камням занимают несколько часов.

Silence Hotel, @silence.hotel.ik

Well-being отель в семи километрах от Чолпон-Аты на первой береговой линии, безалкогольная зона, номера со звукоизоляцией и видом на озеро.

Каракол

Переезд в Каракол — административный центр Иссык-Кульской области и отправная точка для горных маршрутов. Место пересечения культур: в городе соседствуют православная Свято-Троицкая церковь и Дунганская мечеть. Дунганская кухня — один из поводов задержаться в городе подольше.

Saimaluu, @saimaluu

Ресторан с кыргызской и кавказской кухнями, который работает с 10:00 до 00:00.

Lighthouse, @lighthousekarakol

Семейная кофейня с авторским кофе — место для завтрака перед выходом в горы.

My Hotel, @myhotel_karakol

Отель в центре города с сауной, рестораном, конференц-залом и VIP-коттеджами.

Алтын-Аршан

Ущелье в 12 километрах от Каракола, на кыргызском — «золотые источники». Дорога грунтовая, подходит для внедорожника. Горячие источники с минеральной водой, хвойный лес и шум реки — место без развитой инфраструктуры. Можно остановиться в простом гостевом доме прямо в ущелье.

Длинный трек в Каракольском ущелье

Каракольское ущелье — один из самых разнообразных маршрутов в регионе. Тропа проходит через несколько природных зон: хвойный лес, альпийские луга и каменные осыпи. Полный маршрут занимает шесть-восемь часов, но можно пройти только часть до удобной точки разворота. Перепад высот значительный — нужна трекинговая обувь.

Джеты-Огуз и ночь в юрте

Ущелье в 28 километрах от Каракола — красные скалы высотой до 800 метров, известные как «Семь быков». Рядом водопад «Девичьи косы». Ночевка в юрточном лагере: темнота без городского освещения и звездное небо. Летом лагерь работает с мая по октябрь, бронировать стоит заранее.

Sunny Yurts, @sunny_yurts

Юрточный лагерь в районе Джеты-Огуза. Ночевка с видом на красные скалы, традиционная кухня.

Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля

Каньон Сказка — цветные скалы из красного песчаника необычных форм на южном берегу, в Тонском районе. Южный берег Иссык-Куля менее туристический: меньше баз отдыха, больше пространства.

Royal Gate, @royalgate.skazka

Юрточный глэмпинг у въезда в каньон: десять юрт с отоплением, амфитеатр под открытым небом и шоу охоты с беркутами. Работает круглогодично.

Возвращение: соленое озеро Кара-Куль

На обратном пути стоит заехать на соленое озеро Кара-Куль на южном берегу Иссык-Куля. Соленость воды здесь — 132 грамма на литр, что выше, чем в Мертвом море. Из-за высокой концентрации соли в воде невозможно утонуть. Дорога к озеру грунтовая, около 10 километров от трассы. Рядом лечебные грязи.